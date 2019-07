تماشا کنید: ویدئوهای جدیدی از گیم پلی بازی Remnant: From the Ashes منتشر شدند

Remnant: From the Ashes عنوان بعدی استودیوی Gunfire Games که پیش از این بر روی Darksiders 3 کار کرده بود، می‌باشد و Panic Button نیز به آن‌ها در این راه کمک کرده است. این بازی در سبک اکشن و بقا بوده که دارای هر دو بخش تک‌نفره و مالتی‌پلیر می‌باشد. Remnant: From the Ashes از زاویه‌ی دید سوم شخص دنبال می‌شود و در جهان‌هایی پویا جریان دارد. حال به گزارش پردیس‌گیم، وبسایت‌های IGN و Gamespot ویدئوهایی 19 و 10 دقیقه‌ای از گیم‌پلی بازی را منتشر کرده‌اند که بخش‌های تک‌نفره و چندنفره را نشان می‌دهند. این تریلرها را در زیر می‌توانید تماشا یا دانلود کنید. Remnant: From the Ashes در تاریخ 20 آگوست(سه‌شنبه 29 مرداد) بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.

دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame