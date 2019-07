تماشا کنید: تریلر رسمی گیم پلی حالت Gunfight بازی Call of Duty: Modern Warfare منتشر شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، استودیوی Infinity Ward و شرکت Activision به تازگی تریلر رسمی گیم پلی حالت Gunfight بازی Call of Duty: Modern Warfare را منتشر کرده‌اند.

این تریلر در حقیقت شامل محتویات گیم پلی‌ای است که در لایو استریم هفته‌ی گذشته‌ی این بازی نمایش داده شد و این ویدئو برای افرادی است که موفق به تماشای آن نشده‌اند. شما در آن می‌توانید حالت جدید Gunfight را دیده و با آن بیشتر آشنا شوید و همچنین نگاهی به طراحی اسلحه‌ها و نقشه‌ها داشته باشید. توجه داشته باشید که در این تریلر، بازی بر روی کنسول PlayStation 4 Pro اجرا می‌شود.

شما در زیر می‌توانید این تریلر را مشاهده کنید:

تا به حال هیچ نمایشی از گیم پلی بخش کمپین داستانی بازی Call of Duty: Modern Warfare به صورت عمومی منتشر نشده و تنها رسانه‌ها و خبرنگاران شانس دیدن چند تا از ماموریت‌های آن را داشته‌اند، با اینحال اما انتظار می‌رود در ماه‌های آینده و در رویدادهای گیمینگ این نمایش به صورت عمومی هم منتشر شوند. قرار است که در تاریخ 10 مرداد به صورت کامل از بخش چند نفره‌ی Call of Duty: Modern Warfare رونمایی شود. همچنین این عنوان در تاریخ 25 اکتبر (3 آبان) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد. نظر شما در این رابطه چیست؟

منبع متن: pardisgame