به تازگی سایت pushsquare، توانسته است تا این بازی زیبا را تجربه کند و اطلاعات زیادی را بدست آورد. به نظر می‌رسد که با عنوانی متفاوت و قدرتمند رو به رو هستیم که پتانسیل موفقیت و فروش بالایی را دارد.

عنوان Blacksad، در حقیقت یک رمان فرانسوی معروف بوده و در پنج جلد منتشر شده است. در نهایت پندولو استودیو (Pendulo Studios) تصمیم به ساخت یک باری از این سری می‌گیرد. بازی Blacksad: Under the Skin، اولین بازی ساخته شده از سری رمان‌های Blacksad است و داستانی منحصر به فرد را روایت می‌کند؛ این بدان معنا است که کسانی که با این سری آشنایی ندارند، کمی زمان می‌برد که با داستان آشنا شوند و آن را درک کنند. به هر حال، سازندگان این بازی، طرفداران قدیمی و وفادار به این سری را فراموش نکرده است و از المان‌ها و وقایعی استفاده نموده که حسی نوستالژیک را به طرفداران این سری منتقل می‌کند.

در سفری که تیمی از سایت pushsquare به پاریس داشته است، آن‌ها توانستند تا در مدت نود دقیقه به تجربه‌ی بازی Blacksad: Under the Skin بپردازند و از داستان پیچیده‌ی آن لذت ببرند. با اینکه پندولو استودیو، بیش‌تر به خاطر بازی ماجراجویانه Yesterday: Origins برروی پلی‌استیشن ۴ مشهور بوده، ولی به طرز باورنکردنی در ساخت عنوانی داستان محور و زیبا، عالی عمل کرده است. شاید عنوان Blacksad: Under the Skin، مرز‌های بازی‌های ویدئویی را جا به جا نکند ولی بدون شک تاثیر زیادی را برروی استاندارد عناوین داستان محور می‌گذارد.

بازی با زاویه‌ی دید سوم شخص آغاز می‌شود و بدن بی‌جان جو دان (Joe Dunn)، صاحب باشگاه بوکس را در حالی نشان می‌دهد که حلق‌آویز از سقف تاب می‌خورد. سپس دختر جو، سونیا (Sonia)، کارگاهی خصوصی به نام جان بلکسد (John Blacksad) را استخدام می‌کند تا به دنبال بابی ییل (Bobby Yale)، ستاره‌ی جدیدی دنیای مشت زنی، بگردد؛ زیرا وی تا چند روز آینده باید در مسابقه‌ی مهمی شرکت کند، ولی هنوز خبری از بابی نشده است و اگر در مسابقه حاضر نشود، باشگاه بوکس جو دان، با ورشکستگی رو به رو می‌شود. مطمئنا چنین داستانی یکی از نقاط قوت بازی است که باید ببینیم که چگونه پندولو استودیو از پتانسیل آن استفاده می‌کند.

از لحاظ گیم‌پلی، این بازی از تجربه‌ی عناوینی مثل The Wolf Among Us و Sherlock Holmes استفاده کرده است، ولی نمی‌توان آن را تقلید خواند؛ زیرا بازی Blacksad: Under the Skin سعی داشته است تا با ارائه‌ی المان‌‍‌‌هایی جدید، سبک مخصوص به خود را خلق کند. این عنوان از ویژگی‌هایی چون تحقیق و جستجو، بازجویی از مظنونان و تصمیمات نفس‌گیر و سختی استفاده می‌کند که در روند داستانی بازی تاثیر زیادی خواهد داشت. یکی از لحظات هیجان‌انگیز بازی، وقتی است که شما می‌توانید زمان را متوقف نموده و به بررسی افراد بپردازید. باید به جزئیات توجه ویژه‌ای کنید و حتی دست‌خط اشخاص را بررسی کنید، سپس با استفاده از هوش کارگاهی خود، سرنخ‌ها را به هم وصل کرده و اطلاعات جدیدی را از دل آن‌ها بدست آورید. با توجه به اینکه جان بلکسد نوعی گربه است، از حس بویایی دقیقی برخوردار بوده که در بیش‌تر مواقع به کمک وی خواهد آمد. با توجه به تصمیماتی که در طول بازی می‌گیرید، مشخص می‌کنید که جان بلکسد از چه شخصیتی برخوردار است و با توجه به آن، NPCها به شما واکنش نشان می‌دهند. این بازی از شش پایان مختلف برخوردار است و هر پایان، نتیجه‌ای از تصمیمات و اعمال شما خواهد بود.

محیط بازی به طرز دیوانه‌واری جذاب و پر از جزئیات متنوع است و بازی‌باز را به‌وجد می‌آورد. از ماشین‌های براق گرفته تا ساختمان‌های بلند، همگی بسیار زیبا به نظر می‌رسند و خوشبختانه سازندگان بازی در این مورد، تمام تلاش خود را کرده‌اند تا عنوانی درخور انتظارات طرفرداران را بسازند. از لحاظ صداگذاری و موسیقی، با یک شگفتی رو به رو هستیم. موسیقی بازی شما را به حال و هوای دنیای مافیایی نیویورک قدیم می‌برد. در بخش صداگذاری، با توجه به بودجه‌ی کم این عنوان، سازندگان تمام سعی خود را کرده‌اند و خوشبختانه توانستند تا در این بخش، استاندارد‌های لازم را رعایت کنند و صداگذاری مناسبی را به‌وجود بیاورند.

با توجه به اینکه داستان بازی در دوران ۱۹۵۰ نیویورک رخ می‌دهد، سازندگان به مسائلی از جمله تبعیض‌های جنسیتی و نژادی، توجه ویژه‌ای داشتند و در موارد زیادی به آن‌ها اشاره کرده‌اند. به هر حال این بازی، عنوانی است که با قتل، خودکشی و مسائل جنسی آمیخته شده است و از فضای تاریکی بهره می‌برد.

با توجه به نام بازی، بدون شک این عنوان احساسات و وجدان شما را درگیرخواهد کرد، به طوری که خود را مسئول عواقب تصمیم‌گیری های خویش خواهید دید. بازی Blacksad: Under the Skin از پتانسب داستانی خوبی بهره می‌برد و اگر پندولو استودیو بتواند به نحو احسنت از آن استفاده کند، مطمئنا با عنوانی رو به رو خواهیم شد که تا سالیان متوالی از یاد نمی‌رود. گیم‌پلی نیز، ترکیبی از ویژگی‌ها و تجربیات عناوین موفقی است که در سال‌های اخیر عرضه شده‌اند؛ با این وجود، این بازی سعی داشته است تا سبک مخصوص خود را بوجود آورد و دنیایی را خلق کند که ذهن بازی‌باز را درگیر کند.

بازی Blacksad: Under the Skin در تاریخ پنجشنبه ۴ مهر ماه سال ۱۳۹۸ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹) برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود.

