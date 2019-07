همان‌طور که پیش‌تر به اطلاعتان رساندیم، نینتندو سوییچ پرفروش‌ترین کنسول بازی کشور آمریکا در ماه ژوئن ۲۰۱۹ بود. پس جای تعجبی نیست که در بخش‌ پرفروش‌ترین بازی ماه نیز شاهد عنوان انحصاری Super Mario Maker 2 هستیم. به گزارش NPD، این بازی جذاب موفق شد تا یک رکورد جدید را برای فروش اولیه در مجموعه‌ی […]

همان‌طور که پیش‌تر به اطلاعتان رساندیم، نینتندو سوییچ پرفروش‌ترین کنسول بازی کشور آمریکا در ماه ژوئن ۲۰۱۹ بود. پس جای تعجبی نیست که در بخش‌ پرفروش‌ترین بازی ماه نیز شاهد عنوان انحصاری Super Mario Maker 2 هستیم. به گزارش NPD، این بازی جذاب موفق شد تا یک رکورد جدید را برای فروش اولیه در مجموعه‌ی Super Mario Maker ثبت کند.

اگر با روال کار NPD آشنایی داشته باشید، حتماً می‌دانید که این گروه، آمار فروش دیجیتالی برخی از ناشرین بزرگ نظیر نینتندو و بتسدا (Bethesda) را در اختیار ندارد. پس با این حساب، Super Mario Maker 2 توانسته است تا تنها با در نظر گرفتن فروش فیزیکی به صدر فهرست پرفروش‌ترین‌ها برسد.

از طرف دیگر، در رتبه‌ی دوم شاهد بازی محبوب و دوست داشتنی Crash Team Racing: Nitro Fueled، نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان پلی‌استیشن اورجینال، هستیم. به گفته‌ی مت پیسکاتلا (Mat Piscatella)، این عنوان با عبور از Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy، هم‌اکنون «رکورد بیشترین میزان فروش اولیه کلی را در سری Crash Bandicoot در دست دارد.»

البته حالا که در حال بررسی فروش بازی‌ها هستیم، بد نیست به The Division 2 نیز اشاره کنیم. همان‌طور که می‌دانید، یوبی‌سافت (Ubisoft) به تازگی اعلام کرده که The Division 2 هم‌اکنون پرفروش‌ترین عنوان سال ۲۰۱۹ است. حال با توجه به آمار NPD که این بازی را در جایگاه شانزدهم نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد که بخش زیادی از محبوبیت عنوان تیراندازی لوت محور یوبی‌سافت مربوط به مناطق دیگر می‌شود. البته باید یادآور شویم که فروش دیجیتالی رایانه‌های شخصی این بازی حساب نشده است.

رتبه‌ی سوم فهرست پرفروش‌ترین‌های ماه ژوئن ۲۰۱۹ نیز به بازی Mortal Kombat 11 می‌رسد. پس از گذشت دو ماه، این عنوان جذاب و خشن هنوز در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و با روند پایداری به کار خود ادامه می‌دهد.

حال بیایید به بررسی بازی‌های انحصاری حاضر در این فهرست بپردازیم. علاوه بر Super Mario Maker 2، نینتندو مثل همیشه عالی ظاهر شده و قدرت بالای آی‌پی‌های خود را به نمایش گذاشته است. Super Mario Party ،New Super Mario Bros. U Deluxe ،Super Smash Bros. Ultimate و از همه‌ مهم‌تر، The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Mario Kart 8 که قصد دل کندن از جدول را ندارند، نفوذ بالای عناوین فرست پارتی نینتندو را نشان می‌دهند.

از طرف دیگر، دیگر شرکت ژاپنی مطرح صنعت بازی‌های ویدئویی یعنی سونی نیز چهار نماینده را در میان پرفروش‌ترین عناوین ماه ژوئن دارد. God of War 2018 ،MLB 19: The Show ،Days Gone و Marvel’s Spider-Man، عملکرد عالی بازی‌های فرست پارتی این ناشر محبوب را نشان می‌دهد. البته حتماً باید به عملکرد بسیار خوب بازی Days Gone نیز اشاره کنیم. علی رغم امتیازات متوسط منتقدین، این عنوان انحصاری جهان باز موفق شد تا فروش بالایی را در بازار‌های جهانی کسب کند. همچنین باید یادآور شویم که Spider-Man نیز به تازگی موفق شده است تا به پرفروش‌ترین بازی ابرقهرمانی در تاریخ تبدیل شد.

فهرست ۲۰ بازی پرفروش ماه ژوئن ۲۰۱۹ میلادی از نظر فروش دلاری:

*: فروش دیجیتالی محاسبه نشده است

**: فروش دیجیتالی رایانه‌های شخصی محاسبه نشده است

***: فروش Minecraft شامل فروش تمام نسخه‌های دیجیتالی و فیزیکی پلتفرم‌های اکس‌باکس و پلی‌استیشن می‌شود

Super Mario Maker 2* Crash Team Racing: Nitro Fueled Mortal Kombat 11 Grand Theft Auto V Minecraft*** Super Smash Bros. Ultimate* Marvel’s Spider-Man NBA 2K19 Mario Kart 8* Days Gone Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Red Dead Redemption II The Legend of Zelda: Breath of the Wild* MLB 19: The Show Call of Duty: Black Ops IIII** Tom Clancy’s The Division 2** New Super Mario Bros. U Deluxe* Assassin’s Creed: Odyssey Super Mario Party* God of War 2018

فهرست ۱۰ بازی پرفروش فعلی سال ۲۰۱۹ از نظر فروش دلاری:

Mortal Kombat 11 Kingdom Hearts III Tom Clancy’s The Division 2** Anthem^ Resident Evil 2 2019 Super Smash Bros. Ultimate* Days Gone Red Dead Redemption II MLB 19: The Show Call of Duty: Black Ops IIII**

فهرست ۲۰ بازی پرفروش پلی‌استیشن ۴ در ماه ژوئن ۲۰۱۹ میلادی از نظر فروش دلاری:

Crash Team Racing: Nitro Fueled Marvel’s Spider-Man Mortal Kombat 11 Days Gone MLB 19: The Show Grand Theft Auto V Minecraft Call of Duty: Black Ops IIII NBA 2K19 Red Dead Redemption II

فهرست ۲۰ بازی پرفروش نینتندو سوییچ در ماه ژوئن ۲۰۱۹ میلادی از نظر فروش دلاری:

Super Mario Maker 2* Super Smash Bros. Ultimate* Mario Kart 8* The Legend of Zelda: Breath of the Wild* New Super Mario Bros. U Deluxe* Crash Team Racing: Nitro Fueled Super Mario Party* Pokemon: Lets Go Pikachu* Super Mario Odyssey* Yoshi’s Crafted World*

فهرست ۲۰ بازی پرفروش اکس‌باکس وان در ماه ژوئن ۲۰۱۹ میلادی از نظر فروش دلاری:

Mortal Kombat 11 Grand Theft Auto V Crash Team Racing: Nitro Fueled Red Dead Redemption II Minecraft Forza Horizon 4 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege NBA 2K19 Tom Clancy’s The Division 2 Assassin’s Creed: Odyssey

