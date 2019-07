استودیوی گیم لبز (Game-Labs) به طور رسمی تایید کرد که بازی This Land is My Land در پاییز سال جاری به صورت دسترسی اولیه برای پلتفرم رایانه‌های شخصی و برروی فروشگاه استیم در دسترس خواهد بود. This Land is My Land یک بازی جهان باز در دوران غرب وحشی است که بازی‌بازان در نقش رییس […]

استودیوی گیم لبز (Game-Labs) به طور رسمی تایید کرد که بازی This Land is My Land در پاییز سال جاری به صورت دسترسی اولیه برای پلتفرم رایانه‌های شخصی و برروی فروشگاه استیم در دسترس خواهد بود. This Land is My Land یک بازی جهان باز در دوران غرب وحشی است که بازی‌بازان در نقش رییس یک قبیله از بومیان آمریکایی (سرخ‌پوستان) قرار می‌گیرند و باید با گروهی از مهاجران متجاوز به سرزمین آن‌ها به مبارزه بپردازند.

در این عنوان، بازی‌بازان می‌توانند در دنیای وسیع بازی که پر از انسان‌ها و حیوانات مختلف است، اکتشاف کنند. همچنین قادر خواهند بود با اتخاذ تصمیماتی مهم داستان خود را روایت کنند و در کنار آن، برای زنده ماندن باید به شکار و کرفت کردن بپردازند.

به گفته‌ی سازندگان، نسخه‌ی دسترسی اولیه به مدت ۶ ماه در دسترس خواهد بود و این نسخه با به‌روزرسانی‌ها و محتویات بیشتر در آینده کامل خواهد شد. بازی بیش از ۱۰۰ ساعت محتوا و گیم‌پلی خواهد داشت. علاوه بر این موارد، مشخصات سیستم مورد نیاز این بازی نیز اعلام شده است که می‌توانید در قسمت زیر آن را مشاهده بفرمایید.

حداقل سیستم مورد نیاز

سیستم عامل: ویندوز هفت (۶۴ بیت)

ویندوز هفت (۶۴ بیت) پردازنده: Intel Core i5 2.8 گیگاهرتز و یا معادل آن در AMD

Intel Core i5 2.8 گیگاهرتز و یا معادل آن در AMD حافظه‌ی رم: ۸ گیگابایت

۸ گیگابایت گرافیک: Nvidia Geforce GTX 950 و یا معادل آن در AMD

Nvidia Geforce GTX 950 و یا معادل آن در AMD فضای خالی مورد نیاز: ۱۲ گیگابایت

سیستم پیشنهادی:

سیستم عامل: ویندوز ده (۶۴ بیت)

ویندوز ده (۶۴ بیت) پردازنده: Intel Core i7 و یا معادل آن در AMD

Intel Core i7 و یا معادل آن در AMD حافظه‌ی رم: ۱۶ گیگابایت

۱۶ گیگابایت گرافیک: Geforce GTX 1080 و یا معادل آن در AMD

Geforce GTX 1080 و یا معادل آن در AMD فضای خالی مورد نیاز: ۱۲ گیگابایت

منبع متن: gamefa