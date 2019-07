سری بازی‌های تتریس از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین بازی‌های تاریخ به شمار می‌روند، جدید‌ترین نسخه از این سری به نام Tetris Effect در نوامبر سال گذشته به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن‌۴ توسط شرکت Enhance Games منتشر شد. این بازی طراحی بصری و موسیقی فوق‌العاده‌ای دارد، توانست جوایز متعددی کسب و توجه منتقدان و بازی‌کنندگان را به خود جلب کند. بازی Tetris Effect قرار است در تاریخ ۱ مرداد، یعنی کمتر از یک هفته‌ی دیگر برای کاربران رایانه‌های شخصی نیز عرضه شود و آن‌ها می‌توانند این بازی که یکی از موفق‌ترین بازی‌های سال گذشته به شمار می‌رود، تجربه کنند.

شایان ذکر است که این نسخه نسبت به نسخه‌ای که برای کنسول نسل هشتمی سونی منتشر شد، از نظر گرافیکی بهبود پیدا کرده و شامل تنظیمات گرافیکی بیشتر است. همچنین این بازی برای دو پلتفرم واقعیت مجازی رایانه‌های شخصی، یعنی Oculus Rift و HTC Vive به صورت کامل مانند پلی‌استیشن وی‌آر قابل تجربه کردن است.

بازی تتریس افکت در تاریخ ۱مرداد به صورت انحصاری روی فروشگاه اپیک گیمز استور عرضه خواهد شد. قیمت این بازی ۴۰ دلار است، اما اگر آن را در دو هفته‌ی اول عرضه‌اش بخرید این قیمت شامل بیست درصد تخفیف می‌شود و همچنین با خرید این بازی در دوره‌ی ذکر شده، تعدادی محتوای دانلودی اختصاصی که شامل هفت قطعه موسیقی و یک صفحه‌ی پیش زمینه با کیفیت ۴K است، در دسترس شما قرار می گیرد.

می‌توانید در ادامه تریلر نسخه‌ی کامپیوتر بازی Tetris Effect را ببینید.

