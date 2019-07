«تیم ویلیتز» (Tim Willits) کارگردان کهنه‌کار ایدسافتور در توییتر خود اعلام کرد که این استودیو را ترک می‌کند. او که بواسطه کار بر روی مجموعه مهم و تاثیرگذاری از آثار صنعت بازی، از جمله دووم (Doom) و کوئک (Quake) شناخته می‌شود، همزمان با به پایان رسیدن مراسم کوئک‌کان (QuakeCon) در ۲۸ام جولای، این استودیو را ترک خواهد کرد. در توییتر او چنین آمده است:

«من تصمیم دارم که بعد از کوئک‌کان، و پس از ۲۴ سال ایدسافتور را ترک کنم. بسیار خوش شانس بودم که با بهترین‌های صنعت روی بازی‌هایی شگفت انگیز کار کردم. کوئک‌کان بخش مهمی از این سفر ۲۴ ساله بوده است، و من برای دیدن همه در Gaylord Texan (مجموعه تفریحی) لحظه شماری می‌کنم.

«همه بازی‌های در حال ساخت، در دستان درستی قرار دارند، و ترک من تاثیری روی برنامه‌ریزی عرضه آنها نخواهد داشت. ایدسافتور سرشار است از استعدادهای خارق‌العاده‌ای است که تا مدت‌های مدید بهترین بازی‌های سبک تیراندازی جهان را خواهند ساخت.

«من برنامه‌های آتی‌ام، اینکه کجا می‌روم و مشغول چه کارهای هیجان انگیزی هستم را بعد از کوئک‌کان اعلام خواهم کرد. منتظر باشید.»

شرکت بتسدا هم در بیانه‌ای ضمن تشکر از «ویلیتز» به خاطر سال‌هایی که در این شرکت گذارانده است، چنین گفته است:

«ما می‌خواهیم از «تیم» برای ۲۴ سال شگفت‌آورش در ایدسافتور تشکر کنیم. او بواسطه کارهای اعجاب‌آورش روی مجموعه‌هایی چون کوئک، ریج (Rage)، و دووم، عضوی ارزشمند از گروه ایدسافتور، و خانواده بتسدا بود، و نیز برای دهه‌ها یکی از محبوب‌ترین‌ها در بین طرفداران کوئک‌کان. همه ما در بتسدا برای «تیم» آرزوی بهترین‌ها را داریم در کارهای آینده‌اش.»

«تیم ویلیتز» در سال ۱۹۹۵ – و بعد از بازی کردن دووم – به عنوان طراح مرحله به ایدسافتور پیوست. کارهای او شامل بازی‌هایی است چون کوئک، کوئک ۲، کوئک ۳: آرنا، و دووم ۳. او همچین در بازی‌های متاخرتر ایدسافتور، از جمله ریج، دووم ۲۰۱۶، و ریج ۲، به عنوان کارگردان استودیو حضور داشته است.

منبع: Gamespot

The post تیم ویلیتز، کارگردان کهنه‌کار ایدسافتور، بعد از ۲۴ سال این استودیو را ترک می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala