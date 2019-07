شرکت الکترونیک آرتز از بازی Plants Vs Zombies 3 – سومین عنوان در این مجموعه دفاع از قلعه – پرده برداشت. در حال حاضر هم یک مرحله ماقبل آلفا از این بازی در جریان است. استودیوی PopCap که کار توسعه این بازی را در دست دارد در این مورد چنین گفته است:

«ما در در PopCap برای سال‌ها مشغول کار روی بازی PvZ بوده‌ایم، و تلاش داریم که این بازی محبوب را در سراسر جهان به بازی‌کنندگان نسل حاضر و نسل‌های آینده تقدیم نماییم. ما سخت مشغول آزمایش کلی چیزهای باحال هستیم، و نیازمند بازخورد شما طرفداران، که امید داریم در این مسیر ما را همراهی کنید.»

هنوز جزییات زیادی در مورد خصوصیات و مشخصه‌های بازی جدید فاش نشده است، گرچه واضح‌ترین تغییر شاید – با توجه به تصاویر منتشر شده از بازی که در بالا می‌بینید – جایگزین شدن حالت افقی (Landscape) با حالت عمودی (Portrait) باشد. بجز این مورد خاص، بقیه موارد آشنا به نظر می‌رسد.

نسخه ماقبل آلفای بازی محدود خواهد بود – بدین معنا که همه کسانیکه بازی را دانلود کنند، به آن دسترسی نخواهند داشت – و تنها روی اندروید عرضه می‌گردد. از آنجاییکه بازی در مرحله آلفا در فازهای مختلفی ارائه خواهد شد، اگر شما پس از دانلود بازی در ورود به آن ناموفق باشید، از شما خواسته خواهد شد که روز دیگری را برای دسترسی به بازی امتحان کنید. در حال حاضر بازی تنها درگوگل‌پلیِ آمریکا قابل دسترس است.

استودیوی PopCap هنوز تاریخ نهایی انتشار بازی را اعلام نکرده، و می‌خواهد «مطمئن شود که همه چیز را برای لذت شما به بهترین شکل خود آماده کرده باشد، بنابراین زمانیکه آمادگی انتشار جهانی بازی را داشته باشد، به شما خبر خواهد داد.»

الکترونک آرتز قبلا بازی Plant Vs Zombies را برای انتشار در ربع چهارم سال مالی ۲۰۱۹ اعلام کرده بود، گرچه از این بازی تحت یک عنوان تیراندازی نام برده بود، بنابراین مشخص نیست که بازی PvZ3 – که یک عنوان دفاع از قلعه است – همان مورد ذکر شده باشد.

بازی Plant Vs Zombies در سال ۲۰۰۹ برای کامپیوترهای شخصی عرضه شد، و بواسطه موفقیتش روی این پلتفرم، در ادامه روی پلتفرم‌های متعدد دیگری چون موبایل، ایکس‌باکس ۳۶۰، پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ویتا، و نینتندو DS عرضه گشت. موفقیت بازی توجه الکترونیک آرتز را به خود جلب کرد که منجر به خرید استودیوی توسعه دهنده بازی در سال ۲۰۱۱ شد. از آن زمان تعدادی دنباله و اسپین‌آف برای این بازی عرضه شده است، از جمله PvZ2 و مجموعه Garden Warfare.

منبع: Gamespot

