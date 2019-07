اعضای سابق CD Projekt Red استودیو جدیدی تشکیل دادند و به زودی اولین پروژه خود را عرضه خواهند کرد

دو عضو سابق CD Projekt Red استودیو جدیدی را تشکیل دادند که Different Tales نام دارد. Artur Ganszyniec، طراح ارشد داستان The Witcher، و Jacek Brzeziński، هدایتگر پروژه که بر روی The Witcher: Enhanced Edition و Dying Light کار کرده است، این استودیو را تشکیل داده‌اند و اولین بازی آن‌ها که Wanderlust: Travel Stories نام دارد در ماه آگوست منتشر خواهد شد.

Ganszyniec و Brzeziński استودیو جدید خود، Different Tales، را به عنوان سازنده‌ای معرفی کرده‌اند که قصد دارد تجربیات انسانی قابل بازی را ارائه دهند. در Wanderlust: Travel Stories بازیکنان کنترل 5 شخصیت مختلف را در دست خواهند گرفت که در 6 قاره و 21 کشور مختلف به اکتشاف و سفر می‌پردازند. این عنوان بیش از 12 ساعت داستان خواهد داشت و بازیکنان هستند که شخصیت‌ها را تعریف می‌کنند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، با هر تصمیمی که بازیکنان اتخاذ می‌کنند، حال و هوای شخصیت‌ها تغییر خواهد کرد، حتی ویژگی‌های زیادی از دنیای واقعی در بازی تعبیه شده است، به عنوان مثال شما باید بودجه سفر خود را مدیریت کنید و چنین چیزی بر روی حال و هوای شخصیت‌های بازی اثر دارد. به طور کلی حفظ سلامتی روانی و جسمی شخصیت‌های بازی برای به پایان رساندن این عنوان ضروری است. Brzeziński به این نکته اشاره کرد که هدف از این پروژه ارائه یک تجربه آرام‌بخش است با وجود این که در طول سفر استرس‌هایی را به بازیکنان القاء می‌کند.

Ganszyniec در این باره توضیح داد:

"10 سال پس از ملاقات من با Jacek که در دوره زمانی کار بر روی The Witcher بود، ما تصمیم گرفتیم دوباره یک تیم شویم و داستانی متفاوت را خلق کنیم، چیزی که واقعی‌تر باشد و ریشه در تجربیات انسانی داشته باشد. Wanderlust بخاطر علاقه شدید Jacek به سفر و علاقه من به روایت کردن به وجود آمد. ما با هدف خلق چیزی متفاوت این پروژه را شروع کردیم."

Wanderlust: Travel Stories در تاریخ 28 آگوست(6 شهریور) برای Mac و PC (از طریق Steam) منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame