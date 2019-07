سلام خدمت کاربران و همراهان همیشگی گیمفا. امیدوارم حالتان خوب باشد و روزهای تابستانی داغ و خوبی را سپری کنید. با بخش جدید «موسیقی‌ گیمفا» همراه شما هستیم. به مانند گذشته، در این بخش سعی داریم تا موسیقی متن بازی‌های ویدئویی محبوب شما را تهیه کرده و برای دانلود قرار دهیم. این هفته به سراغ […]

سلام خدمت کاربران و همراهان همیشگی گیمفا. امیدوارم حالتان خوب باشد و روزهای تابستانی داغ و خوبی را سپری کنید. با بخش جدید «موسیقی‌ گیمفا» همراه شما هستیم. به مانند گذشته، در این بخش سعی داریم تا موسیقی متن بازی‌های ویدئویی محبوب شما را تهیه کرده و برای دانلود قرار دهیم. این هفته به سراغ موسیقی‌های بازی محبوب God of War رفته‌ایم؛ پس با ما همراه باشید.

نسل هشتم، نسل بسیار پر ماجرایی بود؛ نسلی که با انتشار بازی‌هایی چون Last Guardian، The last of Us Remastered و نسخه‌های جدید سری Infamous آغاز شد، با عرضه‌ی بازی‌هایی چون Horizon Zero Down و Uncharted 4 ادامه یافت و احتمالا انتشار The last of Us، Death Stranding و Ghost of Tsushima، پایانی خواهد بود بر این نسل پر ماجرا. یکی از عناوینی که نسل هشتم را برای سونی پرماجراتر ساخت، بازی محبوب God of War بود. هنگامی که به عنوان God of War فکر می‌کنیم، اولین چیزی که به ذهنمان خطور می‌کند این است که این سری چگونه توانسته به یکی از محبوب‌ترین فرانچایز‌های تاریخ بازی‌های ویدیویی تبدیل شود. در نسل‌های گذشته شاهد انتشار نسخه‌های جدید سری God of War با فاصله‌ی زمانی ۲ یا ۳ ساله بوده‌ایم اما سازندگان تصمیم گرفتند تا این سری را به طور کامل بازسازی کرده و سرانجام پس از پنج سال نسخه‌ای متفاوت تحت عنوان God of War را عرضه کنند. God of War این بار داستان عمیق‌تر و شخصی‌تری از کریتوس را روایت ‌می‌کند و از همین روی قصد دارد تا کریتوس را نه یک خدای جنگ بلکه به عنوان یک پدر نمایش دهد.

بدون شک یکی از مواردی که می‌تواند در موفقیت یک بازی و روایت داستان آن تاثیرگذار باشد، موسیقی‌های آن بازی است. اگر از بازی‌بازن کنسول پلی‌استیشن ۴ و علاقه‌مندان به سری God of War باشید، حتما به خاطر دارید که این سری همیشه موسیقی‌های حماسی و زیبایی را به همراه داشت. God of War 2018 نیز از این قضیه مستثنی نیست. توسعه‌ی قطعات موسیقی این بازی به عهده‌ی آقای Bear McCreary بوده و وی قطعاتی را خلق کرده که با حال و هوای بازی کاملا هم‌خوانی دارد و از God of War یک تجربه‌ی بی‌بدیل می‌سازند. بیش از این در ارتباط با این موضوع صحت نکرده و شما را به شنیدن موسیقی‌های جذاب بازی God of War 2018 دعوت می‌کنم.

دانلود موسیقی‌های متن بازی God of War ( کیفیت ۳۲۰)

دانلود موسیقی‌های متن بازی God of War (کیفیت FLAC 16 Bit)

بازی God of War هم اکنون به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید نقد و بررسی ویدئویی این بازی و سایر اخبار آن را از وب‌سایت گیمفا مشاهده کنید.

