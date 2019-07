 شایعه: Switch 2 در اوایل سال 2021 در کنار Zelda Breath of The Darkness عرضه خواهد شد

بعد از شایعه‌های مربوط به Switch 2 اکنون اطلاعاتی در رابطه با دنباله‌ی The Legend of Zelda: Breath of the Wild نیز به بیرون درز کرد. نسخه‌ی بعدی Breath of the Darkness نام خواهد داشت و ظاهرا همراه با Switch 2 در اوایل 2021 عرضه خواهد شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gametransfers، طبق اطلاعات کاربر سایت ResetEra که قبلا هم در رابطه با کنسول جدید Nintendo صحبت‎هایی کرده بود و بعدا درست از آب در آمدند، این بازی که The Legend of Zelda: Breath of the Darkness نام دارد در همان سرزمین Hyrule جریان خواهد داشت. اما این‌بار Link، شخصیت اصلی بازی، با خطری بزرگ‌تر روبرو می‌شود.

انتظار می‌رود این بازی همراه با Switch 2 در اوایل سال 2021 عرضه شود. نظر شما در این رابطه چیست؟

