بازی Cyberpunk 2077 قرار است در سال آینده برروی پلتفرم‌های مختلفی منتشر شود و این بازی جزو مورد انتظارترین عناوین سال آینده برای بسیاری از بازی‌بازان محسوب می‌شود. استودیوی سی‌دی پراجکت رد (CD Projekt Red) از زمان رونمایی بازی Cyberpunk 2077 تاکنون، جزییات و اطلاعات بسیاری را به طور آهسته در اختیار طرفداران قرار داده […]

بازی Cyberpunk 2077 قرار است در سال آینده برروی پلتفرم‌های مختلفی منتشر شود و این بازی جزو مورد انتظارترین عناوین سال آینده برای بسیاری از بازی‌بازان محسوب می‌شود. استودیوی سی‌دی پراجکت رد (CD Projekt Red) از زمان رونمایی بازی Cyberpunk 2077 تاکنون، جزییات و اطلاعات بسیاری را به طور آهسته در اختیار طرفداران قرار داده است و امروز مطلع شدیم که نوار رابط کاربری در درجه‌ی سختی هاردکور، قابلیت پنهان‌سازی را دارا است.

آلوین لیو (Alvin Liu)، سازنده‌ی رابط کاربری بازی Cyberpunk 2077، طی مصاحبه‌ای با منبع مطبوعاتی Wccftech، توضیحاتی را در رابطه با اختیاری بودن این ویژگی در درجه‌ی سختی هاردکور ارائه نمود. وی در این خصوص اظهار داشت:

حالت هاردکور یکی از سرگرم‌کننده‌ترین درجات سختی بازی Cyberpunk 2077 محسوب می‌شود که در آن می‌توانید نوار رابط کاربری را پنهان نمایید. این قابلیت می‌تواند چالشی دشوار را برای بسیاری از بازی‌بازان فراهم آورد؛ مخصوصا بازی‌بازانی که تجربه‌ی کافی در بازی‌های سبک شوتر را ندارند و فقط برای سپری کردن اوقات فراغت خود به سراغ چنین بازی‌هایی می‌روند. همچنین این موضوع چالشی دشوار را در راه توسعه‌ی این بازی ایجاد نمود زیرا ما دوست داشتیم داستانی جذاب را در این بازی روایت نماییم و بسیاری از بازی‌بازان ممکن است از طرفداران مجموعه‌ی Witcher باشند و چندان با بازی‌های سبک شوتر ارتباط برقرار نکنند. ما به عنوان راه‌حل برای این موضوع، اسلحه‌های متفاوت و تنظیمات درجه‌ی سختی را قرار داده‌ایم. در ویدئوی گیم‌پلی سال پیش، ما سلاحی به عنوان اسمارت‌گان (Smart Gun) را در آن قرار داده بودیم که به بازی‌بازان این اجازه را می‌دهد تا به صورت آهسته‌تری به نشانه‌گیری بپردازند.

بسیاری از بازی‌بازان در بازی‌های نقش‌آفرینی، نوار رابط کاربری را پنهان می‌سازند و این موضوع برای بسیاری از طرفداران از اهمیت بالایی برخوردار است. بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild از جمله مواردی است که بسیاری از بازی‌بازان در آن نوار رابط کاربری را به منظور ایجاد حس ماجراجویی بیشتر، پنهان ساختند. الوین قابلیت خاموش‌سازی رابط کاربری را فقط برای درجه‌ی سختی هاردکور Cyberpunk 2077 تایید نمود ولی برخی از طرفداران، علاقه‌مند به خاموش‌سازی این مورد در درجات سختی دیگر آن نیز هستند.

بازی Cyberpunk 2077 قرار است در تاریخ ۱۶ آپریل ۲۰۲۰ میلادی برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه گردد. شما می‌توانید اخبار و اطلاعات مرتبط با این بازی را از این نشانی مطالعه و یا دنبال نمایید.

منبع متن: gamefa