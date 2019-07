استودیوی پندولو (Pendulo Studios) و شرکت میکرویدز (Microids) ، سازنده و ناشر بازی Blacksad: Under the Skin، امروز اعلام کردند که این عنوان با یک تاخیر نسبتا کوتاه به بازار عرضه می‌شود. به گفته‌ی شرکت میکرویدز، تیم سازنده از این زمان اضافی برای افزایش کیفیت بازی استفاده خواهد کرد تا مطمئن شود که بهترین تجربه‌ی […]

استودیوی پندولو (Pendulo Studios) و شرکت میکرویدز (Microids) ، سازنده و ناشر بازی Blacksad: Under the Skin، امروز اعلام کردند که این عنوان با یک تاخیر نسبتا کوتاه به بازار عرضه می‌شود. به گفته‌ی شرکت میکرویدز، تیم سازنده از این زمان اضافی برای افزایش کیفیت بازی استفاده خواهد کرد تا مطمئن شود که بهترین تجربه‌ی ممکن را به بازی‌بازان ارائه می‌کند.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت میکرویدز، بازی Blacksad: Under the Skin به جای عرضه در تاریخ ۴ مهر ماه سال جاری (۲۶ سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی)، با یک تاخیر ۴۰ روزه و در تاریخ ۱۴ آبان ماه (۵ نوامبر) به بازار ارسال می‌شود. همان‌طور که می‌دانید، ماه سپتامبر یکی از شلوغ‌ترین ماه‌های سال از نظر انتشار بازی‌ها و عناوین جدید است که این موضوع می‌تواند یکی از دلایل جابه‌جایی زمان عرضه‌ی بازی باشد. با این حال، بازی‌های بزرگ و مورد انتظار بسیاری مانند Star Wars Jedi: Fallen Order و Death Stranding در ماه نوامبر امسال عرضه می‌شوند. از این رو باید منتظر ماند و دید آیا بازی Blacksad: Under the Skin می‌تواند در کنار چنین عناوینی عملکرد خوبی را از خود نشان دهد یا خیر.

اگر با داستان و سری Blacksad آشنا نیستید باید بدانید که این بازی براساس سری کتاب‌های مصور (Comic Book) با همین نام ساخته شده و در دنیای خاص طراحی شده در همین کتاب‌های جریان دارد. شما می‌توانید در ادامه خلاصه‌ای از داستان که در توصیف بازی نوشته شده است را مطالعه کنید.

اوایل دهه‌ی ۵۰ میلادی جنازه‌ی مالک یک باشگاه بوکس به نام جو دون (Joe Dunn) کشف می‌شود. در همین حین، ستاره‌ی جوان ورزش بوکس، رابرت ییل (Robert Yale)، درست پیش از آغاز مهم‌ترین مسابقه‌ی دوران حرفه‌ای خود، به شکل مرموزی ناپدید می‌شود. سونیا دون (Sonya Dunn)، دختر جو دون، مدیریت باشگاه را به عهده گرفته و تلاش می‌کند تا مشکلات مالی باشگاه را حل کند. سونیا یک کاراگاه خصوصی به نام جان بلکسد (John Blacksad) را برای تحقیق برروی پرونده‌ی ناپدید شدن ییل و پیدا کردن او، استخدام می‌کند. این پرونده‌ی شیطانی کاراگاه ما را به تاریک‌ترین و افسرده‌ترین قسمت‌های شهر نیو یورک (New York) می‌برد. با بهره گیری از شخصیت‌های حیوانی و حس و حال مربوط به دهه‌ی ۵۰، بازی Blacksad: Under the Skin تلاش دارد همانند سری کتاب‌های مصور، یک تجربه‌ی تاریک از ماجراجویی در نقش یک کاراگاه را به شما ارائه کند. تحقیق، جست و جو برای سرنخ، مبارزه، بازجویی از شاهد. اجازه دهید غریزه‌ی حیوانیتان شما را هدایت کند تا بتوانید به دنیای فاسد بوکس نفوذ کنید.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت مایکرویدز، در گیم‌پلی بازی Blacksad: Under the Skin با المان‌هایی مانند تحقیق، حل معما، رویدادهای Quick Time و مکالمه‌های چند گزینه‌ای روبه‌رو خواهیم شد. علاوه بر این، در کنار طراحی بیش از ۳۰ شخصیت مختلف، از سبک موسقی جاز (Jazz) در این بازی استفاده شده است.

بازی Blacksad: Under the Skin در تاریخ ۱۴ آبان ماه برروی کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود.

منبع متن: gamefa