همان‌طور که می‌دانید چند روز پیش در جریان رویداد Comic-Con در سن‌دیگو، Netflix سرانجام اولین تریلر از سریال مورد انتظار The Witcher را اقتباسی از کتاب‌هایی به همین نام است، منتشر کرد. در این تریلر شخصیت‌هایی نظیر گرالت، سیری، ینیفر و تریس حضور داشتند و طرفداران کتاب‌ها و باز‌ی‌ها نیز هرکدام به شیوه‌ای خاص به آن‌ها واکنش نشان دادند. اما عده‌ای نیز شروع به مقایسه این سریال با یکی از بزرگ‌های ژانر فانتزی در تلوزیون کرده و حتی اعلام کردند که احتمال دارد با Game of Thrones بعدی تلوزیون مواجه باشیم.

به گزارش پردیس‌گیم، اگرچه بنابر گفته‌های شوانر سریال یعنی "لاورن هیسریچ" این 2 سریال کاملا با یکدیگر متفاوت بوده، ولی تیم سازنده امیدوارند The Witcher بتواند همانند Game of Thrones موفقیت بزرگی را تجربه کند. وقتی از "هیسریچ" پرسیده شد که آیا موفقیت و محبوبیت Game of Thrones سبب افزایش فشار و تنش برروی تولید شد، وی پاسخ داد:

"نه اصلا! من شخصا یکی از طرفداران بزرگ Game of Thrones هستم و به نظرم مقایسه از طرف افرادی مطرح می‌شود که برای‌شان سوال است آیا ما نیز به اندازه آن‌ها موفق می‌شویم یا نه که خب واقعا امیدوارم این اتفاق رخ دهد. ولی نه؛ در کل به نظرم آن‌ یک سریال مجزا است که عملکرد بسیاری خوبی داشته و The Witcher نیز سریالی دیگر با ویژگی‌های متفاوت است؛ تنها کاری که می‌توانم انجام دهم این است که امیدوار باشم ما نیز به اندازه HBO و سریال بزرگ آن‌ها موفق شویم. "

با اینکه "هیسریچ" در صحبت‌هایش تا حدودی سعی کرد مسیر و روند 2 سریال را متفاوت نشان دهد، اما واقعیت این است که در نهایت در فضای مجازی و در میان طرفداران شاهد مقایسه این 2 خواهیم بود. نه تنها به خاطر اینکه هر 2 تمی فانتزی دارند بلکه علاوه بر آن، هر 2 تیره، تاریک، بزرگسالانه و همراه با رگه‌هایی از سیاست هستند.

سریال The Witcher اواخر امسال در تاریخی نامشخص از طریق سرویس استریم Netflix پخش خواهد شد. باید صبر کرد و دید که این سریال در اولین فصل خود جه عملکری داشته و تا چه حد می‌تواند انتظارات را برآورده کند.

در صورتی که چند روز پیش موفق به تماشای تریلر این سریال نشده‌اید، می‌توانید از طریق این لینک آن را مشاهده نمایید.

منبع متن: pardisgame