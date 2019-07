نقد و بررسی بازی Dragon Quest Builders 2

"به قلم علیرضا رزمجویی"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است

ساخت و ساز با طعم نقش‌آفرینی ژاپنی به معنای واقعیِ کلمه با عنوان Dragon Quest Builders تعریف شد. قبل از آن Minecraft را با قابلیت‌های بی‌شمارش داشتیم، به شبیه‌سازهای شهرسازی با قوانین پیچیده و سفت و سخت آن دسترسی داشتیم و البته ساخت‌ و ساز را به عنوان یک ویژگی محدود و فرعی در عناوین بزرگ دیگر تجربه کرده‌ بودیم. اما عمل ساخت در کنار حس رضایت‌بخشی که القا می‌کند، به لطف بازیها می‌تواند بسیار ساده، دلنشین و هدف‌مند نیز باشد و این هدفی است که Square Enix با Dragon Quest Builders و حالا نسخه دومِ و جاه‌طلبانه‌ترِ آن سعی کرده است به ثمر بنشاند.

به لطف موفقیت نسخه اول، این نسخه نیز همان جهت‌گیری را پیش گرفته و فرمول نسخه اول را با توجه به بازخوردهای قبلی، گسترش و بهبود داده است. دوباره در نقش یک سازنده قرار گرفته‌ایم که بر خلاف بسیاری از افرادی که در دنیای Dragon Quest حضور دارند، قابلیت ساخت و ساز و ابداع و کشف سازه‌های جدید را دارد و برای رهاسازی دنیا از شر Childern of Hargon که صرفا به دنبال خرابی و نابودی دنیا هستند، با سفر به مناطق جدید، سعی می‌کند به بازسازی تمدن و جاری‌ کردن دوباره حس همکاری در دنیا بپردازد.

داستان در قالب یک JRPG معمول روایت می‌شود و با اینکه تمرکز ویژه‌ای بر روی برقراری ارتباط با شخصیت‌ها و روابط آنها وجود ندارد اما از نظر محتوا و مدت زمانی که بازی شما را با خود همراه کرده و در نهایت داستان خود را به سرانجام می‌رساند، کم و کاستی وجود ندارد و در طول مدتی که در حال دنبال کردن هدفِ شخصیت خودمان هستیم، همزمان از روش‌های مختلف با قصد و نیت دشمنان و همینطور گونه‌های مختلف دیگری که در دنیای Dragon Quest ساکن هستند نیز آشنا می‌شویم و بدین ترتیب انگیزه کافی را برای پیشروی در بازی برای رسیدن به نقاط عطف داستانی را پیدا می‌کنیم.

یکی از بهترین رویکردهای داستانی در این نسخه، پیاده‌سازی یک پیش‌درآمد بسیار جذاب، مفرح و کلیدی برای آشنایی با دنیا بازی و روند تعامل با آن است. یکی از مشکلات قابل توجه نسخه قبل، آموزش‌های مداوم و خالی از خلاقیت در ابتدای بازی بود که راه رسیدنِ به مهارت و راحتی در بازی سخت‌ و آزاردهنده باشد. اما Dragon Quest Builders 2 در ابتدای بازی شخصیت شما را به عنوان اسیری که در چنگال Children of Hargon است به نمایش می‌گذارد. شما در کشتیِ دشمنان حضور داشته و می‌توانید مستقیما با تمام دشمنان وارد گفتگو شده و به جزئیات بسیار مفیدی در مورد نیت دشمنان و قوانینِ دنیای فعلی دست پیدا کنید و همینطور در چندین ماموریت ساده و سرگرم‌کننده با روند ساخت و ساز مقدماتی در بازی آشنا شوید. چنین پیش‌درآمدی در قالبی بسیار مفرح که بار کمدی قدرتمندی نیز دارد، ارائه می‌شود و قطعه‌ای ترکیبی از داستان و گیم‌پلی است که تا ساعت‌ها بعد به عنوان سنگ بنا و پایه‌ای کلیدی هم برای گیم‌پلی و هم برای داستان، برای مخاطب ایفای نقش می‌کند.

از نظر محتوای گیم‌پلی تنوعِ این عنوان بشدت افزایش پیدا کرده است و با افزوده شدن قابلیت‌های بسیار جذابی مانند پرواز به وسیله‌ی Windbreaker و همینطور قابلیت شنا و تردد در مناطق زیرآبی، دسترسی به دنیای وسیع بازی گسترش یافته است. از آبشارها و رودخانه‌هایی که می‌توان بر روی منطقه‌ی وسیعی جاری کرد تا معدن‌های طلایی که با کمک NPCها می‌توان احداث کرده و از آن بهره‌برداری نمایید. علاوه بر این، به همراه داشتن لوازم کلیدی بیشتری مانند Echo Flute برای پیدا کردن آیتم‌های ارزشمند و طلا و همینطور Endless Pot برای قابلیت جمع‌آوری یا جاری کردن آب، بدون محدودیت در هر منطقه‌ای، باعث شده است بسیاری از سردرگمی‌های و کارهای اضافه‌ای که برای پیشروی در بازی نیاز به انجام بود، به سادگیِ فشار دادن یک دکمه، انجام شود.

آن NPCهای زورگو و بی‌خاصیتِ نسخه قبل را که مرتبا به شما دستور ساخت می‌دادند را به یاد دارید؟! حالا در نسخه‌ی دوم شاهد این هستیم که همه شخصیت‌ها وارد عمل شده و در واقع خودشان به ساخت و ساز مشغول می‌شوند و با اینکه هنوز مسئولیت بسیاری از کارها بر روی دوش شماست، اما از خاصیتِ آزاردهنده و مصنوعی بودن آنها کاسته شده است و حس همکاری در هنگام ساخت افزایش پیدا کرده است. البته روند این همکاری در هر منطقه‌ی بازی بصورت جداگانه‌ای پیاده‌سازی شده است و آنها در مواقع لازم در ساخت‌ و ساز بناها و همینطور پیدا کردن و جمع‌آوری آیتم‌ها در دنیای بازی، مفید واقع می‌شوند.

اگر بخواهیم Dragon Quest Builders 2 را به سه بخش عمده از نظر گیم‌پلی تقسیم کنیم، با این سه عمل مواجه می‌شویم: 1. ساخت و ساز 2. گشت و گذار 3. مبارزات.

دو مورد اول یعنی ساخت و ساز و گشت و گذار، پیشرفت‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. اگر نقد و بررسی نسخه قبل را خوانده باشید، شخصا یکی از نکات منفی بازی را عدم وجود دوربین اول شخص ذکر کرده بودم. در عنوانی که در بسیاری از مواقع اطرافتان پر از بلوک‌های مربعی است، دوربین سوم شخص نمی‌تواند دید لازم را برایتان فراهم کند و در بسیاری از مواقع شاهد گیر کردن دوربین در بین اجسام بودیم. اما حالا به لطف توجهِ Square Enix به بازخورد منتقدان و طرفدان، با اضافه شدن حالت اول شخص، از نظر کارایی مخصوصا در هنگام ساخت و ساز شاهد مفید واقع شدن این زاویه دید هستیم. با افزایش حالت اول شخص حالا هم می‌توان جزئیات و شخصیت‌ها را از زاویه‌ای نزدیک‌تر مشاهده نمود و هم در هنگام به مشکل خوردن با یک زاویه‌ی دید، به راحتی آن را تغییر داد. بنابراین با این تغییر هم گشت و گذار و هم ساخت و ساز پیشرفت قابل توجهی را به خود دیده‌اند؛ مخصوصا وقتی که خودتان امتحان کنید و متوجه شوید که چینش بلوک‌ها در حالت اول شخص بسیار راحت و سریعتر و با احتمال اشتباه کمتری قابل انجام است.

در بخش گشت و گذار علاوه بر قابلیت‌های پرواز و شنایی که گفتیم، حالا با دسترسی داشتن به یک کشتی، به راحتی می‌توان بین جزیره‌ها جابه‌جا شد و دیگر مانند نسخه قبل هر چپتر Save مخصوص به خود را نداره و همه در کنار هم بصورت دنیایی یکپارچه ارائه شده‌اند. یک جزیره مرکزی نیز به نام Isle of Awakening در بازی وجود دارد که علاوه بر قابلیت رفت و آمدِ بدون محدویت، در بین چپترها نیز به دلایل داستانی به آن باز خواهید گشت. Isle of Awakening مرکزِ ساخت و ساز و سرگرمی‌هایِ خارج از چارچوب داستانی شماست. علاوه بر حالت تک نفره شما می‌توانید در این جزیره با دوستان خود به صورت چند نفره به ساخت و ساز مشغول شوید و همینطور از جزیره‌های بازیکنان دیگر نیز بازدید نمایید. بخش چند نفره با اینکه مودِ جدیدی محسوب نمی‌شود و صرفا به قرارگیری در یک دنیا و متحد شدن و همکاری مربوط می‌شود، اما گزینه‌ای ایده‌آل برای ادامه‌ی خلاقیت‌های خود پس از اتمام بخش داستانی است.

بخش سوم مبارزات است که متاسفانه اصلا به اندازه‌ی عناصر دیگر گیم‌پلی پیشرفت در آن دیده نمی‌شود و حتی می‌توان گفت صفت تکراری و بیش از حد ساده بودنش در این نسخه بیشتر از همیشه خودش را نمایان می‌کند. شاید بگویید که تمرکز این عنوان صرفا بر روی ساخت و ساز است و مبارزات لازم نیست از سیستمی پیشرفته بهره‌مند باشد. اما چیزی که پس از تجربه متوجه می‌شوید این است که مبارزات بسیاری در بین بخش‌های ساخت و ساز وجود دارد که بعضا با تعداد دشمنان بالا و برای مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند. در این مواقع سیستم مبارزاتی که صرفا به یک دکمه خلاصه می‌شود کارساز نیست و در واقع همان دکمه را باید تا زمانی که نوار سلامتی دشمن خالی شود فشار دهید و ضربات قدرتمندی که در ادامه‌ی بازی آزاد می‌شود، کمکی به تنوع دادن به نحوه مبارزه نمی‌کند. چنین چیزی باعث شده است در هنگام گشت و گذار تمایل زیادی به درگیری نداشته باشید، مگر اینکه چاره‌ی دیگری نباشد.

مانند تمام عناوین نقش‌آفرینی، دیالوگ‌ها در این عنوان نیز نقشی کلیدی دارند. اما با اینکه در اوایل بازی شاهد گفتگو‌های هوشمندانه‌ای هستیم اما پس از مدتی بازی در تله‌ی دیالوگ‌ها و عکس‌العمل‌های تکراری و بیهوده از طرف شخصیت‌ها گرفتار می‌شود و نمی‌تواند به خوبی با تنوع و تازه نگه داشتن حسِ‌ گفتگو، خواندن دیالوگ‌ها را سرگرم‌کننده جلوه دهد. برای مثال تقریبا تمام شخصیت‌ها در هنگام ملاقات اولیه با پروتاگونیست، عکس‌العملی مشابه و یک غافل‌گیریِ تکراری را به اینکه او یک سازنده محسوب می‌شود نشان می‌دهند و چنین چیزی باعث می‌شود هیجانِ ملاقات با شخصیت‌های جدید از بین رفته و با تکرار شدن چندین و چندباره‌ی این موضوع در قالب‌هایی طولانی و خسته‌کننده، صرفا بازی وقت بیشتری را از شما بگیرد. این یکی از دلایلی است که اتمام بخش داستانی بازی به بیش از 50 ساعت زمان نیاز داشته و حتی پس از پایان نیز قابلیت فعالیت بصورت تک‌نفره یا چندنفره فراهم باشد.

بنابراین به طور Dragon Quest Builders 2 از نظر گیم‌پلی و محتوا گسترش پیدا کرده است و نسبت به نسخه قبل توانسته با اضافه کردن امکانات و تغییراتی که از بازخورد طرفداران حاصل شده است، عنوانی بهتر و سرگرم‌کننده‌تر فراهم کند که اگر طرفدار ساخت و ساز باشید، با آیتم‌های بی‌شمار خود و محدودیت‌های بسیار کم حتی تا ماه‌ها می‌تواند برایتان سرگرمی فراهم کند. حتی از نظر بصری نیز با ارتقاهایی چشم‌نواز و طراحی هنری دلنشین و ساده خود، به راحتی می‌تواند مخاطب را به گشت‌وگذار در دنیای خود که پر از جنگل‌های سرسبز، معادن مملو از گنج، مناطق کوهستانی و کویری و همینطور سوپرایزهایی جذاب است، راضی کند. در نهایت شاید بتوان گفت که از نظر موسیقی شاهد یک عقب‌نشینی نسبت به نسخه قبل هستیم و اگر به دنبال شنیدن موسیقی‌های کلاسیک سری Dragon Quest هستید، این بار ممکن است کمی ناامید شوید زیرا بازی سعی کرده است از نظر حال و هوا و موسیقی، خود را به عنوان نسخه‌ای مجزا ارائه دهد که در واقع اگر با دید مناسبی به آن نگاه کنیم، حتی می‌توان از آن به عنوان نکته مثبت نیز یاد کرد.

بازبینی تصویری

دیالوگ‌ها بعضا اطلاعات بسیار مفیدی را از داستان غنی و گونه‌هایی که در این دنیا زندگی می‌کنند، می‌دهند

قابلیت Photo Mode بسیار مفرح و دلنشین طراحی شده است

تجربه‌ی چندنفره ساده بوده و به جای رقابت، به همکاری مربوط می‌شود

اشتراک‌گذاری سازه‌ها بصورت آنلاین

قابلیت شخصی‌سازی ظاهر شخصیت‌. در صورت تجربه نسخه اول، به آیتم مخصوصی دسترسی خواهید داشت

فقط یک حمام در یک منطقه‌ی مسکونی بسازید تا شاهد صفی طولانی باشید!

نگاهی به ساخت و ساز در حالت اول شخص که در آن دقیق‌تر و سریع‌تر می‌توان سازه‌های خود را تکمیل کرد

آشوبِ آزاردهنده‌ی مبارزات که صرفا با دکمه‌زنی‌های مداوم به سرانجام می‌رسد و به هیچ تاکتیک یا هوشمندی خاصی نیاز ندارد

نکات مثبت:

پیشرفت قابل توجه در سیستم ساخت و ساز و گشت و گذار

پیش‌درآمد داستانیِ جذاب و مفرح برای آشنا شدن با داستان و سیستم‌های گیم‌پلی

ماموریت‌های متنوع و رضایت بخش

پیشرفت در هوش مصنوعی NPCها و مشارکت بیشترِ آنها در ساخت و ساز و ماموریت‌ها

اضافه شدن حالت اول شخص

نکات منفی:

عدم پیشرفت در سیستم مبارزات و حس تکراری بودن آن

دیالوگ‌های تکرارشونده‌ی بسیار که مدت زمان بازی را بیهوده افزایش داده است

و در پایان...

Dragon Quest Builders 2 یک بازی عظیم است که در مقایسه با نسخه اول، از یک سیستم ساخت و ساز بهتر و دنیایی آزادانه و پرجزئیات‌تر بهره می‌برد. اما عدم پیشرفت در سیستم مبارزات و تکراری شدن آن به تجربه صدمه زده است. همینطور به غیر از یک بخش پیش‌درآمدِ عالی، هر چه در داستان پیشروی می‌کنیم، دیالوگ‌ها بیشتر و بیشتر تکراری شده و در مواقعی بیش از حد طولانی و غیرضروری جلوه می‌کند.

Verdict

Dragon Quest Builders 2 is a gigantic game that in comparison with the first game, benefits from a better building system and a more free and detailed world. But lack of advancement in the combat system and repetitive nature of it hurts the experience. Also apart from the great opening segment, as we progress the story, dialogues become more and more repetitive and in some cases, it gets too long and unnecessary

Score: 8 out of 10 - PS4 Version

