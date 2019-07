تاریخ انتشار بازی The Church in the Darkness مشخص شد

پس از مدت‌ها انتظار، بالاخره امروز استودیوی پارانوئید پروداکشنز (Paranoid Productions) تاریخ دقیق انتشار بازی The Church in the Darkness را مشخص کرد. اگر از دوست‌داران عناوین اکشن هستید، در ادامه با ما همراه باشید. The Church in the Darkness از سری عناوین به سبک اکشن و مخفی کاری است که ابتدا در سال ۲۰۱۶ […]

پس از مدت‌ها انتظار، بالاخره امروز استودیوی پارانوئید پروداکشنز (Paranoid Productions) تاریخ دقیق انتشار بازی The Church in the Darkness را مشخص کرد. اگر از دوست‌داران عناوین اکشن هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

The Church in the Darkness از سری عناوین به سبک اکشن و مخفی کاری است که ابتدا در سال ۲۰۱۶ معرفی شد. شما در این بازی باید کنترل ماموری به نام Vic را برعهده گرفته و به صورت مخفیانه وارد یک پایگاه شوید. هدف شما از انجام این کار، شناسایی عده‌ای از تبهکاران است. جالب است بدانید که شما در این بازی حق انتخاب‌های زیادی خواهید داشت و داستان آن به چند طریق مختلف به پایان می‌رسد. هر بار که وارد بازی می‌شوید، ظاهر بازی متفاوت خواهد بود و باید با فرقه‌ای دیگر مبارزه کنید. حتی شما می‌توانید بدون هیچ مخفی کاری با تمام دشمنان جنگیده و آن‌ها را از میان ببرید. گفتنی است که استودیوی پارانوئید پروداکشنز وظیفه‌ی ساخت بازی مذکور را برعهده دارد.

در گذشته شایعاتی مبنی بر عرضه‌ی این بازی برروی کنسول نینتندو سوییچ نیز به گوش می‌رسید که اکنون سازندگان این خبر را تایید کردند. به این ترتیب، The Church in the Darkness در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ (۲ آگوست ۲۰۱۹ میلادی) برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ در دسترس قرار خواهد گرفت. در صورت دریافت اطلاعات بیشتر از این بازی، آن را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. در پایان می‌توانید تریلری از گیم‌پلی این عنوان را از طریق این نشانی تماشا کنید.

منبع متن: gamefa