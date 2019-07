سازنده Wolfenstein یعنی MachineGames همیشه خود را با افتخار استودیویی می‌داند که برروی گیم‌پلی تک‌نفره تمرکز دارد. حتی قبل از آنکه با اعضای استودیوی Starbreeze ترکیب شوند، بخش چندنفره در عناوین آن‌ها خیلی کمیاب بود (و اگر هم بخش چندنفره داشتند، چندان جالب نبودند). بازی‌های سری Wolfenstien هم که آن‌ها ساخته‌اند یعنی The New Order ،The Old Blood و The New Colossus فقط بخش تک‌نفره را شامل می‌شدند.

اما بازی جدید این سری یعنی Youngblood شرایط را تغییر می‌دهد و تمرکز زیادی بر بخش Co-Op خواهد داشت. با این وجود که می‌توان کل این بازی را به‌صورت تک‌نفره هم تجربه کرد، اما اول و بیشتر از همه برای بخش Co-Op طراحی شده و این موضوع سازندگان را وادار ساخته تا در هردو بخش گیم‌پلی و داستان‌سرایی به ایده‌های متفاوتی فکر کنند.

این بازی همچنین استودیوی MachineGames را علاقه‌مند کرده که در آینده هم همین روند را در پیش بگیرد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، جرک گوستافسون، تهیه کننده اجرایی Youngblood، در مصاحبه‌ای با GamesBeat گفت تمام عناوین آینده این استودیو نوعی بخش آنلاین خواهند داشت:

"راستش در حال صحبت راجع به این کار هستیم اما نمی‌دانیم نوع و شکل آن‌ها به چه صورت خواهد بود. Youngblood اولین باری است که ما یک بخش آنلاین را مخصوصا از نو و ابتدا ساخته‌ایم. پیش از این تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای با Riddick و The Darkness انجام دادیم ولی این اولین عنوانی است که واقعا روی این بخش تمرکز کرده‌ایم. ما به‌شدت از بازی در مبارزات این عنوان با بخش Co-Op لذت می‌بریم.

من بسیار مطمئن هستم که هر کاری در آینده انجام بدهیم، یک بخش آنلاین خواهد داشت. شما قادر به بازی با دوستان خود خواهید بود اما با این وجود، احساس من هم برای استودیو به همین اندازه اهمیت دارد - یک مورد که شخصا برای من بسیار مهم است - یک بازی MachineGames همیشه به شما اجازه تجربه تک‌نفره را می‌دهد. این برای ما مهم است بنابراین مطمئنم بازی‌های ما ترکیبی از آنلاین و آفلاین خواهند بود."

عنوان Wolfenstein: Youngblood در تاریخ 26 جولای (جمعه 4 مرداد) برای تمام پلتفرم‌های Xbox One، PS4، PC و Nintendo Switch عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame