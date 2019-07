نقد و بررسی بازی Luna

"به قلم عرفان حائری"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

Luna یک عنوان ماجراجویی و معمایی است که توسط گروهی از سازندگان بازی Journey، به طور مستقل، برای پلی استیشن 4 و با پشتیبانی از واقعیت مجازی طراحی شده است. به مانند دیگر آثار این گروه، باری دیگر شاید گرافیک هنری زیبایی هستیم. اما باید دید که این عنوان توانایی تبدیل شدن به یکی دیگر از آثار ماندگار دنیای بازی را دارد یا خیر؟

لونا داستان یک پرنده را روایت می‌کند که سعی می‌کند تا با پیدا کردن قطعات گمشده ماه، باری دیگر روشنایی شب را به این دنیا بازگرداند. داستانی که با وجود سادگی‌اش، حس زیبایی درون آن احساس می‌شود. روایت داستان بسیار شبیه به داستان‌های کودکانه قدیمی است که در قالب یک داستان شیرین کودکانه سعی می‌کرند تا مفهومی عمیق و درسی آموزنده داشته باشند. هنوز هم که هنوز است؛ برخی از این داستان‌ها الگوی خوبی برای داستان‌های امروزی هستند. داستان و فضاسازی به خصوص لونا که به واسطه طراحی‌های هنری‌، موسیقی زیبا و استفاده از یک راوی خوش صدا، ارائه شده است؛ بسیار حال و هوای همان داستان‌های زیبایی که در کودکی برایمان تعریف می‌شد را دارد.

در این بازی، این حس برای شما ایجاد می‌شود که واقعا در بازگرداندن روشنایی به شب، نقش دارید و این شما هستید که با پیدا کردن گل‌ها و گیاهان، باری دیگر زیبایی را به تمامی سرزمین‌ها می‌آورید. شما با پرنده همراه می‌شوید تا زیبایی‌هایی که از دنیاهای مختلف گرفته شده را پیدا کنید و در هردنیا طبیعت زیبایی خلق کنید تا بتوانید هر قطعه گم شده از ماه را از حیوانی که در آن سرزمین زندگی می‌کند دریافت کنید و آن را به ماه بازگردانید.

با وجود زیبایی خاصی که به واسطه داستان بازی و شخصیت‌های آن ایجاد شده است؛ اما گیمپلی بازی بسیار ساده است. سادگی گیمپلی برای عنوانی در این سبک لزوما چیز بدی نیست. اما ایراد اصلی آن از جایی شروع می‌شود که گیمپلی زودتر از آنچه که فکرش را بکنید تکراری و یکنواخت می‌شود. چیزی حدود 5 مرحله در بازی وجود دارد که هر کدام در یک سرزمین متفاوت با نقاشی‌های زیبا رخ می‌دهد. در تمامی این مراحل شما باید به پرنده کمک کنید تا اشکال هندسی گل و گیاه و یک سری حیوانات را به درستی تشخیص دهد و آن‌ها را به دنیای واقعی بیاورد تا بعد از آن بتوانید با قرار دادن تعدادی از این گیاهان طبیعت خشک آن سرزمین را زیبا کنید و مرحله را به پایان برسانید. این روند تا پایان بازی هیچ تغییری نمی‌کند و تنها تغییر آن سخت تر شدن معماها است که حتی معمای نهایی نیز چندان چالش برانگیز نیست و بیشتر شبیه به بازی‌ها کودکانه‌ای است که برای گوشی‌های هوشمند عرضه می‌شوند. اما حتی تنوع معماهای این بازی از عناوین مذکور نیز کمتر است.

گیمپلی بازی نیز بسیار کوتاه است و احتمالا بیشتر از 2 ساعت به طول نینجامد. آن هم از بابت آموزش ضعیف بازی و کنترل پیچیده آن است که مدت زمان به پایان رساندن بازی را طولانی می‌کند. به شخصه در مرحله نخست بیش از 10 دقیقه دچار سردرگمی بودم و نمی‌دانستم برای به پایان رساندن مرحله باید چه کاری را انجام دهم. علاوه بر آن، جایگذاری درخت‌ها و گیاهان بر روی محیط سرزمینی که در آن هستید؛ کار طاقت فرسایی است. چرا که مدام با انواع و اقسام باگ های عجیب مواجه می‌شوید که حتی بدون وجود آن‌ها نیز تنظیم کردن درختان در جای مناسب با دسته‌های کنسول به هیچ عنوان راحت نیست. همچنین با توجه دوربین بازی که گاهی شما را گیج می‌کند؛ تجربه بازی می‌تواند تا حدی آزاردهنده باشد. شاید نحوه کنترل بازی و استفاده از زاویای مختلف دوربین با استفاده از واقعیت مجازی آسان‌تر و حتی زیباتر باشد. اما برای افرادی که قصد دارند تا با دسته‌های معمولی پلی استیشن و بدون واقعیت مجازی آن را تجربه کنند؛ آزار دهنده خواهد بود.

بازبینی تصویری:

از مشکلات دوربین بازی که در مواردی ممکن است مانع از دید بخش‌های مهم بازی شود

معماهایی که صرفا به پیدا کردن یک شکل با چند خط محدود می‌شود

گرافیک هنری بازی که از معدود نکات مثبت آن است

نکات مثبت:

داستان زیبا که یادآور خاطرات کودکی است

نقاشی‌های کودکانه و دوست داشتنی

موسیقی‌های دلنشین

نکات منفی:

کوتاه بودن بیش از اندازه بازی

تکراری بودن روند کلی بازی در تمامی مراحل

ایرادات فراوان در کنترل بازی و دوربین آن

سخن آخر: Luna عنوانی است که زیبای منحصر به فردی دارد اما به واسطه گیمپلی یکنواختی که ارائه می‌دهد، خیلی زود جذابیت خود را از دست می‌دهد و به قدری آزار دهنده می‌شود که مانع از این می‌شود که از داستان و یا گرافیک هنری‌اش لذت ببرید.

Verdict

Luna has a unique look, but thanks to the monotonic gameplay it offers, loses its charm really fast and becomes so annoying that prevents you from enjoying its story or artistic graphical style

Final Score: 5 Out Of 10 - PS4 Version

منبع متن: pardisgame