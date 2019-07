مایکل پایکاو و جوئل جانسان که از توسعه‌دهندگان سابق استودیوی Machine Games هستند، استودیوی جدیدی به نام Bad Yolk را تاسیس کردند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGAMING، در بیانیه رسمی آن‌ها آمده که این استودیو به دنبال جذب بهترین استعدادها با ارائه محیط کاری دارای تعادل بین زندگی و کار است و همچنین ساخت بزرگ‌ترین، خلاقانه‌ترین و بهترین در بخش فنی تا حد ممکن هدف آن‌ها محسوب می‌شود.

تیم اصلی Bad Yolk از 10 توسعه‌دهنده ارشد بازی‌های AAA که روی هم بیش از 90 سال تجربه کاری دارند، تشکیل شده و سابقه انتشار 14 بازی مثل Chronicles of Riddick ،Eve Online ،Gears of War ،The Division و The Darkness را در میان بسیاری از عناوین دیگر دارند. این استودیو هم‌اکنون مراحل ساخت اولین ‌آی‌پی معرفی نشده خود را پیش می‌برد.

مایکل پایکاو از Bad Yolk گفت: "پس از سال‌ها کار کردن با تعدادی از با استعدادترین افراد برروی پروژه‌های بزرگ، احساس کردیم زمان تاسیس استودیوی جدید خودمان فرا رسیده است. مشخصا تجربه بازی‌های با کیفیت باید لذت‌بخش باشد اما ما همچنین باور داریم که ساخت آن‌ها هم باید سرگرم کننده و لذت‌بخش به‌نظر برسد و بیشترین میزان خلاقیت در یک محیط کاری سالم و متعادل پیدا می‌شود که ستون اصلی پیام و ساختار شرکت ماست."

منبع متن: pardisgame