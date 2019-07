باس‌های بازی‌های ویدئویی بسیار عجیب و غریب هستند. دسته‌ای از باس ها وجود دارند که گاهی با آن‌ها روبرو می‌شوید و ظاهر بسیار خوفناکی دارند اما وقتی آن‌ها را شکست می‌دهید با خود می‌گویید ” همین بود”؟ آن همه یال و کوپال و آن سلاح خفن ؛ به همین سادگی؟ اما دسته ای دیگر از […]

باس‌های بازی‌های ویدئویی بسیار عجیب و غریب هستند. دسته‌ای از باس ها وجود دارند که گاهی با آن‌ها روبرو می‌شوید و ظاهر بسیار خوفناکی دارند اما وقتی آن‌ها را شکست می‌دهید با خود می‌گویید ” همین بود”؟ آن همه یال و کوپال و آن سلاح خفن ؛ به همین سادگی؟

اما دسته ای دیگر از باس‌ها در عین ظاهر ساده و بی خطر حسابی پدر در می‌آورند و مبارزه با آن‌ها اصلا و ابدا کار آسانی نیست. معمولا همینجاست که هوش بازی‌بازان به کمک آن‌ها آمده و روش‌های جدیدی را ابداع می‌کنند؛ این مورد در بازی‌های نقش آفرینی و به خصوصی در بازی‌های استودیوی فرام سافتور بسیار مشاهده می‌شود چون شما اصولا در این بازی‌ها راه‌های زیادی برای کشتن باس‌ها در بازی در اختیار دارید. در این مقاله قصد داریم به توصیف روش‌های دیوانه واری بپردازیم که بازی‌بازان برای شکست باس‌ها به کار بردند.

باس Gyoubu Oniwa در بازی Sekiro Shadows Die Twice:

اولین باسی که واقعا در بازی Sekiro حکم یک باس را ایفا می کند باس Gyoubu Oniwa است . اگرچه مبارزه با این باس کار بسیار دشواری است اما شاید باور نکنید که اگر بخواهید می‌توانید در عرض چند ثانیه این باس را از پای در آورید. یکی از کاربران یوتیوب به نام Distortion2 در یکی از ویدئوهای خود روش عجیبی برای شکست این باس را نمایش داد. وی از حربه‌ای ساتفاده کرد که این باس وی را تعقیب کند و سپس در حین تعقیب از لبه پرتگاه به پایین دره پرتاب شود و بمیرد؛ به همین سادگی.

باس GANONDORF در بازی The Legend of Zelda: Twilight Princess

Ganondorf, را می‌توان جدی‌ترین و از خطرناک‌ترین باس‌های شیطانی سری Zelda به شمار آورد اگرچه مبارزه با وی بسیار کار سختی است اما می توان با یک روش جالب آن را از پای در آورد. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که یک طعمه ی قلاب ماهی ظاهر کنید؛ در این صورت Ganondorf مدت زیادی به ان خیره می شود و شما فرصت کافی در اختیار دارید تا به وی ضربه بزنید. چند بار که این کار را تکرار کنید کار وی تمام می‌شود و این باس شیطانی خوفناک را شکست خواهید داد.

باس KALLE DEMOS در بازی The Legend of Zelda: The Wind Waker

KALLE DEMOS یکی از باس‌های بازی The Legend of Zelda: The Wind Waker است که برای شکست دادن وی در حالت عادی به یک استراتژی خیلی خاص و دقیق نیاز دارید. معمولا استراتژی که بازی بازان به کار می‌برند استفاده هم‌زمان از بومرنگ و حمله یا ضربه نقظه ضعف باس است تا در نهایت این باس را شکست دهند. البته می‌توانید روش دیگری را نیز امتحان کنید کافی است تا کار کنید تا آب با موجبدن این موجود گیاهی تماس پیدا کند که این کار باعث سوختن و سپس منفجر شدن وی می شود؛ به نظر می رسد راه دوم بسیار بهتر است.

باس ATHEON در بازی Destiny

به مانند بسیاری از باس‌های بازی Destiny مبارزه با باس Atheon نیز بسیار سخت است. زیرا وی نوار سلامتی بالایی داشته و ضربات وی نیز آسیب زیادی به شما وارد می‌کنند. اگرچه روشی که می خواهیم از آن صحبت کنیم دیگر وجود ندارد اما روش جالبی بود. شما می توانستید Atheon را به لبه‌ی پرتگاه بکشانید تا وی از پرتگاه به پایین پرتاب شده و بمیرد. این روش (گلیچ) در آن زمان خیلی پرطرفدار بود ولی در نهایت بانجی با انتشار به‌روز‌رسانی آن را برطرف کرد

باس OLD DEMON KING در بازی Dark Souls 3

Dark Souls 3 و مبارزات آن دیگر برای عده‌ی کثیری از بازی بازان آشناست. باس‌های بازی بسیار قدرتمند و البته بسیار بی رحم هستند که برای مبارزه با آن‌ها باید دقت و سرعت کافی داشته باشید. OLD DEMON KING یکی از باس‌های بازی است که انصافا مبارزه با آن اصلا کار آسانی نیست اما برای شکست دادن این باس نیز روش بسیار جالبی وجود دارد. کافی است تا در فاز دوم مبارزه، به سمت دیوار خارجی بدوید و به آن بچسبید. OLD DEMON KING هنگامی که قصد دارد به سمت شما بیاید، میان دیوار‌ها گیر می‌کند و عملا هیچ کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد؛ اینجاست که شما باید با وارد کردن ضربات متعدد با شمشیر خود به OLD DEMON KING، او را نابود کنید.

باس THE DESTROYER در بازی Borderlands

THE DESTROYER نام آخرین باس بازی Borderlands است. تقریبا می توان گفت DESTROYER یک باس ضد گلوله است و بنابراین با توجه به نوار سلامتی و مقاومت بالای این باس، شکست دادن آن کار بسیار دشواری به نظر می‌رسد و زمان زیادی را اشغال خواهد کرد. اما اگر تنبل‌تر از این حرف‌ها هستید، بهتر است به پشت تخته سنگی که در آن مکان قرار دارد بروید و با فشردن مداوم کلید R2 به باس مورد نظر شلیک کنید. اگرچه پروسه‌ی شکست باس در این روش زمان زیادی طول خواهد کشید اما مطمئن باشید در این روش هیچ آسیبی به شما نمی‌رسد.

باس نهایی بازی Two Worlds

Two Worlds شاید بازی بسیار وسیع و طولانی باشد اما نه برای اسپیدرانر‌ها. یکی از همین دسته از افراد با انتشار ویدئویی ادعا می‌کند که راهی برای شکست این باس در عرض ۲ دقیقه یافته است. او از روشی استفاده کرده که از این طریق مردم روستا به باس حمله کرده و او را از پای در می آورند در حالی که شخصیت اصلی بازی عملا هیچ کاری انجام نمی‌دهد.

باس THE FEAR در بازی Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid 3 از جمله بازی‌هایی است که ابزارهای زیادی برای شکست دادن باس‌ها و دشمنان در اختیار شما قرار می‌دهد اما شاید بد نباشد که بدانید روش‌های بسیار ساده‌تر نیز برای انجام این کار وجود دارد؛ حداقل در مورد باس The Fear، یکی از مرگ بار ترین اعضای گروه Cobra که این طور است. برای این کار باید ابتدا اسنیک خود را به مرگ بزند. در این صورت Fear که مشهده کند اسنیک مرده است، از محل دور می شود در این لحظه اسنیک می‌تواند بلند شده‌ مشعل خود را روشن کند، به سمت fear حمله کرده و وی را به آتش بکشد.به طور ناباورانه‌ای مشاهده می‌کنید که Fear همانجا ایستاده و کاری نمی‌کند تا در آتش بسوزد و به کام مرگ فرو رود. باس نهایی بازی JUST CAUSE 3 General Di Ravello به عنوان باس پایانی بازی JUST CAUSE 3 در این بازی حضور دارد. اگرچه نبرد با این باس کمی دشوار است اما می‌توانید در عرض چند ثانیه این باس را از پای در آورید. تنها کافی است تا از Tether برروی هلیکوپتری که General Di Ravello در آن قرار دارد استفاده کنید تا هلیکوپتر وی به رودخانه سقوط کند. در این صورت مشاهده می کنید که هلیکوپتر وی منفجر شده و او نابود می‌شود؛ به همین راحتی. باس GREAT CENTIPEDE در بازی Nioh به مانند سایر باس‌های بازی Nioh، باس Great Centipede اصلا دشمن آسانی نیست. اما روشی وجود دارد که مبارزه با این باس را بسیار ساده می‌کند. کافی است فقط یک ستون پیدا کنید و این باعث می‌شود تا Centipede به دور خود بپیچد و اگر کمی آن طرف‌تر بروید، دیگر نمی تواند به شما دست پیدا کند در این صورت اگر به قسمت عقبی بدن وی ضربه بزنید و این کار را تکرار کنید، باعث می‌شود تا این باس را به راحتی شکست دهید. باس‌های بازی Dead Rising Dead Rising به بازی بازان اجازه داد تا از NPC‌ها به عنوان پشتیبان در مبارزات با باس‌ها استفاده کنند. اما آن‌ها قادر به انجام کارهای بیشتری هستند. اگرچه آن ها قادر به کشتن باس نیستند اما می‌توانند به وی حمله کرده و تا آخرین قطر‌ه‌ی خونشان به باس مورد نظر آسیب برسانند. پس از کشته شدن تمامی NPC‌ها، مشاهده می‌کند که میزان سلامتی باس مورد نظر بسیار کاهش یافته و تنها لازم است تا چند ضربه‌ی نهایی را به آن وارد کنید. باس THRESHER MAW در بازی Mass Effect 2 ماموریت‌های Loyalty نقش بسیار مهم و اساسی را در گیم‌پلی بازی Mass Effect 2 ایفا می‌کردند. طی یکی از این ماموریت‌ها باید به Tuchanka سفر می‌کردید تا به Grunt و مشکلات وی در این سیاره رسیدگی کنید. طی یکی از مراحل این سیاره، شاهد یک باس فایت آن هم با موجودی به نام Thresher Maw بودیم. برا شکست دادن این باس کافی است به پشت تخته سنگی که در آن محل وجود دارد رفته و پنهان شوید؛ در این صورت زمانی که Thresher Maw می‌خواهد به شما حمله کند، حملات وی به شما برخورد نمی‌کند. بنابراین وقتی که در پشت تخته سنگ پنهان هستید، سلاح خود را بیرون آورده، هدف بگیرید و شلیک کنید. باس Mergo’s Wet Nurse در Bloodborne باس Mergo’s Wet Nurse که بازی‌بازان Bloodborne عموما آن را با نام باس نرس می‌شناسند، از آن دسته باس‌‌هایی است که مبارزه با آن به خصوص در فاز دوم اصلا آسان نیست زیرا در فاز دوم، محیط مبارزه تاریک و مه آلود شده و Mergo’s Wet Nurse یک کلون (موجودی شبیه به خود) را ظاهر می‌کند. این فاز حدودا یک دقیقه زمان می‌برد و در این زمان با کلون خشمگین Mergo’s Wet Nurse روبرو هستید که در رفتن از دست وی اصلا کار آسانی نیست. کلون نرس مبارزاتی مشابه باس اصلی دارد. هایی که به شخصه در مبارزه با این باس آزمایش کرده و پاسخ گرفتم این بود: هر زمان که Mergo’s Wet Nurse کلون خود را ظاهر می‌کند. کلون مبارزات و قابلیت‌های مشابه باس اصلی دارد با این تفاوت که او‌ می‌تواند تلپورت شود و هرجا که بروید درست پشت سر شما ظاهر شود. هرگز سعی نکنید با کلون باس مبارزه کنید. یکی از روش‌هایی که در طول تجربه‌ی بازی به آن دست یافته و موفقیت آمیز بود این است که هنگام ظاهر شدن کلون، تنها باید در امتداد دیوار محل مبارزه (به سمت کنج دیوارها) دویده و از معدود ضربات کلون که اکثرا هم به شما برخورد نخواهند کرد، جاخالی بدهید در این صورت این فاز به پایان رسیده و دوباره می‌توانید به سراغ مبارزه با باس اصلی بروید؛ چندبار که این کار را تکرار کنید، می‌توانید باس Mergo’s Wet Nurse را شکست دهید. در نهایت اگر شما نیز روش‌های مشابهی را برای کشتن باس‌های حاضر در بازی‌های ویدئویی آزمایش کرده و یا سراغ دارید، حتما در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa