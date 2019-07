بی‌شک یکی از پرطرفدارترین عناوین در میان سری بازی‌های تیراندازی اول شخص، سری Call of Duty شناخته می‌شود که فضایی بی‌نظیر از محیط جنگ را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. در این راستا، به تازگی به‌روزرسانی جدیدی برای Call of Duty: Black Ops 4 منتشر شده که محتویات و آیتم‌های نوینی را با خود به […]

بی‌شک یکی از پرطرفدارترین عناوین در میان سری بازی‌های تیراندازی اول شخص، سری Call of Duty شناخته می‌شود که فضایی بی‌نظیر از محیط جنگ را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. در این راستا، به تازگی به‌روزرسانی جدیدی برای Call of Duty: Black Ops 4 منتشر شده که محتویات و آیتم‌های نوینی را با خود به همراه آورده است.

عنوان Call of Duty: Black Ops 4 مدتی است که در اختیار علاقه‌مندان به بازی‌های تیراندازی قرار گرفته و با محتویات بی‌نظیر و خاص خود، توجه‌ی افراد زیادی را جذب کرده است. در همین راستا، استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک در تلاش بوده تا با انتشار به‌روزرسانی‌ها و بهنیه‌سازهای مختلف، آیتم‌ها و نقشه‌های بازی را افزایش داده تا همیشه برای هواداران و بازی‌بازان خود، حال و هوای جدیدی را ایجاد کند. در جدیدترین نسخه‌ی این سری یعنی Call of Duty: Black Ops 4، عناوین و آیتم‌های زیادی قرار داده شده که حال به تازگی، به‌روزرسانی جدیدی نیز ارائه شده که محتویات و ویژگی‌های نوینی را به همراه دارد.

طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، در جدیدترین به‌روزرسانی بازی Call of Duty: Black Ops 4، برای باری دیگر یکی از پرطرفدارترین و جذاب‌ترین حالت‌های بازی یعنی حالت Hot Pursuit به بازی بازگشته است. این بخش یکی از سریع‌ترین و مهیج‌ترین حالت‌های بازی را به کاربران و بازی‌بازان ارائه می‌دهد. Hot Pursuit مملو از تصادف‌هایی با سرعت‌های بالا و همچنین تعقیب و گریزهای دیدنی است که بازی را بیش از پیش جذاب‌تر می‌کند. انواع مختلفی از اتومبیل‌ها و وسیله‌های نقلیه سریع نیز در این حالت گنجانده شده‌اند که روند پیشروی را بیشتر می‌کنند. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده از سوی استودیوی سازنده، این حالت دیگر محدود به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی Call of Duty: Black Ops 4 نیست بلکه برروی تمامی پلتفرم‌های حال حاضر در دسترس قرار دارد.

استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک (Treyarch) در مورد به‌روزرسانی جدید ارائه شده می‌گوید:

امروز یکی دیگر از به‌روزرسانی‌های بازی Call of Duty: Black Ops 4 برروی سرورهای بازی در دسترس قرار گرفت که برای باری دیگر حالت جذاب Hot Pursuit را به این عنوان باز می‌گرداند. همچنین تغییرات و بهبودهایی نیز در حالت‌های دیگر بازی رخ دادند. ما مقدار آسیب‌رسانی اسلحه‌ی Reaver C86 را در برابر غیر بازی‌بازان کاهش داده‌ایم. همچنین برخی دیگر از ایرادات و مشکلاتی که از سوی بازی‌بازان و کاربران در مورد Vision Pulse ارسال شده بود نیز رفع گردیدند.

منبع متن: gamefa