بازی شوتر Remnant: From the Ashes به‌زودی در ماه آینده منتشر خواهد شد و چیزهای زیادی از آن دیده‌ایم. اکنون اطلاعات بیشتری از نحوه پیشبرد داستان منتشر شده و به‌نظر می‌رسد استودیوی Gunfire Games در این بازی انتخابات زیادی را فراهم کرده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، دیوید آدامز به عنوان رئیس استودیوی Gunfire Games، طی مصاحبه‌ای با PC Gamer درباره نحوه عملکرد سیستم انتخاب این بازی صحبت کرد. این عنوان شامل ماموریت‌هایی با چندین مسیر یکپارچه و انتخاباتی که می‌تواند به روش‌های غیر منتظره برروی شرایط تاثیر بگذارند می‌شود. او یک مغازه‌دار درون بازی را مثال می‌زند که به‌طور کلی یک شخصیت مفید است اما بسته به اقدامات شما، می‌تواند باعث روبه‌رو شدن با یک مینی‌باس شود:

"بسیاری از این ماموریت‌ها را می‌توان به روش‌های مختلفی انجام داد که بسته به شرایط جهان یا کارهایی که در آن کرده‌اید خواهند بود. براساس سیستم رندوم می‌توان ماموریت‌ها را به راه‌های مختلفی به پایان رساند که برای مثال این سیستم تشخیص می‌دهد آیا یک ماموریت به ماموریتی دیگر مرتبط است یا وابستگی آن‌ها به هم بی‌ربط است، یعنی احتمال دارد به یکدیگر وصل باشند ولی لزوما در یک دنیا اتفاق نمی‌افتند.

شما در بازی با یک پیرمردی که به‌نظر یک بازرگان معمولی است، مواجه خواهید شد اما بسته به نوع تعامل شما با او، می‌توانید ساعت جیبی این شخص را بردارید. اگر هنگام ملاقات با فرزند این پیرمرد - که در واقع یک مینی‌باس است - آن ساعت را داشته باشید، شرایط بسیار تغییر خواهند کرد."

بازی Remnant: From the Ashes در تاریخ 20 اوت (29 مرداد) برای PS4 ،PC و Xbox One منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame