پازل های عالی، اکشن لذتبخش | بررسی بسته الحاقی Keepers of the Void از بازی Darksiders III

Darksiders III بازی واقعا فوق العاده ای بود و به معنای کامل، یکی از چند Hack ‘n Slash برتر نسل هشتم و بهترین نسخه در این ۳ گانه محبوب و بزرگ است. Darksiders III ترکیبی عالی از دو بازی اول و دوم با چالش خیلی بیشتر و سخت تر شدن مبارزات بود و تقریبا از همه نظر نسبت به دو بازی اول پیشرفت داشت و تمام خوبی های آنها را نیز جمع کرده و در خود داشت. هر چند که بازی از نظر منتقدین زیاد موفق عمل نکرد و نمرات ناحقی را به عنوان یکی Underrated ترین بازی های تاریخ و شاید هم Underrated ترین، کسب کرد، ولی خب بازیبازان باهوش تر شده اند و می دانند که به نمرات این روزها اعتباری نیست و خوشبختانه بازی Darksiders III از نظر تجاری و تجربه بازیبازان موفقیت آمیز عمل کرد تا سازندگان برای پشتیبانی آن امیدوار شوند. بعد از بازخوردهای موفقیت آمیز Darksiders III از سوی بازیبازان و طرفداران، سازندگان به پشتیبانی خود از بازی ادامه دادند و نوبت به بسته های الحاقی رسید که شامل ۲ بسته الحاقی بزرگ به نام های The Crucible و Keepers of the Void به همراه آپدیت رایگان قابلیت نیو گیم پلاس که در این بازی آرماگدون نام دارد، هستند.

اصولا بسته های الحاقی و DLC و سیزن پس و…، چندان وجهه خوب و مثبتی نزد بازیبازان ندارند و خیلی‌ها بر این عقیده هستند که از زمانی که این محتواهای اضافه به صنعت بازی‌های رایانه‌ای وارد شدند دستمایه‌ای شدند برای پول‌پرستی شرکت‌ها و سازندگان و ناشران بزرگ و کوچکی که بتوانند به هر بهانه‌ای بازیباز بیچاره‌ای را که بازی آن‌ ها را خریداری کرده است و به آن فرنچایز علاقه دارد، بیشتر بچاپند و از محتوای بازی اصلی خود بزنند تا یک یا چند مرحله را دوباره با قیمت‌های گزاف به کاربران بفروشند و سودی کلان به جیب بزنند. تازه اگر همیشه مرحله اضافی در کار بود که جای شکر داشت. یک لباس و یک رنگ و طرح برای اسلحه و یک شخصیت جدید و مپ‌ های جدید برای بازی، اکنون به قیمت‌های چند ده دلاری فروخته می‌شوند و بازیبازان را وسوسه می‌کنند. اما از آن‌ جایی که همیشه و در هر موردی استثنائاتی وجود دارد در مورد بسته‌های الحاقی نیز مواردی هستند که واقعا سازندگانشان را روسپید کرده‌اند و به قدری زیبا، پرمحتوا و عالی بوده‌اند که ارزش ذره ذره مقدار پولی که برای آن‌ها پرداخت شده است را دارا بوده‌اند.

خوشبختانه Darksiders III از آن دست بازی‌هایی نیست که سازندگانش از خود بازی اصلی زده باشند تا آن را در قالب بسته الحاقی دوباره به ما بفروشند، زیرا که بازی اصلی محتوای بسیار کامل و جذابی داشت. در چنین شرایطی انتشار بسته الحاقی نه تنها ایرادی ندارد، بلکه با داشتن قیمتی منصفانه و محتوایی فوق العاده، ارزش نیز پیدا می‌کند، زیرا بازیباز و طرفداری که به قدر کافی از محتوای عنوان مورد علاقه‌اش لذت برده است بدون شک دوست دارد که بتواند با صرف هزینه‌ای منطقی، چند ساعتی دیگر را نیز در دنیای بازی محبوبش بگذراند، آن هم به همراه داستانی جدید و یک سری موارد جذاب اضافه شده به بازی. اخیرا و بعد از اضافه شدن قابلیت نیو گیم پلاس و انتشار بسته الحاقی Crucible، دومین و مهم ترین بسته الحاقی Darksiders III با نام Keepers of the Void منتشر شد که این بار مراحل جدیدی را در قالب یک خط داستانی و ماموریت، به بازی افزوده است. بسته الحاقی قبلی یعنی The Crucible بیشتر بر پایه مبارزه با موج های مختلف دشمنان بود ولی Keepers of the Void در قالب یک خط داستانی و مناطقی جدید به بازی اصلی اضافه می شود. در این مطلب قصد داریم تا بسته الحاقی Keepers of the Void از بازی Darksiders III را بررسی نماییم و ببینیم که شاهد چه موارد جدیدی در این بسته الحاقی نسبت به بازی اصلی هستیم و آیا ارزش تجربه کردن را داراست یا خیر. پس پیشنهاد می کنم تا در ادامه مطلب “بررسی بسته الحاقی Keepers of the Void از بازی Darksiders III” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

Darksiders III داستان جذاب و باحالی داشت که در آن شاهد مبارزه فیوری برای از بین بردن ۷ گناه اصلی بودیم و پیچش های داستانی و جالبی که در این مسیر به چشم می خورد می توانست شما را به ادامه داستان بازی علاقمند نگه دارد. در Darksiders III نیز کنترل یکی دیگر از ۴ سوار آخرالزمان که این بار Fury، خواهر War و Death و Strife و سوارکار اسب سیاه Rampage است را بر عهده داشتیم. بازی در سیاره نابود از جنگ و ویران شده زمین (جنگ بین بهشت و جهنم که تعادل دنیا را بهم ریخته است و گناهان اصلی هم در این وضعیت حسابی دارند صفا می کنند!) جریان داشت و باید Fury را در ماجراجویی اش برای از بین بردن ۷ گناه مرگبار اصلی، یاری می کردیم. داستان بازی Darksiders III جذاب و تقریبا پر پیچ و خم بود و توانایی دنبال خود کشاندن بازیباز را داشت ولی نه در سطح یک داستان فوق العاده عالی، بلکه بیشتر روایت جالب داستان بود که کار را جذاب کرده و شخصیت های داستان به غیر از یکی دو مورد مثل Lords of Hollow که واقعا خفن است، چنگی به دل نمی زدند.

در بسته الحاقی Keepers of the Void نیز هیچ چیز خاصی به داستان بازی اضافه نمی شود و با این که اسمش بسته الحاقی داستانی است و واقعا یک داستان هم دارد، ولی اصلا چیزی نیست که بخواهیم روی آن به عنوان یک بخش مهم که به داستان Darksiders III اضافه شده است حساب کنیم بلکه داستان آن بیشتر برای دادن یک دلیل به شما برای رفتن به منطقه Void است. در این دی ال سی شخصیت Vulgrim که یک Demon و فروشنده اصلی در هر ۳ نسخه این سری محسوب می شود، برای فیوری یک ماموریت دارد که باید برای انجام آن به منطقه The Void برود که شامل چهار بخش مختلف است. او به شما می گوید که از آنجا یک فروشنده است باید بتواند به راحتی درون Void رفت و آمد کند ولی تعدادی دشمن قلدر در چهار Void مختلف، راه را بر او بسته اند و وی از فیوری می خواهد که به این Void ها رفته و این دشمنان را از سر راه بردارد تا مسیر Vulgrim باز شود، البته راست و دروغش پای خودش!

فیوری زیاد راغب نیست ولی Vulgrim به او می گوید که گنج های این مناطق را در ازای این کار به فیوری می دهد و البته پاداش این کار بهتر از این گنج هاست زیرا نهایتا زره بی نظیر Abyssal Armor را می گیرید که بارها در مورد ان صحبت شده بود و اکنون می توانید بالاخره در پایان این بسته الحاقی به این زره زیبا دسترسی یابید. به این ترتیب فیوری راهی راهی void ها می شود و در این راه مقداری از داستان و دیالوگ ها و نیت اصلی Vulgrim هم برای او آشکار می شود. این کل داستان (مثلا داستان) بسته الحاقی Keepers of the Void است و در واقع این بسته تنها بر اساس گیم پلی بنا شده است و اصلا نه قصد دارد و نه اگر قصد دارد، می تواند که داستانی خوب را به بازی اصلی اضافه کند. وقتی صحبت از بسته الحاقی داستانی می شود قبلا دیده ایم که داستان می تواند چقدر در یک دی ال سی فوق العاده باشد مثلا در دی ال سی های شاهکار ویچر و یا اصلا در همین اواخر، خط داستانی جدید بسته های الحاقی A.C Odyssey که داستان کامل و پرمحتوایی داشتند، ولی خب Keepers of the Void از این دست دی ال سی ها نیست که کلی داستان و شخصیت جدید و .. را به بازی اضافه کند.

در بحث گرافیکی بررسی یک بسته الحاقی نمی توان زیاد حرف های جدیدی زد زیرا در بخش بصری، یک دی ال سی که به عنوان مرحله ای اضافی به بازی افزوده می شود، دقیقا مثل بازی اصلی عمل می کند و بر اساس همان انجین و مدل ساخت بازی اصلی خلق می شود و تفاوت خاصی با آن ندارد، بنابراین بد نیست تا به صورت خیلی کوتاه در مورد کیفیت گرافیکی Keepers of the Void که در واقع همان کیفیت بصری بازی اصلی است صحبت کنیم و گریزی به بررسی بازی اصلی بزنیم. “در خصوص جلوه های بصری بازی Darksiders III و به طور کلی این سری باید گفت امکان ندارد که کسی فرنچایز Darksiders را تجربه کرده باشد و زیبایی فوق العاده دنیای فانتزی این سری را تحسین نکرده و از آن به نیکی یاد نکند. خلق کلیت گرافیکی و استایل بصری این سری حاصل دست های هنرمند Joe Madureira است که یک هنرمند بی نظیر و فوق العاده قدرتمند در خلق کمیک بوک های فانتزی و خلق دنیاها و شخصیت های پیچیده و پر از جزییات است و می تواند دنیاها و شخصیت هایی را خلق کند که به حدی از لحاظ ظاهری خاص و جذاب و پر ابهت هستند که هیچ گاه از خاطر بازیبازها و کمیک دوستان نخواهند رفت.

هر چند او به طور کامل در مورد بازی سوم مانند قبل همکاری نداشته ولی خلق و طراحی شخصیت Fury و بسیاری از کانسپت آرت های بازی و شخصیت های آن و زره Fury و .. کار دست هنرمند Joe Madureira است و بدون شک همین که نام او در در کنار تیم سازنده و طراحان بازی Darksiders III وجود داشت باعث شده همیشه خیالمان از نظر گرافیکی و طراحی هنری در مورد عناوین این سری راحت باشد ، حالا چه یک بازی کامل باشد و چه یک بسته الحاقی جذاب از این فرنچایز.” در بسته الحاقی Keepers of the Void نیز کلیت طراحی محیط ها و Void های مختلف، بر اساس تم طراحی مراحل بازی اصلی است شاهد طراحی های هنری بسیار زیبا و جذابی در اکثر بخش ها هستیم (مثل دو بازی قبلی) اما موضوع اینجاست که زیاد خلاقیت خاص و جدیدی در آن ها دیده نمی شود و برخی مناطق تکراری و مدل های تکراری که در بازی اصلی و بازی های قبلی سری دقیقا عین آنها را دیده ایم مقداری توی ذوق می زند. خوشبختانه Keepers of the Void به مانند بازی اصلی از نظر گرافیک فنی بازی کاملا باثبات است و هرگز باگ و افت فریم در بازی نمی بینیم.

می توان گفت بسته الحاقی Keepers of the Void از نظر گیم پلی بیشتر برای آن طرفدارانی ساخته شده که اعتقاد داشتند تعداد معماها و پازل های بازی اصلی زیاد نبوده است و انتظار پازل های بیشتری داشتند. جالا این بسته الحاقی پر است از پازل و آن هم چه پازل هایی. واقعا از حل کردن آنها کیف می کنید و سازندگان نشان دادند که چقدر می توانند در طراحی پازل های جذاب بر اساس Hollow های فیوری خلاق و توانمند عمل کنند و پازل هایی را در این بسته الحاقی قرار داده اند که هر بازیبازی را راضی نگاه می دارد. در این بسته الحاقی بر اساس ماموریتی که Vulgrim به شما می دهد باید به یک منطقه جدید به نام Void بروید که شامل چهار Void مختلف بر اساس چهار Hollow است که شما در اختیار دارید یعنی Void های آتش و نور و قدرت و stasis. اگر وقتی هر ۴ عدد Holoow را در بازی اصلی کسب کرده اید با Vulgrim صحبت کنید که خب هر ۴ بخش این ماموریت جدید برای شما باز است و می توانید بروید و آن را کامل کنید.

ولی اگر وقتی هر یک از Hollow ها را در بازی اصلی می گیرید با او صحبت کنید، وی یکی یکی ماموریت مربوط به Void آن Hollow خاص را به شما می دهد و درب ورودی بقیه void های دیگر یعنی Hollow هایی که نگرفته اید بسته می ماند. در هر void که وارد شوید تم آن منطقه از لحاظ رنگ و زمینه و پازل ها بر اساس Hollow ی مربوط به آن Void است و کلی پازل که باید با استفاده از آن Hloolw حل کنید در آن منطقه وجود دارند به همراه کلی دشمن که باید از بین ببرید و با حل کردن پازل ها و کشتن دشمنان در طول آن منطقه پیش بروید تا به باس آن بخش برسید که برای هر ۴ منطقه، باس یک شکلی وجود دارد که فقط قدرت هایش فرق می کند و براساسHollowی آن منطقه حمله می کند. وقتی هم که هر ۴ بخش را کامل کنید و۴ باس را بکشید باید به نبرد با یک باس نهایی سخت و دشوار که مخلوطی از هر ۴ باس قبلی است و تمام حملات آن ها را به اضافه حملاتی خاص در اختیار دارد نبرد کنید و وی را بکشید تا این دی ال سی را تمام کنید.

وقتی این کار را انجام دهید و بسته الحاقی Keepers of the Void را به پایان برسانید و با Vulgrim حرف بزنید یک پاداش بسیار ارزشمند می گیرید که همان زره و armor معروف Abyssal Armor است که نامش را بارها شنیده بودیم و بسیار جذاب و قدرتمند است و هم از نظر ظاهری که رنگ مشکی و طراحی های عالی دارد و هم از نظر برتری هایی که در خود دارد، بهترین زره بازی به حساب می آید. شاید بگویید بهترین دیگر چیست وقتی که بازی فقط یک زره در بازی اصلی داشت و با این می شود ۲ تا زره!! نه اینطور نیست. در این بسته الحاقی هر Void را که تمام کنید یک زره جدید می توانید با تم Hollow مربوط به آن بخش از Vulgrim بخرید یعنی ۴ زره جدید که رنگشان بر اساس Hollow مربوطه است (مثلا زره منطقه Flame Void دارای حاشیه های رنگ آتش است) و در برابر همان نوع آسیب مقاومت بیشتری دارند.

Void ها به ترتیب هستند و هر کدام را که کامل کنید بعدی سخت تر می شود زیرا پازل هایش بر اساس دو تا ازHollow ها می شود. بگذارید بیشتر توضیح دهم. void اول که آتش است، پازل هایش بر اساس استفاده از قابلیت های Hollow آتش است و وقتی که ان را کامل کنید void مربوط به نور باز می شود که پازل هایش بر اساس نور و آتش است و به همین ترتیب void بعدی پازل هایش بر اساس قدرت و آتش و نور است و چهارمی بر اساس قدرت و آتش و نور و stais، یعنی مدام پیچیده تر می شوند. به همین ترتیب زره های این مناطق هم گران تر می شوند یعنی زره آتش ۱۰۰۰۰ روح قیمت دارد و زره های نور و قدرت ۲۰۰۰۰ روح و زره stasis قیمتش ۳۰۰۰۰ روح است. پازل های هر کدام از Void ها به معنای واقعی عالی طراحی شده اند و یکی از برترین پازل هایی هستند که تاکنون در بازی های اکشن ماجرایی و هک اند اسلش دیده و حل کرده ایم. واقعا سازندگان با هوشمندی بالایی این پازل ها را در هر یک از این Void ها قرار داده اند و همان طور که قبل تر عرض کردم انگار”بسته الحاقی Keepers of the Void از نظر گیم پلی بیشتر برای آن طرفدارانی ساخته شده که اعتقاد داشتند تعداد معماها و پازل های بازی اصلی زیاد نبوده است و انتظار پازل های بیشتری داشتند.

بد نیست تا در مورد گیم پلی این بسته الحاقی برای کسانی که شاید نقد بازی اصلی را نخوانده اند، گریزی به بررسی بازی اصلی هم بزنیم و در مورد کلیت گیم پلی و سیستم پیشرفت بازی در این بسته الحاقی و بازی اصلی کمی صحبت کنیم. شما از کشتن دشمنان و از برخی از آیتم های محیط روح بدست می آورید که این روح ها برای ارتقای شخصیت فیوری و بالا بردن توانایی های او لازم است. با هر بار بالارفتن لول شخصیت که به صورت خرج کردن روح ها نزد Vulgrim و لول زدن است، یک امتیاز تجربه برای خرج کردن در ۳ بخش خط سلامتی، میزان آسیب ضربات فیزیکی بازیباز با سلاح (با مربع و مثلث) و میزان آسیب جادویی یا Arcane (که بعد از جاخالی دادن به موقع و ضد حمله زدن یا هنگام وارد کردن ضربه شارژ شده آزاد می شود) به دست می آورید. همین روح ها به عنوان واحد پولی رایج برای خرید و فروش در بازی نیز هستند که این موضوع گیم پلی بازی را عمیق تر کرده است و باید تصمیم بگیرید در چه موقع چه کاری بهتر است که با روح ها انجام دهید.

بعد از پیشروی در داستان بازی و به دست آوردن تمامی قدرت های کلیدی فیوری، دنیای بازی تقریبا به صورت یک بازی جهان آزاد با محیط های وسیع و بخش های مختلف (که جابجایی بین آنها لودینگ دارد) برای گشت و گذار و اکتشاف در اختیار شما قرار می گیرد و گاها باید چندین و چند بار به یک منطقه بازگردید تا بتوانید کل آیتم های آن بخش را به دست اورید و گنج ها را بیابید که این موضوع ارزش تکرار و انگیزه لازم برای بازگشتن به محیط های قبلی را بالا می برد و با استفاده از بخش هایی به نام Serpent Hole ها که از نقاط چک پوینت های Vulgrim به آنها دسترسی دارید برای سفر سریع بین مناطق استفاده کنید. دقیقا مثل سفر بین بونفایرهای سری سولز که در این بازی بونفایرها همان چک پوینت های Vulgrim هستند که هم می توانید آنجا شخصیتتان را ارتقا دهید، هم از او خرید کنید و هم از طریق وی بین چک پوینت های کل دنیای بازی که آنها را باز کرده اید جابجا شوید.

فیوری در مبارزات به مراتب از War سریع تر است و مقداری از مرگ نیز به خاطر نوع سلاحش که شلاق است، سریع تر مبارزه می کند و مبارزات در هنگام کمبوها و زدن ضربات روی هوا حالتی شبیه به دویل می کرای پیدا می کنند که جذابیت خاصی دارد. استفاده عالی از شلاق فیوری هم ما را یاد کرتوس کبیر می اندازد اما ابدا نباید فکر کنید که همینطور شلاق می زنید و همه را قلع و قمع می کنید زیرا که در ۱۵ ثانیه دخلتان می آید و باید حسابی حواستان به حمله کردن دشمنان که بسیار وحشی تر و قوی تر از قبل هستند نیز باشد و روی جاخالی دادن و ضد حمله زدن تمرکز کنید. شلاق جذاب فیوری مبارزات را بسیار سریع تر از دو بازی قبلی کرده است و همچنین برای پلتفرمینگ هم به کار او می آید. در طول پیشروی در این بسته الحاقی و کامل کردن Void های مختلف، ۴ سلاح جدید در اختیارتان قرار می گیرند و کلی آیتم و Artifact های جدید برای شخصی سازی و ارتقای سلاح ها نیز پیدا می کنید که مانند بازی اصلی بعد از قرار دادن یکی از این آرتیفکت ها روی سلاحتان می توانید با جمع کردن سنگ های شیطان و فرشته، آن آرتیفکت را در دو شاخه فرشته و شیطانی ارتقا دهید.

جدا از این بسته الحاقی، حتما می دانید که از چند وقت قبل بود که سرانجام با یک آپدیت رایگان، قابلیت بازی کردن به صورت New Game Plus نیز به بازی اضافه شد و در کنار آن چندین مورد جدید هم به بازی راه یافتند که ارزش تکرار آن را بسیار بالاتر بردند. بد نیست تا در مورد این آپدیت نیز که مانند یک دی ال سی رایگان است صحبت کنیم تا اگر قصد دارید دوباره به سراغ بازی اصلی بروید و مثل بنده در کنار تمام کردن بسته الحاقی Keepers of the Void یکی دو بار دیگر هم بازی اصلی را تمام کنید، بدانید که چه مواردی اکنون به بازی افزوده شده اند. بخش نیو گیم پلاس بازی دارک سایدرز ۳ تحت نام Armagedon در بازی وجود دارد که شامل Armagedon یک تا نه است و در واقع ۹ بار می توانید بازی را در حالت نیو گیم پلاس مجددا تکرار کنید تا به سقف لول ها و ارتقای آیتم ها و .. برسید.

اکنون زره ها را نیز می توانید آپگرید کنید که در هر بار بازی می توانید یک زره را ۳ درجه ارتقا دهید و برای ارتقای بیشتر آیتمی را می خواهید که در دفعه بعدی بازی کردن خواهید گرفت. همچنین سلاح ها را می توانید به بالای عدد ۱۰ که سقف ارتقا در بازی اصلی بود آپگرید کنید ولی برای این کار نیاز به دی ال سی Crucible دارید که باید موج هایی از دشمنان را بکشید تا این آیتم را بگیرید و بتوانید سلاح ها را به بالای ۱۰ ارتقا دهید. یک نکته خیلی مهم دیگر نیز به گیم پلی به بازی اضافه شده است و آن هم یک درجه سختی بالاتر است که Reckoning نام دارد و بالاتر از Apocalyptic به بازی اضافه شده است تا اگر برای برخی درجه Apocalyptic زیاد سخت نبوده، به سراغ این درجه سختی بروند که دشمنان رسما با یک یا دو ضربه شما را می کشند. بازی در حالت عادی هم خیلی هم سخت است چه برسد به Apocalyptic و Reckoning! اکنون که درجه Apocalyptic را تمام کردم، در آن واقعا دشمنانی که کمی قوی تر بودند با ۲-۳ ضربه قوی من را می کشتند تازه با این که شخصیتی بالای لول ۱۰۰ داشتم!!

مبارزات و گیم پلی همچنان در بسته الحاقی Keepers of the Void به مانند بازی اصلی فوق العاده عالی و متنوع و جذاب هستند هر چند که بر خلاف بازی اصلی این بار بیشتر از مبارزه، تمرکز بر پازل ها است ولی باز هم نهایتا Keepers of the Void یک ترکیب هماهنگ و بالانس از نبرد و پازل است. کلیت گیم پلی در بازی Darksiders III به صورت یک اکشن ماجرایی نقش آفرینی با مبارزات هک اند اسلش بود که هم المان های نقش آفرینی بازی دوم در آن وجود داشت و هم المان های اکشن ماجرایی نسخه اول. این ترکیب، بسیار هم خوب بالانس شده بود و Darksiders III کامل ترین بازی سری از نظر عمق و پختگی گیم پلی محسوب می شود. اکنون در بسته الحاقی Keepers of the Void بیشتر تمرکز بر روی المان های ماجرایی گذاشته شده است و شاهد پازل های فوق العاده ای هستیم.

مبارزات همچنان به مانند بازی اصلی بسیار سخت و نفس گیر هستند . مخصوصا باس های این void ها هر چه جلوتر می روید خیلی سخت تر می شوند و نهایتا باس نهایی این دی ال سی حتی روی درجه نرمال هم بسیار بسیار دشوار است و حتی من که تقریبا با لول بالای ۷۰ به آن رسیده بودم باز هم چندین بار کشته شدم تا نهایتا به زور و با دوبرابر کردن زمان تبدیل شدن به فرم اصلی فیوری از طریق ارتقای Enhancement های سلاح ها و… او را شکست دادم و باورم نمی شد که یک باس شاید بالای ۱۰ بار من را کشت و مدام هی باید از چک پوینت تا رسیدن به باس را طی می کردم و باز کشته می شدم! همچنان هم به مانند بازی اصلی، سختی نبردها و مبارزات به خاطر نبودن قابلیت دفاع و تمرکز شدید روی ضد حمله و جاخالی است و در واقع اگر جاخالی دادن خیلی خیلی سریع را یاد نگیرید و ضد حمله نزنید در بازی کارتان بدجوری ساخته است. البته بدون شک برای بازیبازهای هاردکور و طرفداران سولز این موضوع چه در بازی اصلی و چه در بسته Keepers of the Void سبب جذاب تر شدن گیم پلی می شود و چالش را برای آنها بیشتر کرده است که نکته مثبتی به حساب می آید ولی برای بقیه این طور نیست. نکته ای که در مورد باس های Keepers of the Void وجود دارد آن است که بهتر بود در ۴ منطقه این دی ال سی شاهد ۴ باس یک شکل نبودیم و بهتر بود که سازندگان باس های جدیدی را برای هر Void طراحی می کردند تا تنوع بیشتر شود. درست است که حملات آن ها بر اساس Hollow ی آن منطقه و با هم متفاوت است ولی شمل ظاهری کاملا یکسان آنها توی ذوق بازیباز می زند. همچنین با توجه به این که بازی اصلی هم در بحث تنوع دشمنان ضعف داشت جا داشت که برای این بسته الحاقی دو سه نوع از دشمنان جدید خلق می شدند تا حال و هوای جذاب تر و جدیدتری را به Keepers of the Void ببخشند.

به مانند بازی اصلی در بسته Keepers of the Void نیز با جمع آوری آیتم هایی خاص می توانید خود سلاح را هم از نظر آسیب و .. ارتقا دهید و آنها را به درجات بعدی ببرید که اکنون سقف این درجات بر خلاف بازی اصلی که عدد ۱۰ بود، بالاتر رفته است و در هر بار بازی، می توانید سلاح را ۳ مرتبه دیگر ارتقا دهید یعنی بار اول ۱۳ و بار دوم ۱۶ و به همین ترتیب در هر بار تکرار بازی این عدد ازتقا پیدا می کند. همچنان نیز کل عملیات ارتقا را باید نزد Maker ها انجام دهید. همان طور که قبل تر هم اشاره کردم با توجه به اضافه شدن زره های مختلف به این بازی، اکنون قابلیت ارتقای زره ها نیز به بازی اضافه شده است که برای این ارتقاها باید آیتمی خاص و جدید که در جای جای نقشه دنیای بازی قرار داده شده است را پیدا کنید و با آنها زرهتان را ارتقا دهید. برای انداختن این آیتم ها یک نوع دشمن جدید که دشوار تر از بقیه دشمنان هستند در بازی خلق شده است که این آیتم ها را حمل می کنند و اکنون این دشمنان در نقاط مختلف نقشه بازی اضافه شده اند و باید آنها را که قبلا در بازی حضور نداشتند از بین ببرید تا آیتم مخصوص ارتقای زره را پیدا کنید. همچنین در حالت نیو گیم پلاس نیز یک دشمن جدید دیگر خلق شده است که آیتمی را حمل می کند که با استفاده از آن می توانید برای مدت مشخصی، میزان روح خیلی بیشتری در نبردها بگیرید.

در بسته الحاقی Keepers of the Void برای این که بازی جذاب تر شود ۴ عدد سلاح جدید هم برای هر یک از Hollow ها در پایان هر Void و شکست باس آن، به شما تعلق می گیرد که می توانید آن سلاح جدید را روی آن Hollow فعال کنید و یا از همان سلاح قبلی Hollow که در بازی اصلی گرفته اید استفاده نمایید. مثلا برای Hollow ی قدرت (بنفش) که قبلا یک سلاح پتک قدرتمند داشتید اکنون با کامل کردن Void مربوط به قدرت، یک تبر قدرتمند هم به دست می آورید که می توانید آن را به جای پتک فعال کرده و استفاده نمایید و ارتقا دهید. Keepers of the Void نیز به مانند بازی اصلی از نظر پیوستگی محیط ها و وصل شدن Void ها به یکدیگر و ایجاد میانبر و همچنین لول دیزاین بسیار عالی عمل می کند و مسیر شما پر از محیطهای مخفی و آیتم های جمع کردنی و راه های مخفی برای گشت و گذار و اکتشاف است و به خوبی هم این محیط ها به هم وصل می شوند.

Keepers of the Void هم پر است از راه های مخفی و آیتم های مخفی و با استفاده از قابلیت های Hollow های مختلف باید سعی کنید آنها را پیدا کنید و البته رسیدن به برخی از آنها اصلا هم ساده نیست و مثلا باید با تمرکز بالا یک مسیر معلق روی هوا را با استفاده سریع و تغییر دادن Hollow های مختلف در کسری از ثانیه روی هوا و استفاده به موقع از قابلیت مخصوص هر Hollow طی کنید تا به آیتمی که در آن سمت این منطقه قرار گرفته دسترسی یابید. از نظر مقدار محتوا هم Keepers of the Void با توجه به ۴ منطقه جدید و پازل های پرتعداد و مبارزات مختلف و سلاح ها و زره های جدید، بسیار عالی عمل می کند و یک بسته الحاقی ارزشمند به حساب می آید که البته قطعا وقتی منتقدین با بازی اصلی بی نظیر دارک سایدرز ۳ بسیار با بی انصافی برخورد کردند، انتظار نداشته باشید که با این دی ال سی بهتر رفتار کنند و مطمئنم که وقتی نمرات این هم بیاید باز هم کیفیت عالی این پازل ها و مناطق جدید را ندید می گیرند و نمرات خالی از انصاف را نثار بازی می کنند. ولی من بیشتر از یک منتقد، یک گیمر هستم و نوع نگاهم به بازی ها بر اساس دشمنی نیست و بازی را شروع نمی کنم که هر طور شده و به هر قیمتی از آن ایراد بگیرم.

در زمینه صدا گذاری شخصیت ها و موسیقی در یک بسته الحاقی قطعا می دانید که به مانند بخش گرافیکی، یک دی ال سی تفاوتی با بازی اصلی ندارد و همان کیفیت صداگذاری و موسیقی که در بازی اصلی دیده بودیم در بسته های الحاقی که به مانند مراحلی به بازی اضافه می شوند را نیز خواهیم دید. Keepers of the Void نیز از این قضیه مستثنی نیست و به مانند بازی اصلی عنوانی کاملا مناسب و استاندارد از لحاظ صداگذاری و موسیقی است. برخی قطعات موسیقی و ساندترک بازی فوق العاده زیبا هستند و از نظر کلی می توانیم بگوییم در صداگذاری ها و موسیقی های بسته الحاقی Keepers of the Void نیز به مانند بازی اصلی هیچ نقص خاصی مشاهده نمی شود و این بسته الحاقی در این زمینه مشکل خاصی ندارد.

در نهایت و بعد از بررسی تک تک بخش های بسته الحاقی Keepers of the Void از بازی Darksiders III باید بگویم اضافه شدن ۴ سلاح جدید، بالا رفتن میزان ارتقای سلاح ها به بالاتر از عدد ۱۰، زره های جدید (مخصوصا Abyssal Armor) که می توانید آن ها را ارتقا بدهید، وجود پازل های بسیار جذاب و عالی و کلی آیتم مخفی و گنج های مختلف که باید پیدا کنید، نه تنها باعث شده اند تا Keepers of the Void یک بسته الحاقی ارزشمند باشد بلکه مهم تر آنجاست که این موارد جدید سبب شده اند تا انگیزه شما برای تجربه چند باره بازی اصلی هم بیشتر شود و بازیباز را مجبور می کند در کنار تمام کردن دی ال سی Keepers of the Void، یکی دو بار دیگر هم بازی اصلی را تمام کند و وارد سیستم نیو گیم پلاس شود که شامل ۹ بار آرماگدون است و در آن دشمنان جدید حضور دارند و سقف لول شخصیت بالا رفته است. همان طور که بنده بعد از تجربه این دی ال سی به خاطر موارد جدیدی که به کل بازی افزوده شده اند، دو بار دیگر هم پشت سر هم بازی روی نیو گیم پلاس تمام کردم تا موفق شدم تروفی پلاتینیوم آن را کسب کنم. این خیلی مهم است که یک دی ال سی کاری کند که علاوه بر ارزشمند بودن تجربه خود آن، بازیباز انگیزه دوباره برای تمام کردن بازی اصلی هم پیدا کند ولی متاسفانه کدام منتقد به این نکات مثبت می پردازد و اصلا به این نکته اشاره کرده است؟ خیلی مهم است که یک بسته الحاقی به تنهایی باعث شد بنده دو بار دیگر پشت سر هم بازی اصلی را هم تمام کنم زیرا کلی محتوای جدید و انگیزه برای تکرار در آن به وجود آمده است.

همان طور که قبل تر هم اشاره کردم قطعا وقتی منتقدین با بازی اصلی بی نظیر Darksiders III بسیار با دشمنی و بی انصافی برخورد کردند، انتظار نداشته باشید که با دی ال سی Keepers of the Void بهتر رفتار کنند و به این نکات مثبت بارز دی ال سی بردازند. مطمئنم که وقتی نمرات این بسته الحاقی هم بیاید باز هم کیفیت عالی این پازل ها و مناطق جدید و انگیزه دادن به بازیباز برای تجربه چند باره بازی اصلی را ندید می گیرند و نمرات خالی از انصاف را نثار بازی می کنند. ولی من بیشتر از یک منتقد، یک گیمر هستم و نوع نگاهم به بازی ها بر اساس دشمنی نیست و بازی را شروع نمی کنم که هر طور شده از آن ایرادهای بیهوده بگیرم، بلکه بازی را شروع می کنم تا از آن لذت ببرم و در این میان اگر نکات منفی هم ببینم که به تجربه ام خدشه وارد می کند آنها را بیان می کنم. ولی خیلی ها این طور هستند که بازی را شروع می کنند و اصلا از همان اول یک قلم و کاغذ کنارشان است و به قصد ایراد گرفتن بازی را آغاز می کنند که خب در این حالت خیلی خیلی آسان است گرفتن ایرادهای بنی اسرائیلی از هر بازی شاهکاری در دنیا، زیر خودتان را محکوم به ایراد گرفتن کرده اید.

به اعتقاد من در مورد نقد یک بازی ۳ نکته بسیار مهم است. منتقد باید اول گیمر باشد (بعد منتقد)، باید انصاف داشته باشد و با دید خصمانه به یک بازی نگاه نکند و فکر نکند که محکوم است به گرفتن ایراد. Keepers of the Void با چند ساعت گیم پلی جذاب، پازل های معرکه، مبارزات چالش برانگیز، سلاح ها و زره های جدید، Hollow های بسیار جذاب فیوری و کلی آیتم پیدا کردنی می تواند حسابی شما را سرگرم نماید و شما را دوباره روانه بازی اصلی کند تا حدی که مثل بنده دو بار دیگر آن را تمام کرده تا تروفی پلاتینیوم را کسب کنید. کمتر دی ال سی می تواند چنین کار ارزشمندی انجام دهد و آن قدر نکات جذاب جدید به بازی اضافه کند که بازیباز دوباره انگیزه لازم برای تجربه مجدد بازی اصلی را علاوه بر به پایان رساندن دی ال سی پیدا کند. اگر از بازی Darksiders III لذت برده اید و قصد دارید تا انگیزه ای برای دوباره بازی کردن این عنوان هم پیدا کنید، قطعا جا دارد که دی ال سی جذاب و ارزشمند Keepers of the Void را هم تجربه کنید، زیرا با مواردی که به بازی اضافه می کند و آن ها را برای شما شرح دادم، باعث می شود که ارزش تکرار بازی اصلی هم خیلی بالاتر برود. Keepers of the Void از آن بسته های الحاقی است که کاملا ارزش بازی کردن و وقت گذاشتن را داراست، مخصوصا اگر علاقمند به المان های ماجرایی و حل پازل ها هستید، برخی از بهترین و جذاب ترین پازل ها در Keepers of the Void انتظارتان را می کشند، البته در کنار یک اکشن لذتبخش و عالی.

شما دوستان عزیز می توانید هایلایت گیمفا در مورد بازی دارک سایدرز ۳ را نیز در این بخش مشاهده فرمایید.

منبع متن: gamefa