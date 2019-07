تاریخ عرضه Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition برای PS4 مشخص شد

پس از سال‌ها انتظار، سرانجام سومین بازی از سری No More Heroes در تاریخی نامعلوم در سال آینده عرضه خواهد شد اما در این میان تیم سازنده قصد دارد عنوان فرعی Travis Strikes Again: No More Heroes را برای پلتفرم‌های دیگر نیز عرضه کند. از این طریق هم فروش بازی بیشتر می‌شود و دست تیم سازنده برای نسخه سوم باز خواهد و از طرفی بازیکنان بیشتری به این سری جذب می‌شوند.

بازی در ابتدای سال جاری به صورت انحصاری برای پلتفرم Nintendo Switch به انتشار رسید اما سپس برای PS4 و PC نیز تایید شد. حال شعبه ژاپنی Amazon ناخواسته لو داده است که نسخه کامل بازی در تاریخ 17 اکتبر سال جاری(25 مهرماه) برای PS4 در دسترس قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد این نسخه از بازی شامل هر دو DLC،کاور جدید و چند استیکر می‌‌شود.

باکس آرت بازی را در ادامه مشاهده می‌کنید:

هنوز هیچ اعلامیه رسمی از تیم توسعه دهنده منتشر نشده اما انتظار داریم نسخه رایانه‌های شخصی نیز همزمان با نسخه PS4 منتشر شود.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع متن: pardisgame