Yongblood جدیدترین نسخه‌ی فرنچایز شوتر اول شخص Wolfenstein می‌باشد که توسط استودیوهای Machine Games و Aekane توسعه یافته و توسط کمپانی Bethesda در جهان منتشر می‌شود. داستان این اسپین‌آف، 2 دهه بعد از وقایع بازی Wolfenstein 2: The New Colossus جریان دارد، جایی که آلمان، برنده‌ی جنگ جهانی دوم شده است. شخصیت‌های اصلی Youngblood دختران پروتاگونیست شناخته شده‌ی مجموعه B.J Blazkovic "جسیکا" و "سوفیا" هستند که به دنبال پدرشان که گم شده است می‌گردند. حال به گزارش پردیس‌گیم، وبسایت IGN ویدئویی از 27 دقیقه‌ی آغازین Wolfenstein Youngblood منتشر شده است که جهت آشنایی با کات‌سین‌ها و گیم‌پلی بازی می‌توانید آن را تماشا کنید. این عنوان فردا بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame