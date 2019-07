به گزارش پردیس‌گیم و با توجه به یک مقاله گسترده‌ از سوی COGconnected، تعداد زیادی از کارمندان ناتی‌داگ صدای خود را بلند کرده و در مورد شرایط شغلی و تعداد ساعاتی که در این استودیو فعالیت دارند، صحبت کردند. در ابتدا باید برای کسانی که نمی‌دانند بگوییم که کرانچ (Crunch) به معنای کار اضافه نسبت به مقدار مورد نیاز می‌باشد که در طول آن نیز باید کارمندان حضور پیدا کنند تا پروژه مطابق برنامه پیش رود و به مقصد تعیین شده برسد. در چند سال گذشته موضوع Crunch و فشار شغلی در استودیو‌های مختلف بازیسازی در دفعات بسیاری مطرح شده و اینبار نیز شاهد مطرح شدن این مطلب در مورد یکی از سازندگان محبوب هستیم.

یکی از منابع در این باره گفت:

"در طول 3 تا 6 ماه قبلی، ساعات کاری کاری من بسته به میزان اشتباهات بین 60 تا 70 ساعت در هفته بود. این در حالی است که برخی کارمندان بسیار بیشتر از من کار می‌کنند و من فکر می‌کنم چنین چیزی سالم نیست."

منبعی دیگر توضیح داد:

"برداشت من از Crunch در استودیو ناتی‌داگ به اینگونه می‌باشد: حقیقت این است که وضعیت بیشتر خاکستری است تا این که سیاه یا سفید باشد."

بیانات منبع سوم از این قرار است:

"هیچ حکم رسمی در مورد Crunch وجود ندارد. امکان وجود فشار کاری در یک گروه جداگانه در تیم نیز وجود دارد. به دنبال این منطق، به طور مثال ممکن است فشار ذکر شده به گروه مدیران مربوط شود. فشار در یک گروه متعهد نیز می‌تواند مربوط به افرادی بااستعداد، باهوش و قانونمند باشد که با یکدیگر بر روی یک پروژه کار می‌کنند."





منبعی دیگر بیان می‌کند که استودیو ناتی‌داگ ساختار مدیریتی مشخصی ندارد، به این شکل که رهبرانی در هر بخش از آن وجود دارند ولی این افراد دقیقاََ همان کار سایر کارمندان را انجام می‌دهند و وظایف مدیریتی جداگانه برای آن‌ها مشخص نشده است. در ادامه نیز چنین شیوه پیشبردی برخی اوقات بر روی فشار کاری تاثیر می‌گذارد.

از طرفی افرادی که این گزارشات را منتشر کرده‌اند، در مورد اهمیت دادن این استودیو به کارکنان از طریق فراهم کردن غذا و پرداخت هزینه آن نیز صحبت کردند.

منبع چهارم نیز توضیح داد:

"حقیقت این است که در استودیو به شما نمی‌گویند که باید N مقدار کار کنی بلکه باید کار خود را به پایان برسانی و به پایان رساندن بخش خواسته شده در زمان عادی برای هر کسی غیرممکن است و اگر شما به هدف خواسته شده نرسید، اخراجید! بنابراین من فکر نمی‌کنم گزینه‌ای جز کار خارج از زمان مقرر شده داشته باشیم."

در بخشی از این گزارش آمده است که برخی از اعضای تیم ناتی‌داگ در مورد ساعات کاری و شرایط سخت در این استودیو به بخش ارشد سونی اعتراض کرده‌اند و آن‌ها نیز در جواب گفته‌اند که باید به این رویه ناتی‌داگ عادت کنید.

منبعی دیگر توضیح داد:

"خیلی از ما این احساس را نداشتیم که جزوی از این شرکت هستیم. ما به شدت تلاش کردیم و در انتها جوری با ما برخورد شد که انگار به شرکت تعلقی نداریم. این مزخرف است. در طول زمان کاری شاید یک هفته می‌شد که پدر و مادر خود را نمی‌دیدم."

گزارشات ادعا می‌کنند که در هفته‌های پایانی تکمیل مراحل توسعه Uncharted 4، شیفت‌های 24 ساعته وجود داشتند و بسیاری از تسترها برای مدت طولانی به زندگی شخصی خود نرسیدند.

آخرین منبع پیرامون ارتباط زندگی شخصی و کرانچ محل شغلی توضیح داد:

"پس از به پایان رسیدن Crunch، مدتی طول کشید تا به زندگی عادی خود برگردم اما بابت تجربه‌ای که کسب کردم سپاسگزارم اگرچه مطمئن نیستم که بخواهم دوباره وارد Crunch دیگری شوم."

ناتی‌داگ در حال حاضر بر روی The Last of Us Part II کار می‌کند که در زمانی نامعلوم به صورت انحصاری برای PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame