پس از سال‌ها صبر و انتظار، بالاخره بازی No more heroes به سمت کنسول پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی می‌آید تا تراویس را با دیگر بازی‌بازان آشنا کند.

در رویداد E3 2019 بود که استودیو سودا ۵۱ (Suda 51) اعلام کرد، قصد دارد تا نسخه‌ی سوم بازی No more heroes را در سال آینده منتشر کند، اما علاوه بر آن خبر فوق‌العاده‌ی دیگری نیز اعلام شد که آن، انتشار نسخه‌ای فرعی از بازی، به اسم Travis Strikes Again: No More Heroes در سال جاری بود؛ ولی این‌بار هم برای کنسول دستی نینتندو سوییچ و هم پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی.

این‌ کار را می‌توان یک حرکت هوشمندانه دانست چرا که با انتشار نسخه‌ای فرعی از عنوانی که تا به حال برای بازی‌بازان دیگر کنسول‌ها نا آشنا بوده، هم باعث معرفی بازی و هم تبلیغ بازی اصلی خواهد بود، که می‌تواند فروش بازی را دو چندان کند.

با این که به صورت رسمی اعلام نشده، ولی شعبه‌ی فروشگاه آمازون در ژاپن تاریخ انتشار این بازی را برای کنسول‌ها پلی‌استیشن ۴، روز ۲۵ مهر (۱۷ اکتبر) اعلام کرده که احتمال می‌رود برای رایانه‌های شخصی نیز به همین شکل باشد؛ همچنین اعلام شد که این نسخه از بازی به همراه ۲ بسته‌ی الحاقی و ۳عدد برچسب و یک کاور جدید منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa