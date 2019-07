به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamespot، شرکت Ubisoft یک رویداد همگانی کاملا جدید به نام Ubisoft Experience را معرفی کرد. این رویداد که به عنوان یک "رویداد همه‌جانبه" توصیف شده، در 3 شهر مختلف جهان که شامل سیدنی استرالیا هم می‌شود، برگزار خواهد شد.

اولین رویداد Ubisoft Experience در روز 14-15 سپتامبر (23-24 شهریور) در سیدنی برگزار خواهد شد. دو شهر دیگر هم پاریس فرانسه و بیرمینگهام انگلیس هستند (با این حال، تاریخ برگزاری در این شهرها مشخص نیست).

Ubisoft Experience شامل پنل‌های توسعه‌دهندگان، مسابقات و ملاقات با سازندگان (Meet And Greets) می‌شود و شرکت‌کنندگان اجازه تجربه بازی‌های کلاسیک و جدید Ubisoft را خواهند داشت. برخی از بازی‌های تازه عرضه شده یا منتشر شده که در این رویداد در دسترس قرار می‌گیرند، Watch Dogs: Legion و Ubisoft Experience در کنار Beyond Good And Evil 2 در کنار Roller Champions هستند.

بلیط‌های رویداد سیدنی 20 دلار استرالیا خواهند بود و تمام درآمدها خیریه می‌شوند و به R U Okay تعلق می‌گیرند که یک سازمان پیشگیری از خودکشی است.

ادوارد فانگ، مدیر عامل شعبه استرالیایی Ubisoft، گفت: "Ubisoft Experience فرصت فوق‌العاده‌ای است که جامعه گیمینگ استرالیا را جشن بگیریم و به‌طور مستقیم با طرفداران خود در ارتباط باشیم. نمی‌توانیم صبر کنیم که ببینید چه چیزی برای شما آماده نموده‌ایم و برای نشان دادن برخی از بزرگ‌ترین عناوین و میزبانی تعدادی از با استعدادترین‌های جهان هیجان‌زده هستیم."

در پایان لطفا دیدگاه خود را در این رابطه به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame