بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 490 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان رای برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

اپیزود 492: این قسمت با Mafia 3 آغاز می‌شود، جایی که پس از شلیک به یک کامیون، باعث می‌شویم که غیب شود. در The Force Unlished 2 در میانه‌ی نبرد و هنگام دکمه‌زنی، هیچ چیزی سر جایش نیست. ورود The Sinking City را به Highlight Reel خوش‌آمد می‌گوییم، جایی که یکی از npcها در بازی حالش زیاد خوب نیست و برای کمک، با چماق می‌زنیمش و خوب میشه! با پرو رسلر معروف "شان مایکلز" آشنایی دارید؟ خب در Black Ops 4 شاهد اجرا شدن یکی از فنون او هستیم. گرافیک چهره‌ها در بازی‌های PS1 رو یادتون هست؟ اگه یادتون رفته، Detroit Become Human برای یادآوری بهتون کمک می‌کنه. اولین عنوان انحصاری PS4 در این اپیزود، Judgement می‌باشد، جایی که پروتاگونیست بازی با سر بر روی زمین حرکت می‌کند؛ البته تو این راه با تند تند زدن X باید کمکش کنیم. در Nier Automata گراز بزرگ بازی روی طناب‌های یک پل بالا پایین می‌پرد. در Breath of The Wild لینک به پرواز درمی‌آید تا نوشته‌ای را به دوربین نشان دهد؛ آن نوشته I Love Zelda است. در World War Z یکی از زامبی‌ها پس از مرگ، یه شیرجه‌ی بلند برمی‌دارد. تا حالا دیدین که از ظاهر یک NPC فقط کله‌اش پیدا باشد؟ اگر نه، می‌توانید در Fallout New Vegas ببینید. نه مثل اینکه کارکرتها تو New Vegas واقعا مشکل دارند، چون همشون دچار یه جور گلیچ عجیب غریب شدن؛گلیچ درهم‌تنیدگی اعضای بدن. یه جاخالی حرفه‌ای از شلیک یک تک‌تیرانداز و یه پیروزی جالب در راند را در Apex Legends مشاهده می‌کنیم. رفیق قدیمیمون Rainbow Six Siege رو در ادامه داریم. در اولین پارت، یک نوب، بمبی را پرتاب کرد که پس از برخورد با شیلد به سمت خودش برگشت و بوم. در دومین پارت، یه تنه، دو نفر از اعضای تیم حریف را به شیوه‌ی جالبی از راه برمی‌داریم و برنده می‌شویم. در سومین پارت، از سوراخ ایجاد شده توسط حریف بر روی دیوار استفاده کرده و با پرتاب یک بمب از طریق آن، او را راهی دیار باقی می‌کنیم. در پارت چهارم، اول یکی از اعضای تیم حریف را نفله می‌کنیم و پس آن، هم‌تیمیمون رو زنده کرده و او، دخل نفر آخر رو آورده و برنده‌ِی آن دست می‌شویم. در پارت آخر نیز با مهارت هر چه تمام، تیم رقیب را قلع و قمع می‌کنیم و از ارتفاع چندمتری روی نفر آخرشون فرود می‌آییم. پرونده‌ی اپیزود 492 با Red Dead Redemption 2 بسته می‌شود، جایی که در میانه‌ی آشوب به پا شده در شهر، عکس یادگاری می‌گیریم.

منبع متن: pardisgame