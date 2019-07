شایعه‌: تاریخ انتشار بازی The Last of Us Part 2 مشخص شد | بهار سال ۲۰۲۰

بر اساس اطلاعاتی که به تازگی در دو وب‌سایت ۴chan و Reddit فاش شده است، به نظر می‌رسد استودیوی ناتی داگ با همکاری سونی در ارتباط با تاریخ انتشار بازی The Last of Us Part 2 به جمع بندی نهایی رسیده و این بازی بهار سال ۲۰۲۰ رسما عرضه خواهد شد. بر اساس اطلعات محرمانه‌ی […]

بر اساس اطلعات محرمانه‌ی فاش شده، به تازگی مدیر بازاریابی شرکت سونی با مدیران و کارگردانان ارشد استودیوی ناتی داگ جلسه‌ای را برگزار کرده و طی این جلسه دو طرف در ارتباط با تاریخ انتشار نهایی بازی The Last of Us Part 2 به جمع بندی نهایی رسیده‌‌اند. بر همین اساس بازی The Last of Us Part 2 در تاریخ جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹ (۲۲ می ۲۰۲۰) به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد. اگرچه این طور به نظر می‌رسد که تیم سازنده‌ی بازی یعنی استودیوی ناتی داگ بر این نظر بود که بازی زمستان ۲۰۲۰ منتشر شود زیرا بازی The Last of Us Part 2 هنوز آماده نیست و به زمان بیشتری نیاز دارد تا سازندگان برروی بهبود محتویات بازی، بهبود کیفیت تکسچرها، انیمیشن برخی از شخصیت‌ها و همچنین محیط بازی کار کنند تا نسخه‌ی نهایی یک محصول با کیفیت باشد. در نهایت مدیر بازازیابی سونی پیشنهاد داد تا تاریخ انتشار بازی به دقت بررسی شود تا از هرگونه مشکل یا عواقب منفی دز زمینه‌ی بازاریابی بازی The Last of Us Part 2 جلوگیری شود.

بازی The Last of Us Part 2 نسبت به نسخه‌ی اول خود در همه‌ی زمینه‌ها به خصوص روایت داستانی پیشرفت بسیاری داشته و احتمالا طی داستان بازی شاهد اتفاقات غیرمنتظره‌ای خواهیم بود.

در نهایت تاریخ انتشار بازی The Last of Us Part 2 پاییز امسال به صورت رسمی و عمومی اعلام خواهد شد.

منبع متن: gamefa