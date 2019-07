بر اساس لطاعات محرمانه‌ی فاش شده در رابطه با استودیوی ناتی‌داگ، به نظر می‌رسد علاوه بر بازی The Last of Us Part 2، این استودیو در حال حاضر برروی ساخت یک آی‌پی کاملا جدید کار می‌کند که یک بازی اکشن اول شخص خواهد بود. برای جزئیات بیشتر با گیمفا همراه باشید. در خبری دیگر به […]

بر اساس لطاعات محرمانه‌ی فاش شده در رابطه با استودیوی ناتی‌داگ، به نظر می‌رسد علاوه بر بازی The Last of Us Part 2، این استودیو در حال حاضر برروی ساخت یک آی‌پی کاملا جدید کار می‌کند که یک بازی اکشن اول شخص خواهد بود. برای جزئیات بیشتر با گیمفا همراه باشید.

در خبری دیگر به اطلاع شما رساندیم که مدیر بازاریابی شرکت سونی دیداری با مدیران و همچنین کارگردانان اصلی استودیوی ناتی‌داگ داشته و طی این جلسه آن‌ها در رابطه با تاریخ انتشار بازی The Last of Us Part 2 به جمع بندی نهایی رسیده‌اند. اما طی همین جلسه و دیداری که مدیر بازاریابی شرکت سونی با تیم دوم استودیوی ناتی‌داگ داشته است، این استودیو از آی‌پی جدید خود رونمایی کرد. این عنوان که هنوز نامی ندارد برای کنسول نسل آینده‌ی سونی در دست توسعه است. همچنین به نظر می‌رسد این پروژه هنوز در مراحل اولیه‌ی ساخت خود قرار دارد.

این پروژه که رد حال حاضر با نام رمزی Stray’s Cross شناخته می‌شود، یک بازی اکشن ماجراجویی و اول شخص است که دارای المان‌های استیم‌پانک خواهد بود. این بازی دو شخصیت اصلی دارد؛ یک شخصیت مونث که سابقاً دانشمند بوده و یکی محقق بااستعداد است؛ شخصی که به بحث فضا‌زمان علاقه‌ی زیادی دارد. داستان از این قرار است که وی به اطلاعات محرمانه‌ای دسترسی پیدا می‌کند که از طریق این اطلاعات به راز بسیار بزرگی پی می‌برد. شخصیت دوم و مذکر بازی، یک مجرم تحت تعقیب است. وی سابقا به عنوان کارگر ساختمان مشغول فعالیت بوده اما در جریان یک تیراندازی، به دلیل دفاع از دوست مجرم و تحت تعقیب خود، توسط پلیس به عنوان مجرم شناخته شده و دستگیر شود.

داستان کلی بازی در ارتباط با یک اتفاق محرمانه است که می‌تواند آینده‌ی بشریت را به خطر بیاندازد. به واقع داستان از جایی آغاز می‌شود که دو شخصیت اصلی بازی در شرایط متفاوتی یکدیگر را ملاقات کرده و به طور ناخواسته با یکدیگر همکاری کرده تا چیزی که به دنبال آن هستند را پیدا کنند.

منبع متن: gamefa