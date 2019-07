به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Spieltimes، طبق گفته‌های یکی از منابع داخلی استودیوی ناتی‌داگ، به تازگی جلسه‌ای بین اعضای ارشد تیم بازاریابی Playstation و سران و کارگردان‌های استودیوی ناتی‌داگ تشکیل شده است. طبق گفته‌های این منبع که طی پستی بر روی انجمن Reddit به اشتراک گذاشته شده است، تاریخ عرضه‌ی نهایی بازی انحصاری و مورد انتظار The Last of Us Part 2 مشخص شد. طبق توافق شکل گرفته بین سران ناتی داگ و رهبران بازایابی Playstaton طی این جلسه، The Last of Us Part 2 در تاریخ 22 مه سال 2020(6 خرداد سال 1399) منتشر خواهد شد.

طبق این شایعه، در ابتدا قرار بود تا بازی در 3 ماهه‌ی پایانی 2019 در دسترس قرار گیرد، اما استودیوی ناتی‌داگ زمان بیشتری برای بهبود کیفیت، جلو‌ه‌های بصری، محیط‌ها و انیمیشن‌های برخی کارکترها نیاز داشت تا نتیجه‌ی مطلوب‌تری را ارائه دهد. همچنین، سران تیم بازاریابی Sony پیشنهاد داده‌اند تا تاریخی مطمئن را انتخاب کنند تا از هرگونه تاخیر و به دنبال آن پیامدهای مالی منفی، دوری کنند.

خردادماه سال 1399 با تاریخ اعلام شده توسط شایعات دیگر در تناقض می‌باشد، زیرا گزارشات قبلی به عرضه‌ی بازی در ماه فبریه‌ی سال 2020(بهمن ماه) اشاره داشتند. در پایان بر اساس این منبع، تاریخ عرضه‌ی The Last of Us Part 2 در فصل پاییز اعلام می‌شود. احتمال می‌رود که در Sony در فصل پاییز با برگزاری یگ کنفرانس مطبوعاتی، از PS5 و تاریخ انتشار بازی‌های بزرگ خود یعنی The Last of Us Part 2 و Ghost of Tsushoma را مشخص کند. دیدگاه شما در این مورد چیست؟

منبع متن: pardisgame