همانطور که در این خبر اشاره شد، به تازگی جلسه‌ای بین سران استودیوی ناتی داگ و تیم بازاریابی Sony تشکیل شده است که طی آن، تاریخ عرضه‌ی The Last of US Part 2 مشخص شد. اما به نظر می‌رسد که تمام جلسه به تایین تاریخ انتشار ادامه‌ی ماجراجویی‌های الی و جول خلاصه نشده است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Spieltimes، طبق منبع داخلی استودیوی ناتی‌داگ، بعد از صحبت درباره‌ی The Last of Us Part 2، تمرکز جلسه بر روی یک آی‌پی کاملا جدید که توسط تیم ثانویه‌ی ناتی‌داگ در حال توسعه می‌باشد، گذاشته می‌شود. این بازی برای PS5 در دست ساخت می‌باشد و در حال حاضر، این پروژه با نام رمزی Stray’s cross شناخته می‌شود؛ البته این نام نهایی بازی نیست و به احتمال فراوان تغییر پیدا خواهد کرد.

این عنوان، یک اکشن ادونچر اول شخص با المان‌های استیم‌پانک می‌باشد. Stray’s cross دارای 2 پروتاگونیست می‌باشد، یک دانشمند سابق که حقیقتی بزرگ و مخفی‌شده را بین اسنادی محرمانه کشف می‌کند و دیگری یک مجرم تحت تعقیب است که به اشتباه برای محافظت از دوستش در یک تیراندازی با پلیس، دستگیر می‌شود.

داستان اصلی بازی بر روی نزاعی مخفی که برای قرن‌هاست در جریان می‌باشد، تمرکز می‌کند و اینکه چگونه این درگیری منجر به نابودی جامعه‌ی انسانی می‌شود. احتمالا 2 شخصیت اصلی بازی در نقطه‌ای یکدیگر را ملاقات کرده و پس از آن با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

لازم به ذکر می‌باشد که تمامی این‌ها در حد شایعه می‌باشد، اما استودیوی ناتی‌داگ قبلا اعلام کرده بود که به اسخت عنوانی اول شخص علاقه‌مند است. جدیدترین بازی آن‌ها The Last of Us Part 2 می باشد که برای PS4 در دست توسعه است.

منبع متن: pardisgame