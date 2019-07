به گزارش پردیس گیم و به نقل از Comicbook، شرکت Bethesda و استودیوی id Software به مناسبت 25 سالگی سری DOOM، عناوین DOOM ،DOOM 2 و DOOM 3 را برای کنسول Nintendo Switch در روز جاری منتشر کردند. دو بازی اول شامل حالت 4 نفره لوکال بخش چندنفره Deathmatch و حالت لوکال 4 نفره Co-Op می‌شوند. به‌نظر می‌رسد این بازی‌ها قرار بود امروز در QuakeCon مورد تایید قرار بگیرند اما ظاهرا از قبل آن منتشر شدند.

DOOM اولین بار در سال 1993 منتشر شد و به عنوان یکی از مهم‌ترین بازی‌های تاریخ شناخته می‌شود. همان‌طور که بالاتر گفته شد، نسخه Nintedo Switch شامل حالت لوکال 4 نفره Deathmatch و Co-Op شده و دارای گسترش‌دهنده Episode IV: Thy Flesh Consumed و 9 ماموریت اضافه است.

به علاوه، DOOM 2 هم ضمن داشتن حالت لوکال Deathmatch و Co-Op، شامل The Master Levels و 20 مرحله ساخته شده توسط طرفداران می‌شود. همچنین بسته‌های Resurrection of Evil و The Lost missions در DOOM 3 وجود دارند.

به‌روزرسانی: بعد از نوشتن این خبر، مطلع شدیم که هر 3 بازی برای PS4 و Xbox One هم منتشر می‌شوند. دو بازی اول 4.99 دلار و بازی سوم 9.99 دلار هستند.

