در طول یک سال گذشته، گزارش‌های متعددی در مورد شرایط سخت و ساعات کاری زیاد توسعه‌دهندگان در ساخت عناوین AAA منتشر شده است. این گزارش‌ها، اغلب مربوط به شرکت‌های راک‌استار گیمز (Rockstar Games)، اپیک گیمز (Epic Games) و بایوور (Bioware) بوده‌اند. حال به تازگی، گزارش‌هایی مبنی بر شرایط سخت کاری در استودیوی ناتی‌داگ منتشر شده […]

در طول یک سال گذشته، گزارش‌های متعددی در مورد شرایط سخت و ساعات کاری زیاد توسعه‌دهندگان در ساخت عناوین AAA منتشر شده است. این گزارش‌ها، اغلب مربوط به شرکت‌های راک‌استار گیمز (Rockstar Games)، اپیک گیمز (Epic Games) و بایوور (Bioware) بوده‌اند. حال به تازگی، گزارش‌هایی مبنی بر شرایط سخت کاری در استودیوی ناتی‌داگ منتشر شده است. برخی از اعضای سابق و پیمان‌کاران این استودیو در گفتگو با وب‌سایت COGConnect، در مورد شرایط کارشان توضیحاتی را ارائه داده‌اند.

پیش از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر شرایط سخت کاری در توسعه‌ی بازی Uncharted 4: A Thief’s End منتشر بود. اما در گزارش جدید، جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه شده است. یکی از توسعه‌دهندگان در استودیوی ناتی‌داگ در مورد اینکه در استودیو یک فرهنگ تلاش برای کمال رساندن یک اثر وجود دارد که این موضوع با توجه به تاریخچه‌ی ساخت بازی‌های خارق‌العاده‌ی این استودیو بوده است. در عین حال، توسعه‌دهنده‌ی دیگری می‌گوید ساعات کار طولانی هرگز یک دستور از سوی مدیریت استودیو نبوده و ناتی‌داگ یک مکان منحصر به فرد است که در آن ساعات کار طولانی و سخت‌کوشی بخشی از این فرهنگ این استودیو بوده است.

با این حال، توسعه‌دهندگان دیگر تصویر دیگری از استودیوی ناتی‌داگ نشان دادند. یک نفر از آن‌ها در این مورد گفت:

وی ادامه داد:

همچنین منبع به این نکته اشاره کرد که طی ماه‌های آخر توسعه‌ی پروژه، ساعات کاری سازندگان به ۶۰ الی ۷۰ ساعت در هفته افزایش پیدا کرد، در حالی که بسیاری از مردم می‌دانند که حتی بیشتر از آن کار کرده‌اند.

یکی دیگر از توسعه‌دهندگان اظهار داشت:

همچنین این توسعه‌دهنده اشاره کرد که آن‌ها برای کامل نشدن یک کار ۱۴ ساعته و از دست دادن یک شیفت، مجازات شده‌اند. هنگامی که آن‌ها برای این موضوع با اداره‌ی منابع انسانی شرکت سونی (Sony) تماس گرفتند، آن‌ها به سادگی گفتند که شما می‌توانید از روش کاری ناتی‌داگ برای انجام کارها استفاده کنید. منابع متعددی نیز در مورد اختلاف بخش پرسش و پاسخ (QA) ناتی‌داگ با دیگر بخش‌ها صحبت کرده‌اند. به عنوان مثال، ساعات کاری اجباری یک دستور برای همه‌ی کسانی بود که برروی تضمین کیفیت پروژه کار می‌کردند.

یک کارمند سابق از استودیوی ناتی‌داگ در این مورد گفت:

آن‌ها ادامه دادند:

منبع دیگری می‌گوید:

در طول زمان ساعات کاری زیاد، که تا چند ماه طول کشید، ما به طور میانگین ۶۰ الی ۸۰ ساعت در هفته کار می‌کردیم. من یادم می‌آید که ساعات کاری در هفته‌ی آخر ساخت بازی The Last of Us، به ۱۰۰ ساعت رسید.