برخی از واکنش‌های آنلاین به فروشگاه Epic Games و انحصاری‌های بی‌پایان آن شاید تا حدی ظالمانه باشند اما نمی‌توان انکار کرد که فروشگاه Epic در مقایسه با استیم و سایر رقبا، بسیار خالی از ویژگی‌ و امکانات است. اگر Epic می‌خواهد به استیم برسد، باید کار بهتری در ارائه ویژگی‌ها و امکانات به بازیکنان انجام دهد. اکنون به‌نظر می‌رسد Epic بالاخره یکی از سطحی‌ترین ویژگی‌ها را اضافه می‌کند: ذخیره‌های ابری.

بازی‌های Moonlighter و The War of Mine عناوین رایگان این ماه Epic بودند و به‌نظر هردوی آن‌ها از این ویژگی استفاده می‌کنند اما آیا ذخیره ابری برای همه بازی‌های فروشگاه Epic در دسترس است؟ به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، کاربری در توئیتر از تیم سوئیتی راجع به موقعیت فعلی ذخیره‌های ابری پرسید و او در پاسخ گفت این ویژگی برای شروع فقط در چند بازی فعال خواهد بود (احتمالا فعلا فقط Moonlighter و The War of Mine).

Epic Games پیش از این در ماه مارس، برنامه‌های خود برای بهبود فروشگاهش را منتشر کرده بود و طبق آن، ذخیره‌های ابری باید در خرداد ماه اضافه می‌شدند پس همین حالا هم از برنامه عقب افتاده‌اند. امیدواریم طولی نکشد که این ویژگی به‌زودی گسترده‌تر شود چون امکان بکاپ‌گیری فایل‌های ذخیره، باید از ابتدا در دسترس باشد.

منبع متن: pardisgame