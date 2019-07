به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، پس از منتشر شدن خبرهایی درمورد Doom Eternal طی مراسم Quakecon، استودیوی Bethesda ویدئویی به اشتراک گذاشته که یک سری ویژگی‌های جدید که به وسیله آخرین آپدیت به بازی اضافه شده‌اند را نمایش می‌دهد.

اولین مورد تازه‌ای که در این تریلر متوجه می‌شویم اضافه شدن حالت new game plus است که به بازیکن اجازه می‌دهد تمام سلاح‌ها، آپگریدها، وسایل نقلیه و توانایی‌های خود را از ابتدای بازی در اختیار داشته باشد. علاوه بر این، به اضای هر باری که بخش داستانی بازی را به اتمام می‌رسانید، Prestige badgeهای بیشتری دریافت می‌کنید. برای افرادی که علاقه دارند با درجه سختی دشوارتری مهارت‌های خود را آزمایش کنند حالت Ultra Nightmare در نظر گرفته شده. برای بازیکنانی که حتی بیشتر از این به دنبال به چالش کشیده شدن هستند حالت Ironman اضافه شده که در آن فرد فقط یکبار فرصت مردن دارد.

جدا از حالت‌های جدید، اسکین‌ها و چیت‌های تازه‌ای نظیر dash ragdoll و super knockback، کات‌سین‌های قابل اسکیپ و یک بسته‌ی صوتی که شامل صدای BJ Blaskowicz از سری Wolfenstein می‌شود نیز در تریلر به نمایش در آمده. در اواخر سال میلادی جاری، Rage 2 بسته گسترش دهنده‌ای به نام Rise of the Ghosts دریافت می‌کند که شامل محتویات داستانی جدید، دشمنان تازه، چیت‌های بیشتر و وسایل نقلیه اضافی می‌شود. با توجه به این مقدار از محتویات جدید که قرار است به بازی اضافه شوند، به نظر بهترین زمان برای تجربه‌ی Rage 2 همین حالاست.

طی اخباری دیگر درمورد Bethesda عناوین Doom ،Fallout 4 و Wolfenstein: The New Order به سرویس PlayStation Now اضافه شدند. و در نهایت، جالب است بدانید، سه نسخه‌ی اول سری بازی‌های Doom امروز برای کنسول‌های PS4 ،Xbox One و Switch منتشر می‌شوند.

Rage 2 هم‌اکنون برای PlayStation 4 ،Xbox One و PC در دسترس است.

