با وجود اینکه بازی «دایینگ لایت۲» (Dying Light 2) در بهار سال جاری عرضه می‌شود، اما گویا کماکان استودیو‌ی Techland کارش با نسخه‌ی اول تمام نشده است. طراح اصلی این استودیو، «تیمون اسمکتالا» (Tymon Smektala) بیان کرده است که تیم کوچکی از اعضای استودیو تکلند در حال کار کردن روی بسته‌‌الحاقی جدید بازی دایینگ لایت هستند.

همچنین «تیمون اسمکتالا» به این نکته اشاره کرد که آن‌ها در استودیو‌ی تکلند طی ۱۲ ماه، ۱۰ بسته‌الحاقی برای نسخه اول بازی دایینگ لایت منتشر کردند، آن‌ها قبل از مراسم E3 2019 با هم به این نتیجه رسیدند که بهتر است محتوای دیگری را نیز برای نسخه اول بازی دایینگ لایت منتشر کنند، در نتیجه تیم کوچکی را برای ساختن جدید‌ترین بسته‌الحاقی این بازی در نظر گرفتند.

تیمون اسمکتالا همچنین درباره این موضوع گفته است که: «ما به دو دلیل برای بازی دایینگ لایت محتوای زیادی را عرضه کردیم، دلیل اول این است که ما شدیدا برای طرفداران این سری احترام قائلیم و می‌دانیم که مهم‌ترین بخش طرفداران دایینگ لایت ۲ را نیز همان طرفداران نسخه اول تشکیل می‌دهند و دلیل دوم این است که ما با انتشار محتوا‌های متنوع و جدید توانستیم خلاقیت خود را برای پروژه‌های بعدی بسیار بالا ببریم، زیرا ساختن این بسته‌های الحاقی به ما اجازه می‌داد تا ایده‌‌هایی را که نسبت به آن‌ها زیاد اطمینان نداریم، امتحان کنیم. به طور مثال ایده‌‌هایی را که برای نسخه‌ی دوم در نظر داشتیم، ابتدا در بسته‌های الحاقی گوشه‌ای از آن‌ها را امتحان می‌کردیم تا از نتیجه‌ی کارمان به اطمینان برسیم و به نظرم الان به خوبی می‌دانیم که چه چیز‌هایی برای مخاطبان جذاب هستند و چه چیز‌هایی نیستند.»

یکی از نکات مهم در این قضیه این است که هرچه محتوای بیشتری برای بازی دایینگ لایت عرضه شد، فروش آن نیز بالاتر رفت، مثلا فروش این بازی در سال ۲۰۱۸ بیش‌تر از فروش آن در سال ۲۰۱۷ است و همچنین فروش آن در سال ۲۰۱۷ نیز نسبت به سال ۲۰۱۶ بیش‌تر است. پس با اختصاص دادن یک تیم کوچک به ساختن بسته‌های الحاقی، استودیو تکلند توانسته است، فروش بازی دایینگ لایت را به حد بسیار مناسبی برساند.

بازی دایینگ لایت در سال ۲۰۱۵ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه شد، بازی دایینگ لایت ۲ نیز در بهار ۲۰۲۰ برای همین پلتفرم‌ها عرضه می‌شود.

منبع متن: digikala