نینتندو به تازگی با مشکلی جدید روبرو شده است؛ مسئله «انحراف» (Drift) جوی‌کان‌ها – یا به اصطلاح قدیمی‌ترها، مشکل «کشیدن» دسته‌ها. در واقع مسئله این است که دسته‌های آنالوگ روی کنترلرهای جداشونده کنسول سوییچ – که «جوی‌کان» نامیده می‌شود – خود به خود به سمتی حرکت می‌کنند. این مشکل در چند وقت اخیر چنان همه‌گیر شده – مطابق برخی تخمین‌ها حدود ۲۵ درصد جوی‌کان‌ها از این مشکل رنج می‌برند – که نینتندو را مجبور به موضع گیری کرده است.

با توجه به عنوانی از ساب‌ردیت نینتندو سوییچ که به این مشکل اختصاص دارد – و بیش از ۲۸ هزار رای مثبت گرفته است – و خصوصا پس از مطرح شدن یک دعوی حقوقی در این مورد و احتمال باز شدن پای نینتندو به دادگاه، این شرکت از این پس برای تعمیر دسته‌های معیوب، هزینه‌ای از خریداران طلب نخواهد کرد، و علاوه بر آن، پول کسانی را که پیش از این هزینه تعمیر را پرداخت نموده‌اند، پس می‌دهد. یک نامه درون شرکتی ظاهرا به کارمندان بخش‌های مربوطه چنین ابلاغ کرده است:

«جهت تعمیر دسته‌های معیوب، دیگر لازم نیست که مشتریان مدرکی برای اثبات خرید آنها فراهم کنند. علاوه بر آن، داشتن گارانتی هم برای این منظور لازم نیست. اگر مصرف کننده‌ای درخواست بازگشت هزینه تعمیر جوی‌کان خود را داشت [..] پس از کسب اطمینان از صحت ادعای تعمیر، درخواست بازگشت هزینه را صادر نمایید.»

علاوه بر آن، نینتندو طی بیانه‌ای چنین گفته است:

«در نینتندو، ما بواسطه تولید محصولات باکیفیت و بهبود مداوم آنها، بخود افتخار می‌کنیم. در عین حال، ما از اخبار اخیر در مورد بعضی کنترلرهای جوی‌کان – که به درستی به فرامین واکنش نشان نمی‌دهند – باخبریم. ما همواره خواهان آنیم که مشتریانمان اوقات خوشی را با نینتندو سوییچ بگذرانند، و اگر چیزی خدشه‌ای به این هدف وارد کند، ما از ایشان دعوت می‌کنیم که به سایت http://support.nintendo.com رجوع نمایند، تا از کمک ما بهره‌مند گردند.»

مطابق برخی نامه‌های درون سازمانی، به کارمندان بخش پیشتیبانی توصیه شده است که صاحبان سوییچ‌های مشکل‌دار را برای رفع این مشکل خاص گام به گام راهنمایی نمایند، و اگر مشکل از این طریق حل نشد، یک پروسه تعمیر «بدون هزینه» را برای ایشان به راه اندازند. مهمتر از همه اینکه، نینتندو جهت تعمیر جوی‌کان‌های معیوب، دیگر به دنبال مدرک خرید و یا تاییدیه گارانتی نخواهد بود.

با این حساب، به نظر می‌رسد که اگر کسی سابق بر این برای تعمیر جوی‌کان خود هزینه کرده باشد – که اغلب گزارشات از طرف کسانیکه چنین خدماتی دریافت داشته‌اند حاکی از هزینه ۴۰ دلاری این تعمیرات بوده است – می‌توانند پول خود را پس بگیرند.

اما بخش دیگری از این مدارک درون سازمانی حول پاسخ‌های مقتضی می‌گردد که احتمالا عموم مراجعه کنندگان از کارمندان بخش پشتیبانی سوییچ بپرسند؛ اول اینکه آیا این مشکل «انحراف» در کنسول جدید سوییچ لایت هم ظاهر خواهد شد؟ که پاسخ آن عبارتست از : «ما انتظار داریم که سخت‌افزارمان مطابق طراحی‌ها عمل نماید»، و دیگر اینکه مسئله دادگاه به کجا کشیده است؟ با این پاسخ که: «ما در این باب چیزی برای اعلان نداریم.»

با اینحال، در هیچ قسمتی از این مدارک و نامه‌ها نینتندو وجود گسترده این ایرادات را تایید نکرده است، و تنها چیزی که در این باب ذکر شده عبارتست از این جمله که آنها از «گزارشات اخیر» آگاهند، و به دلیل توجهی که این مسئله خاص برانگیخته است، شرکت انتظار دارد که افراد بیشتری این موضوع را با نینتندو مطرح کنند. چنانکه در نامه‌ها آمده است «ما قصد داریم به سرعت این سوالات را بررسی نماییم تا لبخند را به صورت مشتریانمان بازگردانیم.»

البته که این پاسخ کلی و نصفه نیمه نینتندو چندان عجیب نمی‌نماید، و همان واکنش استاندارد شرکت‌هاست؛ خصوصا در فضایی که بواسطه طرح دعوی حقوقی ایجاد شده است. به یاد آورید که چندین سال طول کشید تا مایکروسافت مشکل جدی‌تر «حلقه قرمز مرگ» را – که باعث از کار افتادن درصد قابل توجهی از کنسول‌های ایکس‌باکس ۳۶۰ شد – تایید کند.

در کل، می‌توان گفت که نینتندو سوییچ قطعه سخت افزاری معرکه‌ایست، با اینحال، و به شکل قابل درکی، مردم نگران ادامه‌دار بودن این مشکل هستند، خصوصا به این دلیل که کنسول سوییچ لایت به زودی وارد بازار خواهد شد، و کنترلرهای این کنسول دستی جداشدنی نیست، و با این حساب قضیه با تعمیر دسته‌ها و یا خرید دسته‌های جدید فصیله پیدا نخواهد کرد.

در نهایت، با توجه به تعداد زیاد افرادی که با این مشکل برخورد کرده‌اند، و با توجه به ۳۵ میلیون واحدی که از این کنسول هیبریدی فروخته شده است، به نظر نمی‌رسد که این مشکل به این زودی‌ها بر طرف شود.

