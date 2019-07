نقدها و نمرات ‌Wolfenstein: Youngblood منتشر شدند

جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های ولفنشتاین امروز رسما عرضه می‌شود و در همین راستا، نقدها و نمرات بازی منتشر شده‌اند. این طور که به نظر می‌رسد، بازی Wolfenstein: Youngblood در عین اینکه لذت بخش و سرگرم کننده است، در مقایسه با قسمت‌های قبلی این مجموعه بازی‌ها کم می‌آورد؛ طوری که منتقدان کمی به بازی ایراد گرفته‌اند.

از نظر روند، بازی Wolfenstein: Youngblood کمی با دو قسمت گذشته‌ی این مجموعه یعنی The New Order و The New Colossus فرق می‌کند. بازی هنوز هم یک اکشن اول شخص پر زد و خورد است که در آن یکی پس از دیگری، نیروهای نازی را قلع و قمع می‌کنید، ولی این بار به جای یک روند خطی، با آزادی عمل بیشتری روبرو شده‌ایم.

بازی مشخصا در انجام مراحل آزادی عمل زیادی به مخاطب می‌دهد و مراحل از نظر ساختار، بی‌شباهت به بازی‌های سرافکنده یا همان Dishonored نیستند. البته بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که استودیوی سازنده‌ی بازی‌های Dishonored یعنی Arkane به ساخت بازی Wolfenstein: Youngblood کمک کرده است.

بازی‌های سری جدید ولفنشتاین تمرکز زیادی روی قصه گویی داشته‌اند و Youngblood هم از این قضیه مستثنا نیست؛ طوری که یک قصه‌ی اکشن طبق گفته‌ی منتقدان در بازی هنوز هم پیدا می‌شود، ولی نه به اندازه‌ی بازی‌های قبلی. این قصه را می‌توان هم‌چنین به صورت آنلاین و دو نفره تجربه کرد.

منتقدان گفته‌اند که بازی به اندازه‌ی دو قسمت قبلی ولفنشتاین میان پرده‌ی خوب ندارد، ولی باید به این موضوع هم اشاره کنیم که بازی Wolfenstein: Youngblood با قیمتی نصف دیگر بازی‌ها عرضه می‌شود و یک بازی ۳۰ دلاری است.

در ادامه تعدادی از نقدهای بازی را به صورت خلاصه برای‌تان قرار داده‌ایم.

Game Informer: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

«بازی Youngblood یک قصه‌ی فرعی تعریف می‌کند و هم‌چنین تلاش کرده است تا در مقایسه با قسمت‌های قبلی متفاوت باشد. مبارزات ساده‌تر شده‌اند، مجموعه‌ای از مهارت‌ها دارید که آن‌ها را آنلایک می‌کنید، امکان شخصی‌سازی ظاهری در بازی وجود دارد و بازی حتی عناصر آنلاینی را هم در خود قرار داده و چیزهایی مثل چالش‌های روزانه دارد. این تغییرات، بازی را به یک اکشن اول شخص دو نفره‌ی بسیار خوب تبدیل کرده‌اند که در آن به سرگرم کننده‌ترین حالت ممکن جمجمه‌ی نازی‌ها را خرد می‌کنید. تنوع ابزارهایی که بازی مقابل‌تان می‌گذارد هر مبارزه را تازه و جدید می‌کند و این موضوع تا پایان بازی هم حفظ می‌شود. البته از وسط تا پایان بازی، من و همکارم به قدر مسخره‌ای قوی بودیم که موج پس از موج دشمنان را نابود می‌کردیم، ولی مبارزات همیشه هم ساده و بدون چالش نیستند.»

PC Gamer: نمره‌ی ۷۹ از ۱۰۰

«تمام جذابیت‌های بصری و سلاح‌های عالی و محیط‌های زیبای بازی به کنار، بازی Youngblood حول یک سیستم طراحی شده است که می‌خواهد توجه شما را از بازی بگیرد و زمان آن را طولانی‌تر کند؛ طوری که بازی می‌خواهد با تراز گرفتن و ارتقای یک مهارت یا سلاح، هیجان بیشتری کسب کنید، ولی هیچ کدام از این‌ها استایل بازی کردن من را تغییر نداند. بازی Youngblood جریانی که بازی‌های بزرگی مثل دستینی و دیویژن راه انداخته‌اند، مثل چالش‌های هفنگی و روزانه را هم امتحان کرده است و که کمی به مذاق من خوش نمی‌آید و شبیه به آن بازی‌هاست. بازی حتی پس از پایان داستان تمام نمی‌شود و مراحلی دارد که برای انجام نیاز به ارتقای بیشتر مهارت‌ها و سلاح‌ها را دارد. همه‌ی این‌ها برای کسانی که می‌خواهند به اندازه‌ی پولی که پرداخت کرده‌اند، زمان بیشتری بازی کنند، خوب است، ولی من پس از پایان داستان دیگر دوست نداشتم به بازی کردن ادامه دهم.»

IGN: نمره‌ی ۶.۵ از ۱۰

«مراحل و دشمنان بازی Wolfenstein: Youngblood برای مخفی‌کاری طراحی نشده‌اند و زمانی که سعی کردم با توجه به تجربه‌ام از بازی‌های قبلی، اینگونه بازی کنم، معمولا همه چیز خراب شد. به جای آن، یک قابلیت به شما داده می‌شود که در واقع یک چسب زخم است؛ قابلیتی که شما را مخفی می‌کند و همان اول که شخصیت‌تان را می‌سازید، یکی از دو قابلیت انتخابی شماست. حتی اگر قابلیت دیگر را انتخاب کنید، طولی نمی‌کشد که می‌توانید قابلیت مخفی شدن را هم آنلاک کنید. حتی قبل از اینکه این قدرت را ارتقا دهید، می‌توانید به سادگی دور یک دشمن بگردید و او را از پای در آورید. بازی Wolfenstein: Youngblood یک تیراندازی اول شخص دو نفره‌ی قابل قبول است، که اکشن لذت بخش و داستان و شخصیت‌های غافلگیرکننده‌ی بازی‌های قبلی را ندارد.»

GameSpot: نمره‌ی ۸ از ۱۰

«بازی Wolfenstein: Youngblood همان اکشن بسیار خوب این مجموعه و لذت شلیک کردن لیزر در صورت یک دشمن نازی را در خود دارد و این اجازه را هم به شما می‌دهد تا به همراه یک بازی‌کننده‌ی دیگر این لذت را تجربه کنید. بازی ایده‌های جدیدی را معرفی می‌کند که بیشتر اوقات جواب می‌دهند، ولی عناصر جدید نقش‌آفرینی و طراحی مراحل بازی هستند که بسیار خوب درآمده‌اند. بازی همچنین این موضوع را مطرح می‌کند که بریدن سر یک رژیم بزرگ، به معنای پایان آن نیست و مبارزه به نسل بعد هم ادامه دارد. دوقلوهای بلاسکوویچ آن‌قدر خوب هستند که دل‌تان بخواهد داستان‌های بیشتری از آن‌ها و دیگر شخصیت‌های بازی ببینید. بازی Youngblood کوتاه است، ولی حسابی لذت بخش.»

بازی Wolfenstein: Youngblood روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، کامپیوتر، پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ عرضه شده است.

می‌توانید در ادامه تمام نمراتی که بازی داده شده است را ببینید.

IGN Spain: نمره‌ی ۸.۶ از ۱۰

Game Informer: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

PlayStation Universe: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

GameSpot: نمره‌ی ۸ از ۱۰

Guardian: نمره‌ی ۴ از ۵

PCGamesN: نمره‌ی ۸ از ۱۰

PC Gamer: نمره‌ی ۷۹ از ۱۰۰

GamePro: نمره‌ی ۷۷ از ۱۰۰

Metro: نمره‌ی ۷ از ۱۰

Digital Trends: نمره‌ی ۳.۵ از ۵

IGN: نمره‌ی ۶.۵ از ۵

Destructoid: نمره‌ی ۶ از ۱۰

Attack of the Fanboy: نمره‌ی ۶ از ۱۰

The post نقدها و نمرات ‌Wolfenstein: Youngblood منتشر شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala