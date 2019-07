نقدها و نمرات Fire Emblem: Three Houses منتشر شدند

عرضه‌ی بازی‌های خوب تابستانی نینتندو ادامه دارند. جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های Fire Emblem امروز رسما برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شده است و منتقدان هم نقدها و نمراتشان نسبت به این بازی را منتشر کرده‌اند. طبق گفته‌ی منتقدان، بازی Fire Emblem: Three Houses در عین حفظ پایه‌های این مجموعه، به خوبی آن را پیشرفت می‌دهد و سیستم‌های جدید و تازه‌ای را به این سبک بازی‌ها معرفی می‌کند.

بازی Fire Emblem: Three Houses در یک مدرسه‌ی بزرگ و هاگوارتز-مانند اتفاق می‌دهد؛ مدرسه‌ای که سه گروه مختلف دارد و بازی‌کننده‌ها هم به عنوان یک معلم، از همان ابتدای بازی تصمیم می‌گیرند تا وارد یک گروه شوند. در واقع این سه گروه، سه کمپین مختلف بازی هستند. مبارزات همیشگی بازی‌های Fire Emblem هم در این شماره تغییراتی کرده‌اند؛ طوری که هنوز مبارزات تاکتیکی استراتژی بازی سر جای خود است، ولی سیستم مثلثی و سه نوع ضربه‌ای که در مبارزات وجود داشت، دیگر در Three Houses پیدا نمی‌شود و این موضوع، از سوی منتقدان به عنوان یک قدم مثبت در پیشرفت روند بازی این مجموعه مطرح شده است.

تمرین دانش‌آموزان و برگزاری کلاس‌های مختلف برای آن‌ها هم به عنوان یکی از بخش‌های جذاب و اعتیادآور بازی معرفی شده است. منتقدان می‌گویند که مدیریت دانش‌آموزان یا در واقع همان مبارزان، عمق مبارزات استراتژی بازی را از قبل هم بیشتر می‌کند، چون اساسا در بازی هر رفتاری حتی بیرون مبارزه و در مدرسه، روی عملکرد افراد داخل مبارزه تاثیر می‌گذارد.

در ادامه تعدادی از نقدهای بازی را به صورت خلاصه برای‌تان قرار داده‌ایم.

GameSpot: نمره‌ی ۹ از ۱۰

«استاد شدن در آموزش و تدریس به عنوان یک معلم، عملکرد شما را در مبارزات هم بهتر می‌کند؛ طوری که در مبارزات همه چیز حساب شده و همکاری و کار گروهی بخش مهمی از آن است. بهبود روابط بین شخصیت‌ها بین مبارزات نهایتا شما را به آن‌ها نزدیک‌تر می‌کند و باعث می‌شود تا بخواهند زمان بیشتری را برای یادگیری در کلاس صرف کنند. هر بخشی از بازی در چرخه‌ای جای گرفته است که به خوبی به شما پاداش می‌دهد و کاری می‌کند که غرق یک تجربه‌ی بزرگ شوید. وقتی بازی را تمام کرده بودم، تنها یک فکر در ذهنم بود: اینکه دوباره بازی را شروع کنم. ذهنم درگیر سوال‌های پاسخ داده نشده‌ی بازی بود و می‌خواستم اشتباهاتی که انجام داده بودم را جبران کنم.»

IGN: نمره‌ی ۹.۵ از ۱۰

بازی Fire Emblem: Three Houses به بهترین شکل ممکن قصه‌ای بسیار بزرگ از سرزمینی در جنگ تعریف می‌کند؛ سرزمینی که رهبران قدرتمندی کنترل آن را برعهده دارند و هیچ طرف هم تمام پاسخ‌ها را در اختیار ندارد. مبارزات هیجان‌انگیز بازی به لطف عناصر استراتژی جدید و تنوع زیاد سربازانی که به جنگ می‌فرستید، جذاب‌تر شده است. ایده‌ی جدید بازی برای برقرار رابطه با نیروهای خود و فعالیت‌های بسیار زیادی که می‌توان در بازی انجام داد، به راحتی می‌توان بازی را چند بار تجربه کرد.»

Game Informer: نمره‌ی ۹.۵ از ۱۰

«بازی بسیار بلند پرواز است و در مقایسه با قسمت‌های قبلی این مجموعه، ایده‌های بسیار بیشتری را معرفی می‌کند. چگونگی گره خوردن نقش شما به عنوان یک معلم با گیم‌پلی و داستان بازی، شگفت‌انگیز است. تا به امروز به این مقدار شخصیت‌های یک بازی Fire Emblem برایم مهم نبوده است و شاید این بهترین تعریفی است که می‌توانم برای بازی داشته باشم. بازی Fire Emblem: Three Houses رمز و رازهای زیادی دارد که به دنبال کشف آن‌ها باشید و رابطه‌هایی که در طول بازی می‌سازید، به خوبی نتیجه می‌دهند و به اتفاقات جالبی منتهی می‌شوند. اینکه پس از بازی کردن یک کمپین در ۵۵ ساعت باز هم می‌خواستم کمپین دیگری شروع کنم، خودم را غافلگیر کرده بود. انتظار تغییر هر تجربه را به این میزان هم نداشتم.»

USgamer: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

«بازی Fire Emblem: Three Houses با محیط مدرسه‌ای خود، شخصی‌سازی عمیق کاراکتر و چند کمپین داستانی طولانی، قدرت‌های سوییچ را به تصویر می‌کشد. با اینکه بازی کمی سرعتش در نیمه‌ی دوم کم می‌شود، ولی به خوبی توانسته است فرمول همیشگی بازی‌های Fire Emblem را از ابتدا و به بهترین شکل ممکن دوباره تعریف کند. بازگشت این مجموعه پس از یک دهه به یک کنسول خانگی با موفقیتی بزرگ همراه شده است.»

بازی Fire Emblem: Three Houses امروز رسما به صورت انحصاری روی کنسول نینتندو سوییچ عرضه شد.

