GTA V تمام نشدنی | جدول فروش هفتگی EMEAA

بازی Grand Theft Auto V برای دومین هفته‌ی پیاپی توانست پرفروش‌ترین بازی قاره‌های اروپا، آسیا، آفریقا و البته خاورمیانه شود! با گیمفا و جدول فروش تقریبا جهانی این هفته همراه باشید.

قطعا زمانی که بخواهیم از تاریخ‌سازان صنعت بازی‌های ویدئویی صحبت کنیم، نام‌های زیادی به ذهن ما می‌رسد. می‌توان با سری Doom شروع کرد و سبک شوتر اول شخص را شناخت. مجموعه‌ی Bioshock را به یاد آورد و قدرت داستان‌سرایی را در ذهن مرور کرد. The Elder Scroll V را نام ببریم و وسعت یک بازی و اوج کیفیت محتویات را مشاهده می‌کنیم. The Last of Us را ذکر کنیم و قدرت احساسی که به بازی تزریق شده است را حس کنیم. اما یک بازی کاملا خاص است، بیایید Grand Theft Auto V را نام ببریم. چه چیزی به ذهن می‌رسد؟ سیستم تیراندازی زیبا، داستان قدرتمند، محتویات زیاد و جالب و از همه گذشته، فروش! بله! بازی Grand Theft Auto V نقاط مثبت زیادی داشت ولی اولین چیزی که با آوردن نام این بازی به ذهن می‌رسد، فروش فوق‌العاده‌ای است که احتمالا شرکت سازنده نیز انتظار آن را نداشت.

برای دومین هفته‌ی پیاپی، بازی Grand Theft Auto V توانست که در مجموع فروش فیزیکی و دیجیتالی، پرفروش‌ترین بازی قاره‌های اروپا، آسیا، آفریقا و منطقه‌ی خاور میانه باشد. اقرار کنیم که تقریبا می‌توان ادعا کرد که اگر به صورت جهانی نیز این جدول تشکیل شود، دوباره بازی Grand Theft Auto V در رتبه‌ی اول قرار دارد.

قدرت عناوین نوستالژی نیز بر هیچ کس پوشیده نیست و مورد دور از انتظاری نیست که Crash Team Racing: Nitro-Fueled دوباره در رتبه‌ی دوم قرار دارد. البته باید اقرار کرد که در میان بازی‌های نوستالژی و قدیمی، این عنوان نسبتا از محبوبیت بالاتری برخوردار بود.

اگر بخواهیم تنها فروش فیزیکی را در نظر بگیریم، بازی Super Mario Maker 2 پرفروش‌ترین بازی جدول این هفته محسوب می‌شود، ولی زمانی بازی راک‌استار ورق را برمی‌گرداند که بحث فروش دیجیتالی به میان می‌آید. با این حساب، اینطور برداشت می‌شود که در حیطه‌ی فروش دیجیتالی نیز فعلا رقیب قدرتمندی برای مایکل، فرانکلین و ترور وجود ندارد. به هر حال، بازی Super Mario Maker 2 توانست همانند هفته‌ی گذشته رتبه‌ی سوم را کسب کند و مقام خود را در رقابت با عناوین قدرتمند دیگر از دست ندهد.

تنها ورودی جدید به جدول، بازی Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order است که این هفته به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شد و در مجموع فروش دیجیتالی و فیزیکی، موفق به کسب مقام چهارم شد. استودیوی تیم نینجا (Team Ninja) با ساخت این بازی توانست باری دیگر قهرمانان مارول را دور یکدیگر جمع کند و عنوانی زیبا و قدرتمند را تحویل بازی‌بازان دهد. این بازی مدال درخشان دیگری بر گردن انحصاری‌های شرکت نینتندو محسوب می‌شود و امیدواریم که در آینده نیز این روند ادامه پیدا کند.

بازی FIFA 19 نیز همانند هفته‌ی پیش در جدول ۱۰ برتر قرار دارد، ولی خبری از ثبات رتبه و حفظ آن نیست. این بازی به رتبه‌ی هفتم که در هفته‌ی پیش داشت قناعت نکرد و این هفته توانست با دو پله پیشرفت، جایگاه پنجم را کسب کند.

بازی Assassin’s Creed Odyssey جزو عناوین منحصر به فرد این هفته بود و با صعودی شگفت‌انگیز روبرو شد. اولین تجربه‌ی شرکت سازنده‌ی این بازی برای ساخت یک بازی نقش‌آفرینی با چنین وسعت و محتویاتی، بسیار موفق ظاهر شد و حتی به تازگی شاهد بسته‌های الحاقی این بازی بودیم که آنان نیز تماما عالی عمل کردند و حسن ختامی بی‌نظیر برای این سری در نسل هشتم بودند. بازی Assassin’s Creed Odyssey هفته‌ی گذشته رتبه‌ی هجدهم را در اختیار داشت ولی این هفته توانست تا با ورود به لیست ۱۰ برتر، جایگاه ششم را کسب کند.

بازی Call of Duty: Black Ops 4 نیز شرایطی مشابه به بازی شرکت یوبی‌سافت دارد و این هفته دوباره به ۱۰ رتبه‌ی ابتدایی جدول وارد شده است. بازی Call of Duty: Black Ops 4 با صعودی ۴ پله‌ای روبرو شد و از رتبه‌ی یازدهم در هفته‌ی گذشته، به جایگاه هفتم در این هفته رسیده است.

ولی بازی F1 2019 همانند دو بازی قبلی خوش‌شانس نبود و عملکرد مناسبی نداشت. این بازی با پسرفت روبرو شد و از جایگاه چهارم در هفته‌ی گذشته، به رتبه‌ی هشتم در این هفته قناعت کرد.

بازی Red Dead Redemption 2 نیز با ۳ پله پیشرفت روبرو شد و این هفته در رتبه‌ی نهم قرار دارد. بازی Rainbow Six Siege نیز به عنوان دومین نماینده‌ی شرکت یوبی‌سافت، بر لب مرز لیست ۱۰ برتر قرار دارد و در تلاش است که هفته‌ی آینده، جایگاه ایمن‌تری برای خود مهیا کند.

در قسمت زیر می‌توانید لیست ۱۰ بازی پرفروش در قاره‌های مذکور را مشاهده کنید.

نام بازی رتبه‌ی این هفته رتبه‌ی هفته‌ی گذشته Grand Theft Auto V ۱ ۱ Crash Team Racing: Nitro-Fueled ۲ ۲ Super Mario Maker 2 ۳ ۳ Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order ۴ – FIFA 19 ۵ ۷ Assassin’s Creed Odyssey ۶ ۱۸ Call of Duty: Black Ops 4 ۷ ۱۱ F1 2019 ۸ ۴ Red Dead Redemption 2 ۹ ۱۲ Rainbow Six Siege ۱۰ ۶

نکته: فروش دیجیتالی در کشورهای استرالیا، بحرین، بلغارستان، لهستان، دانمارک، فرانسه، آلمان، انگلستان، یونان، هندوستان، ایتالیا، کویت، لبنان، عمان، پرتغال، قطر، روسیه، عربستان، آفریقا، اسپانیا، سوییس، ترکیه و اوکراین حساب شده است.

منبع متن: gamefa