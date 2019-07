آنطور که از شواهد پیداست، Ghost of Tsushima آخرین عنوان بزرگ انحصاری PS4 می‌باشد که در اواخر نسل هشتم و دیرتر از بازی The Last of Us Part 2 در دسترس قرار خواهد گرفت. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، استودیوی توسعه‌دهنده‌ی این بازی جهان باز سامورایی محور به دنبال استخدام فرد جدیدی برای تقویت تیم می‌باشد.

بر اساس آگهی شغلی جدیدی که بر روی وبسایت Glassdoor منتشر شده است، استودیوی ساکرپانچ به دنبال استخدام انیماتور ارشد گیم‌پلی می‌باشد. این آگهی شغلی اشاره می‌کند که ساکرپانچ به دنبال استخدام فردی می‌باشد که به آن‌ها کمک کند تا "طیف وسیعی از تجربیات شخصی جالب و قانع‌کننده را که یک سامورایی تنها در دوران ژاپن فئودال با آن‌ها مواجه می‌شود، خلق کنند."

فردی که برای این شفل انتخاب می‌شود، مسئول برخی موارد از جمله "انیمیشن‌های هماهنگ شده‌ی قابل باور با حرکات و اجراهای قانع‌کننده" است. پیش از این، خبرنگار معتبر صتعت گیم یعنی "جیسن شرایر" گفته بود که Ghost of Tsushima در نیمه‌ی اول سال 2020 منتشر خواهد شد. البته Sony هنوز هیچ تاریخ عرضه‌ای را برای این بازی مشخص نکرده و احتمال انتشار آن به صورت میان نسلی نیز بالاست.

منبع متن: pardisgame