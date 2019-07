طبق اخباری از که مراسم کوئک‌کان ۲۰۱۹ (QuakeCon) به گوش می‌رسد، سه نسخه ابتدایی بازی «دووم» (Doom) قرار است به ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، و نینتندو سوییچ بیاید. علاوه بر آن، دو نسخه ابتدایی این مجموعه تیراندازی اول شخص کلاسیک روی پلتفرم‌های اندروید و iOS منتشر خواهد شد.

مطابق آنچه که صبح جمعه از فروشگاه اینترنتیِ نینتندو در انگلستان به بیرون درز کرده است، بازی‌های دووم ۱ و ۲ هر کدام به قیمت ۵ دلار، و دووم ۳ با هزینه ۱۰ دلار منتشر خواهد شد. در همین حین، بتسدا اعلام کرده است که بعضی دیگر از بازی‌های این شرکت به سرویس استریم سونی (PS Now) اضافه خواهد شد. بازی‌هایی چون: Doom 2016، Wolfenstein: The New Order، و Fallout 4.

در وبسایت بتسدا در مورد این بازی‌ها چنین آمده است:

Doom

بازنشر بازی اصلی دووم (۱۹۹۳) به مناسبت سالگرد ۲۵ سالگی این بازی پیشرو که میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان با یک مجموعه اکشن سریع و پر هیجان هیولاکشی آشنا کرد.

بازنشر دووم ۱۹۹۳ مشتمل است بر:

بسته الحاقی Episode IV: Thy Flesh Consumed به همراه ۹ مرحله اضافی

حالت Deathmatch چهار نفره محلی

حالت Co-op چهار نفره محلی

Doom II

بازنشر بازی دووم ۲ به مناسبت سالگرد ۲۵ سالگی نسخه اصلی. دووم ۲ در ادامه بازی اصلی «سوپر شاتگان» را به بازی‌کنندگان معرفی می‌کند تا به کمک آن با هیولاهای خطرناکتری روبرو شوند، خصوصا غول آخر بازی معروف به The Icon of Sin.

بازنشر دووم ۲ مشتمل است بر:

۲۰ مرحله اضافی که توسط طرفداران و تحت نظارت توسعه دهندگان بازی ساخته شده است (Master Levels).

حالت Deathmatch چهار نفره محلی

حالت Co-op چهار نفره محلی

Doom 3

بازنشر بازی دووم ۳ به مناسبت سالگرد ۲۵ سالگی مجموعه دووم. این بازی برای اولین بار روی یک کنسول نینتندو منتشر می‌شود.

دووم ۳ که بازگویی داستان بازی اصلی است، یک بازی تحسین شده اکشن و ترسناک است که در آن بازی‌کنندگان قبل از ورود به مغاک و مبارزه با قوی‌ترین جنگجوی جهنم و پایان دادن به حمله شیاطین، باید راه خود را از یک ساختمان پر از هیولا باز کنند.

بازنشر دووم ۳ مشتمل است بر بسته‌های الحاقی Resurrection of Evil و The Lost Missions.

منبع: Gematsu

