بر اساس توضیحات جوردن مایکل لموس (Jordan Micheal Lemos)، نویسنده‌ی کنونی بازی Ghost of Tsushima در استودیوی ساکر پانچ (Sucker Punch)، ادامه‌ی بازی The Order 1886 در آینده‌ای نزدیک معرفی خواهد شد.

گزارشات و شایعات بی‌اساس بسیاری مبنی بر ساخته شدن ادامه‌ی بازی The Order 1886، از زمان انتشار آن تاکنون منتشر شده است. اما به تازگی در جریان پادکستی، جوردن لموس ضمن یادآوری خاطرات خود از زمان همکاری برروی توسعه‌ی بازی The Order 1886، از ساخته شدن ادامه‌ی آن نیز خبر داد. وی عقدیه دارد، توسعه‌ی ادامه‌ی بازی The Order 1886 از قبل آغاز شده و در حال آماده‌سازی است ولی به دلایلی از ارائه‌ی جزئیات بیشتری از این عنوان مورد انتظار، امتناع نمود.

این موضوع قابل درک است زیرا از زمان انتشار بازی The Order 1886 در سال ۲۰۱۵، استودیو ردی ات داون (Ready At Dawn) هیچ‌گونه عنوان بلندپروازانه‌ای به مانند آن را تاکنون منتشر نساخته است. همچنین، این عنوان دارای دنیایی بزرگ در عصر ویکتوریا و با جوی استیم‌پانکی (Steampunk) است که پتانسیل ساخته شدن ادامه‌ی آن را افزایش می‌دهد.

بازی The Order 1886 در حال حاضر به صورت انحصاری برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa