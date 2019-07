بازی Pillars of Eternity: Complete Edition در تاریخ هشتم آگوست و از طریق فروشگاه اینترنیتی نینتندو (Nintendo eShop) در دسترس دارندگان کنسول نینتندو سوییچ قرار خواهد گرفت. مطابق اعلان استودیوی آبسیدین (Obsidian) قیمت این بازی در حدود ۵۰ دلار تعیین شده است.

در سایت نینتندو در مورد این بازی چنین آمده است:

«بازی نقش آفرینی اصیل و پر افتخار استودیوی صاحب سبک آبسیدین، به زودی در دستان شما قرار خواهد گرفت.

«بازی نقش آفرینی Pillars of Eternity بلاخره به نینتندو سوییچ آمد! این بازی تحسین شده که توسط استادان بازیسازی در استودیوی آبسیدین ساخته شده است، تا امروز برنده بیش از دوجین جایزه در پلتفرم کامپیوترهای شخصی بوده است. حالا این جهان شگرف، با مبارزات تاکتیکی و داستان فراموش نشدنی‌اش را می‌توانید همه جا با خود داشته باشید. بازی Pillars of Eternity: Complete Edition همه محتوای اضافی بازی در نسخه کامپیوترهای شخصی را شامل می‌شود. بازی چنان بهینه‌سازی شده است که به خوبی توسط کنسول‌های دستی و یا در مقابل تلویزیون و با کنترلرهای استاندارد، قابل بازی باشد. به لطف به روز آوری‌های فکر شده برای رابط کاربری و کنترل‌های بازی، می‌توانید به سادگی بخش ساخت کاراکتر پرجزییات بازی، مبارزات همزمان و مدیریت گروهها را هدایت کنید. گروه خود را گرد هم آورید، به ماجراجویی سلام گویید، و سفر خود را آغاز کنید در دل سرزمینی سرشار از شگفتی، نوستالژی و هیجان، در بازی نقش آفرینیِ کلاسیک Pillars of Eternity از استودیوی آبسیدین!»

خصوصیات کلیدی بازی:

داستان و تصویرسازی‌های تحسین شده و جایزه برده بازی به همراه محتوای اضافی The White March: Parts I & II.

توانایی خلق کاراکترهای پیچیده با نژادها، کلاس‌ها، و پس‌زمینه‌های داستانی مختلف که روی داستان شخصی شما تاثیرگذار خواهد بود.

جهانی حماسی پر از همراهان دسیسه‌گر، فرقه‌های متعدد درون بازی، و محیطی جذاب برای جستجو.

حاوی همه به روز رسانی‌های مهم نسخه کامپیوترهای شخصی، از جمله هوش مصنوعی توسعه یافته و سطوح سختی جدید.

سیستم مبارزه همزمان کلاسیک و عمیق به همراه امکان متوقف کردن بازی، که جنگجوی درونتان را بیدار خواهد کرد.

بازی نقش آفرینی Pillars of Eternity برای اولین بار در ماه مارس ۲۰۱۶ روی پلتفرم کامپیوترهای شخصی عرضه شد، و در آگوست ۲۰۱۷ نسخه کامل آن، یعنی Pillars of Eternity: Complete Edition برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شد.

