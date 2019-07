دیروز و در مراسم کوئک‌کان (QuakeCon) شرکت بتسدا اعلام کرد که هر سه بازی اول مجموعه کلاسیک «دووم» (Doom) را به کنسول‌های مدرن آورده است. آنچه اعلام نکرد اما این بود که برای دسترسی به این بازی‌ها، باید یک حساب Bethesda.net داشته باشید.

چنانکه تاکنون مشخص شده است، برای ورود به بازی‌های دووم ۱ و ۲، تنها یک بار ورود به حساب بتسدا کافی خواهد بود، ولی برای اینکه بتوانید دووم ۳ را بازی کنید، باید بطور مداوم به حساب بتسدای خود متصل باشید، چرا که برخی از خصوصیات و محتوای بازی تنها از این طریق قابل دسترس است.

با توجه به اینکه این بازی‌های کلاسیک فاقد هر گونه مولفه آنلاین هستند – حالت چند نفره آنها محلی بوده، نیازی به اتصال اینترنت ندارد – چنین الزامی کمی غریب به نظر می‌رسد. با این حساب، پرسش اصلی اینست که آیا واقعا شرکت بتسدا به چنان روزی افتاده است که نیاز دارد برای جذب افراد به اکوسیستم اختصاصی خود دست به چنین اعمالی بزند؟

در واکنش به این قضیه، بسیاری در سراسر شبکه‌های اجتماعی و بخصوص توییتر، با کمک ابزار ساده Death Generator ترندی را به راه انداخته‌اند با این مضمون که چه می‌شد اگر سایر بازی‌های کلاسیک هم برای اجرا به اجازه بتسدا نیاز داشتند، و از این طریق این تصمیم بتسدا را به سخره گرفته‌اند.

ظاهرا ساعاتی پس از همه‌گیر شدن این ترند، بتسدا طی توییتی چنین اظهار کرده است:

«الزام ورود به حساب BethesdaNet صرفا برای ورود به Slayer Club در نظر گرفته شده بود، تا به اعضایی که بازی‌های کلاسیک دووم را بازی می‌کنند جایزه بدهد. این مسئله می‌بایست یک گزینه انتخابی می‌بود، و ما همین حالا مشغول تغییر آن به حالت انتخابی هستیم.»

اینکه ورود به حساب بتسدا، چنانکه در این توییت آمده، صرفا یک گزینه انتخابی بوده و الزامی بودن آن حاصل یک اشتباه بوده است، یا اینکه شرکت بتسدا با دیدن شرایط پیش آمده قصد عقب نشینی از موضع قبلی را دارد، شاید هرگز مشخص نشود. آنچه مشخص است اما اینست که در طول یکسال گذشته تمام بازی‌های منتشره بتسدا – از فال آوت ۷۶ تا ولفنشتاین جدید که به تازگی منتشر شده است – با حواشی زیادی همراه بوده است.

در زیر می‌توانید تعدادی از تصاویری را که در حال حاضر در اینترنت دست به دست می‌شود مشاهده کنید:

منبع: Kotaku

