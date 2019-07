فروش جهانی فیلم The Lion King از یک میلیارد دلار عبور کرد

در این چند سال اخیر کمپانی Disney اقدام به بازسازی انیمشن‌های محبوب و قدیمی خود در قالب لایواکشن کرده و در این چند سال نیز تا کنون فیلم‌های Beauty and the Beast، Jungle Book، Dumbo و Aladdin را عرضه کرده است. همچنین مدتی است که فیلم لایواکشن The Lion King عرضه شده است و در این مدت نیز بازخوردهای مختلفی را از سوی منتقدین و تماشاگران دریافت کرده است و مقایسه‌های زیادی بین لایواکشن و انیمیشن صورت گرفته است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وب سایت Comicbook، حال اما به تازگی و در جریان جدیدترین اخبار منتشر شده از این فیلم، اعلام شد که فروش جهانی فیلم The Lion King از یک میلیارد دلار عبور کرده است.

به نظر می‌رسد که این روزها Disney راه موفقیت در باکس آفیس را به خوبی یاد گرفته است. از سال 2019 به این طرف تا کنون سه فیلم مختلف این کمپانی یعنی Aladdin، Captain Marvel و Avengers: Endgame توانستند از مرز فروش یک میلیارد دلار عبور کنند و The Lion King هم بعد از تنها دو هفته توانست در میان فیلم‌های پرفروش امسال Disney قرار بگیرد و به جمع این سه فیلم بپیوندد. البته با توجه به موفقیتی که انیمیشن سال 1994 به دست آورده بود و محبوبیتی که این داستان دارد، انتظار چنین استقبال بالایی از این لایواکشن می‌رفت و به نظر می‌رسد آمار فروش این فیلم در آینده و بعد از اکران‌های بیشتر و بهتر بالاترهم برود.

منبع متن: pardisgame