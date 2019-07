از زمان معرفی بازی Call of Duty Modern Warfare، شایعات بسیاری در مورد این عنوان منتشر شده است. اگرچه تاکنون بیشتر این شایعات مثبت بوده‌اند، اما با این حال برخی شایعات وجود دارند که چیز دیگری را بازگو می‌کنند. در یکی از این شایعات اشاره شده بود که استودیوی اینفینیتی وارد (Infinity Ward) یکی از […]

از زمان معرفی بازی Call of Duty Modern Warfare، شایعات بسیاری در مورد این عنوان منتشر شده است. اگرچه تاکنون بیشتر این شایعات مثبت بوده‌اند، اما با این حال برخی شایعات وجود دارند که چیز دیگری را بازگو می‌کنند. در یکی از این شایعات اشاره شده بود که استودیوی اینفینیتی وارد (Infinity Ward) یکی از ماموریت‌های بخش تک‌ نفره‌ی بازی را با نام Cold Beginnings (یا Code Zero) حذف کرده است. حال، این استودیو به طور رسمی تایید کرد که هیچ مرحله‌ای از بازی حذف نشده است.

منبع این شایعه کانال یوتیوب TheGamingRevolution بوده است. در ویدئویی که در این کانال منتشر شده، ادعا شده است که استودیوی اینفینیتی وارد، یکی از ماموریت‌های بخش تک‌ نفره‌ی بازی را حذف کرده است. این منبع ادعا کرده بود که این مرحله به دلیل بحث‌ برانگیز بودن آن حذف شده است.

ظاهرا در این ماموریت، بازی‌بازان در نقش یک بمب‌گذار انتحاری که متعلق به یک سازمانی تروریستی است، قرار می‌گیرند و باید خود را در حال حمله به یک مکان مهم منفجر کند. در ابتدا این تروریست در یک اتومبیل رانندگی می‌کند و سپس بازی‌باز کنترل آن را به دست می‌گیرد.

آقای تیلور کوروساکی (Taylor Kurosaki)، طراح داستان و روایت بازی،در توییتر خود این شایعات را تکذیب و اشاره کرد که هیچ ماموریتی در این بازی حذف نشده است.

وی در توییتر خود در جواب به یکی از طرفداران بازی گفت:

این حقیقت ندارد. هیچ ماموریتی در بازی حذف نشده است.

— Taylor Kurosaki (@taylorkurosaki) July 27, 2019

این اولین بار نیست که ماموریت‌های سری بازی‌های Call of Duty بحث برانگیز شده‌اند. پیش از این در بازی Call of Duty: Modern Warfare 2، مرحله‌ای به نام No Russian وجود داشت که بازی‌باز در نقش یک تروریست قادر بود غیرنظامی‌ها و شهروندان را قتل عام کند.

بازی Call of Duty Modern Warfare در تاریخ ۳ آبان‌ماه سال جاری (۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa