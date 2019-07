استودیوی IO Interactive به پشتیبانی خود از بازی Hitman 2 با ارائه محتویات جدید ادامه می‌دهد اما سازندگان همچنین به دنبال ساخت یک دنباله هستند. درست است، طبق اسناد The Fall and Rise of Hitman از NoClip، این استودیو اکنون برای ساخت Hitman 3 برنامه‌ریزی می‌کند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، بازی Hitman 3 در مرحله برنامه‌ریزی قرار دارد و طبق گفته هاکان آبراک، مدیر عامل استودیوی IO Interactive احتمال دارد مانند بازی Hitman در سال 2016، برای نسخه بعدی هم رویکرد اپیزودیک و قسمت‌های جداگانه را در پیش بگیرند.

همچنین سایر اعضای تیم در حال کار برروی "چیزی پنهان" هستند. این یک چیز جدید است که باید جالب باشد. آخرین عنوان غیر هیتمنی که IO Interactive منتشر کرد، بازی Kane and Lynch 2: Dog Days در سال 2010 بود.

برای Hitman 2 هم اولین گسترش‌دهنده جدید آن ماه گذشته منتشر شد که دارای منطقه سندباکس تازه، ماموریت‌ها و چالش‌های جدید و مواردی دیگر بود.

منبع متن: pardisgame